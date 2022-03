Санкции в отношении России грозят обернуться против доллара

Блокировка Соединенными Штатами валютных резервов России может привести к тому, что Китай, Саудовская Аравия и другие страны сократят госдолг США перед собой

Автор: Уильям Песек (William Pesek)

(asiatimes.com) - Япония и Китай, как правило, очень мало соглашаются друг с другом, когда речь идет об экономической стратегии, геополитике или об отношении в подходе к специфическим особенностям Запада. Тем не менее Джо Байден объединяет Токио и Пекин по одному вопросу - по совокупным долговым обязательствам казначейства США на сумму 2,4 трлн долларов, которые теперь внезапно оказались под вопросом.

Речь идет о решении президента США заморозить значительную часть валютных резервов России в качестве наказания за военную операцию на Украине. По словам Байдена, Вашингтон не дает Центральному банку России защищать российский рубль, делая бесполезным военный фонд России в размере 630 млрд долларов.

По некоторым подсчетам, более половины этих средств для России сейчас вне досягаемости.

Чиновников в Токио беспокоит то, что это может намного обесценить государственный долг США перед Японией, который составляет 1,3 трлн долларов. В недавних беседах с высокопоставленными чиновниками Банка Японии (Bank of Japan, BOJ) решение отделить Россию от миллиардов государственных средств, вероятно, приведет к тому, что Китай, Саудовская Аравия и другие режимы, находящиеся под прицелом Байдена, сократят свои активы.

«Тогда, если лица, управляющие государственными активами, размышляют о связи событий, встает вопрос, не следует ли Великобритании, Ирландии, Люксембургу, Швейцарии, Южной Корее и Тайваню опередить эту продажу? - отмечает один высокопоставленный сотрудник Банка Японии. - Продажи же просто ведут к увеличению продаж. Это вызовет большую паранойю в Азии до конца 2022 года».

Чиновники утверждают, что Япония будет сопротивляться желанию избавиться от долларов - по крайней мере, на данный момент. Но безопасность токийской горы американских казначейских обязательств осложняет предстоящий год для главы Банка Японии Харухико Куроды (Haruhiko Kuroda) и премьер-министра Фумио Кисиды (Fumio Kishida).

Для Японии непосредственным поводом для беспокойства является скачок доходности американских облигаций, который наносит удар по мировым рынкам и деловой уверенности. Потенциальные последствия наступления России на Украину уже переворачивают с ног на голову все, что, по мнению азиатских правительств, они знали о 2022 годе. Последствия для и без того растущей инфляции и испытывающих трудности цепочек поставок заставляют фондовые рынки нервничать.

Биржи в Шанхае и Шэньчжэне находятся в центре внимания глобальных инвесторов. Базовый индекс CSI 300 упал на 27% по сравнению с пиковым значением, отмечавшимся 12 месяцев назад, что сопоставимо с обвалом акций в 2018 году.

В том же году составной индекс потерял более 25% в результате распродажи на фоне замедления экономического роста в материковом Китае и усугубляющейся торговой войны США. Сокрушительное поражение за последние 12 месяцев вызвано резким падением рынков недвижимости и опасениями, что политика «нулевой Covid» президента Си Цзиньпина замедлит рост.

Рисков, связанных с Украиной, тоже предостаточно. Народный банк Китая (People’s Bank of China, PBOC) опасается, что его недавние шаги по смягчению натолкнутся на рост цен на сырьевые товары, особенно на нефть и газ. Сообщения о том, что Китай обдумывает покупку или увеличение доли в российских сырьевых и энергетических компаниях, могут разозлить официальных лиц в Вашингтоне.

На этой неделе New York Times процитировала министра торговли США Джину Раймондо (Gina Raimondo), которая предупредила, что Вашингтон может предпринять «разрушительные» действия против китайских компаний, помогающих России сгладить действие санкций. Предзнаменование обострения китайско-американского конфликта может привести к дальнейшему снижению индекса CSI.

В четверг китайские акции, котирующиеся на биржах США, распродавались активнее всего со времен финансового кризиса 2008 года. Индекс Nasdaq Golden Dragon China упал на 10% из-за падения американских депозитарных расписок Alibaba Group, Baidu Inc, Nio Inc и XPeng Inc.

В то же время России потребуется помощь Китая, чтобы превратить свои резервы Международного валютного фонда (International Monetary Fund) в размере 24 млрд долларов в денежные средства. Эти активы можно обменять только на пять валют, которые МВФ считает «свободно используемыми валютами». И США, и Евросоюз, и Великобритания, и Япония России помогать не собираются. Если Си Цзиньпин сделает это, ему также грозят санкции в отношении Китая.

Однако на заднем плане вырисовываются опасения по поводу стабильности казначейских ценных бумаг США. Чиновники Банка Японии говорят, что Токио нужно было следить за политическими маневрами в плане защиты государственных активов даже не с тех пор, как предшественник Байдена Дональд Трамп стал размышлять о дефолте.

В 2016 году, еще будучи кандидатом в президенты, Трамп сказал CNBC: «Я бы занимал, зная, что, если экономика рухнет, то можно будет заключить сделку. А если экономика была бы хорошей, то все было бы хорошо. Так что, следовательно, вы не можете проиграть».

Во время пребывания Трампа в должности его ближайшее окружение подумывало о списании части долга США перед Пекином. Трамп подумывал о девальвации доллара к юаню подобно тому, как об этом cмогли внезапно объявить Аргентина или Вьетнам в отношении своих валют.

Экономист Moody’s Analytics Марк Занди (Mark Zandi) говорит от имени многих, когда заявляет, что это «полное безумие даже думать о непогашении нашего долга вовремя». Занди говорит, что «это будет финансовым Армагеддоном».

Тем не менее правительство Си Цзиньпина не первое, кто беспокоится о сохранности своих огромных американских долговых обязательств. В 2009 году, например, тогдашний премьер-министр Вэнь Цзябао (Wen Jiabao) выступил с исключительно редким публичным призывом к официальным лицам США лучше распоряжаться огромным китайским государственным богатством, хранящимся в казначейских ценных бумагах.

«Мы предоставили Соединенным Штатам огромные суммы взаймы, - сказал Вэнь Цзябао. - Конечно, мы беспокоимся о сохранности наших активов. Честно говоря, я несколько обеспокоен». Он призвал Вашингтон «держать свое слово, оставаться заслуживающей доверия страной и обеспечить безопасность китайских активов».

Два года спустя рейтинги S&P Global Ratings сделали Вэня явно провидцем, лишив Вашингтон статуса ААА. Теперь, десятилетие спустя, Ли Кэцян (Li Keqiang), преемник Вэня, испытывает еще бόльшую обеспокоенность.

Государственный долг США превысил отметку в 30 трлн долларов, что примерно вдвое превышает размер годового валового внутреннего продукта (ВВП) Китая. Политическая поляризация в Вашингтоне также ставит под угрозу кредитный рейтинг Америки.

Понижение рейтинга в 2011 году было результатом политической игры республиканцев в отношении повышения потолка госдолга США, а также результатом проведения периодической корректировки, которая гарантирует, что правительство оплачивает свои счета. Если республиканцы получат большинство в Палате представителей США на ноябрьских выборах, то совокупные 2,4 трлн долларов государственных богатств Японии и Китая могут оказаться под угрозой.

Генеральный директор Eurasia Group Ян Бреммер (Ian Bremmer) предупреждает, что республиканцы почти наверняка отомстят демократам, дважды объявившим импичмент Трампу. «Импичмент Байдена будет во главе повестки дня Республиканской партии, а общественное доверие к американским политическим институтам пострадает еще сильнее», - предупреждает Бреммер.

Экономист Бет Энн Бовино (Beth Ann Bovino) из S&P опасается, что отказ от повышения лимита государственного долга может быть «более катастрофическим для экономики, чем банкротство Lehman Brothers в 2008 году», и приведет к утрате большей части экономических достижений, которых добились за годы, прошедшие после того мрачного периода.

Такой результат, по словам Бовино, вызовет паралич правительства США, что приведет к сокращению экономического производства на 6,5 млрд долларов в неделю. Это также вызовет «эффект бабочки», который потрясет мировую экономику.

Одним явным победителем на фоне этой неопределенности является валюта Китая. Ее привлекательность в качестве «безопасной гавани» в последние недели не осталась незамеченной в кругах валютных трейдеров. Тот факт, что Народный банк Китая (People’s Bank of China, PBOC) опережает Федеральную резервную систему США (US Federal Reserve), Европейский центральный банк (European Central Bank) и Банк Японии на рынке цифровой валюты только увеличивает привлекательность юаня как средства диверсификации.

Замораживание китайских резервов Байденом может привести к победе биткойна, утверждает Льюис Маклеллан (Lewis McLellan) из Цифрового валютного института (Digital Monetary Institute). «Это событие, несомненно, будет обязательно замечено управляющими резервами центральных банков», - говорит он.

«Иностранные ценные бумаги и валюта, хранящиеся за границей, должны обеспечивать немедленную поддержку валюты в напряженные периоды. Соответственно, резервы отбираются по их стабильности и ликвидности», - говорит Маклеллан.

По общему признанию, добавляет он, «эти качества обычно не ассоциируются с биткойном. Он известен своей волатильностью, и попытки переместить его в больших количествах обычно приводят к значительному падению цен. Но у него есть несколько очень важных качеств».

Во-первых, он «не связан с лишением свободы». Центральный банк, говорит Маклеллан, может создать свой собственный «кошелек холодного хранения» (оффлайн-кошелек), который представляет собой устройство для хранения криптовалюты в автономном режиме и без угрозы санкций. Другое качество - он является цифровым.

«Как это выучила Россия, - говорит Маклеллан, - золото в собственном хранилище является активом, который иностранной державе трудно заморозить, но и очень трудно реализовать. Биткойн же можно отправить на адреса по всему миру за несколько минут».

Тем временем мир будет подвержен влиянию изменений в китайских валютных резервах, крупнейших в мире. В январе они упали на 7,8 млрд долларов до 3,214 трлн долларов.

Соседний Токио, у которого есть собственные причины для беспокойства на сумму 1,3 трлн долларов, будет следить за признаками того, что напряженность между США и Россией может выбить почву из-под доллара. «Проще говоря, люди из Банка Японии отменяют множество планов на отпуск», - шутит один из сотрудников центрального банка.