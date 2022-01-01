О санкциях против торговли российскими алмазами

Иэн Смилли (Ian Smillie), руководитель кампании по искоренению «кровавых» алмазов, в своей статье, опубликованной порталом theglobeandmail.com и посвященной западным санкциям, направленным против алмазной промышленности России, пишет: «Россия является одним из крупнейших в мире производителей алмазного сырья. Бόльшая их часть экспортируется, что приносит России около $3 млрд в год в иностранной валюте, которой становится все меньше по мере того, как начинают действовать санкции. Более 90% ее алмазов добывается и экспортируется АЛРОСА, публичной компанией, на треть принадлежащей российскому правительству».

Отметив, что Белый дом 24 февраля наложил ограничения на способность компании привлекать деньги в Соединенных Штатах, автор считает, что «следующим шагом должен стать Антверпен, где продается 80% добываемого в мире алмазного сырья, включая алмазы АЛРОСА».

«Алмазы и бриллианты имеют высокую стоимость, и они маленькие по размеру. В некотором смысле они, как вода, обладают уникальной способностью прокладывать себе путь через трещины в места с наименьшим сопротивлением. Чтобы быть эффективным, эмбарго в Антверпене потребует введения эмбарго в Дубае, многообещающем алмазном центре, и в менее крупных торговых центрах в Израиле и Нью-Йорке», - говорится далее в статье.

По мнению автора, необходимо убедить и Индию «присоединиться к эмбарго и продемонстрировать, что ни один из ее экспортных бриллиантов не начал свой путь в России».

«Есть также Ангола, которая ежегодно добывает и экспортирует алмазы на $1 млрд. АЛРОСА владеет более чем одной третью рудника Катока (Catoca) в стране, а также является крупным инвестором нового рудника Луаше (Luaxe), где разрабатывается одно из крупнейших месторождений алмазов на земле. Доступ АЛРОСА к ангольским алмазам и доходам от них должен быть остановлен в рамках общего эмбарго, а недавние сделки в Зимбабве и Демократической Республике Конго также должны быть приостановлены», - утверждает Иэн Смилли, отмечая, что при принятии таких мер необходимо учитывать последствия. «Это негативно скажется на значительной части международной торговли алмазами и гранильного бизнеса, и АЛРОСА почти наверняка будет искать лазейки в таких странах, как Китай, который является еще одной страной, чье двойственное отношение к Украине было продемонстрировано. Но возможности Китая по оказанию помощи компании АЛРОСА ограничены, и, как и в случае с Индией, западное эмбарго может быть применено к неидентифицированным китайским товарам», - пишет он.