Боязнь LBMA разбудить русского медведя - от проблем с торгуемым индексным фондом до монетарного хаоса

Автор: Ронан Мэнли (Ronan Manly)

(bullionstar.com) - 24 февраля, когда правительство Великобритании ввело ряд санкций против российских банков и российских олигархов, пришли в движение винтики финансовой системы Великобритании, а британские финансовые учреждения бросились дистанцироваться от российского финансового сектора.

Молчание превращается в лавирование

Учитывая, что золото является основным резервным активом Банка России, а Лондон является важнейшим центром на мировом рынке золота благодаря Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов (London Bullion Market Association, LBMA) и ее знаменитых списков аккредитованных аффинажных компаний, обеспечивающих надежные поставки слитков золота и серебра лондонского стандарта «Гуд Деливери» (London Good Delivery lists), появляется вопрос о том, что будет делать LBMA в отношении большого количества российских аффинажных предприятий, занимающихся золотом, которые включены в списки надежной поставки LBMA, аффинажных заводов, которые связаны с российскими банками на российском рынке золота.

Это послужило поводом для следующего твита от 24 февраля:

«Хотя сегодня правительство Великобритании ввело огромный список санкций против российских банков, компаний и представителей элиты, LBMA по-прежнему имеет 6 российских аффинажных заводов в своем списке надежной поставки LBMA Good Delivery List. Это странно, учитывая, что в 2018 году LBMA приостановила работу одного российского аффинажного завода, занимающегося золотом, из-за “вопросов собственности”».

И, поскольку LBMA по состоянию на 28 февраля все еще не дало никаких комментариев относительно российских аффинажных заводов и не внесло никаких изменений в свои списки Good Delivery Lists, это также послужило причиной для публикации статьи BullionStar под названием « LBMA - олень в свете фар, когда западные санкции высвечивают российские аффинажные предприятия, занимающиеся золотом» (LBMA a deer in headlights as Western Sanctions show up Russian Gold Refiners).

Эта статья подняла ряд вопросов, в том числе:

• в ней обобщены санкции США, ЕС и Великобритании, направленные против российских банков (включая ВТБ, Банк Открытие, Совкомбанк, Сбербанк, Газпромбанк)

• в ней определены 6 российских аффинажных заводов в Списках надежной поставки LBMA для золота и серебра (это Красцветмет, Приокский завод цветных металлов, Новосибирский аффинажный завод, Московский завод специальных сплавов, Уралэлектромедь и Щелковский завод), 2 из которых также являются российскими аффинажными заводами, включенными в Списки надежных поставок, определенные Лондонским рынком платины и палладия (London Platinum and Palladium Market, LPPM), для платины и палладия (а именно, Красцветмет и Приокский завод)

• дано пояснение, что эти 6 российских аффинажных заводов либо полностью принадлежат Российской Федерации, либо принадлежат российским олигархам

• в ней подчеркнуто, что LBMA тихо и без предварительного уведомления отозвала членство в LBMA двух российских банков - ВТБ и Открытие (обновленная информация - на самом деле из LBMA были исключены 3 российских банка, включая самого недавнего члена - Совкомбанк, см. ниже).

• дано пояснение, что из-за характера российской золотодобывающей отрасли, в которой российские коммерческие банки (а именно ВТБ, Совкомбанк, Открытие, Сбербанк и Газпромбанк) доминируют на рынке и покупают внутреннее российское золото, а затем отправляют золото на переработку на аффинажные заводы, аккредитованные в LBMA, перед продажей золота (главным образом) Центральному банку России, и что российские аффинажные заводы, являющиеся членами LBMA, в силу своего структурного позиционирования и клиентской базы не по своей вине нарушают Правила надежной поставки, введенные Лондонской ассоциацией участников рынка драгоценных металлов (Good Delivery Rules LBMA) в отношении санкций.

Почему? Потому что собственные Правила надежной поставки (GDL) LBMA гласят, что:

«Согласно Правилам надежной поставки LBMA, все аффинажные заводы, подчиняющиеся Правилам надежной поставки, должны соблюдать списки санкций, введенных ООН, ЕС, США, Великобританией, или любые другие соответствующие списки экономических и/или торговых санкций . Нарушение любого из соответствующих санкционных списков приведет к исключению из GDL ».

В статье BullionStar также подчеркивается, что 24 февраля LBMA выпустила «выхолощенное» уведомление под названием «Санкции: своевременное напоминание» (Sanctions: Timely Reminder), которое не содержало никаких действий и не работало должным образом. Как сказано в заключении к статье:

«Почему LBMA выпустила 24 февраля пустое заявление под названием «Санкции: своевременное напоминание», в котором даже не упоминалось слово «Россия», не упоминалось то, что ВТБ и банк Открытие больше не являются членами LBMA, и не упоминалось ни одно из 6 российских аффинажных предприятий, занимающихся золотом, из числа членов Списка надежной поставки LBMA?

Потому что я просмотрел всю эту информацию об этих российских аффинажных заводах менее чем за час и сопоставил ее с санкциями, введенными США, Великобританией и ЕС, и если я могу это сделать, то может и LBMA».

Почти ничего

Прошло 1 марта, 2 марта и 3 марта, а LBMA так и не рассмотрела вопрос о российских аффинажных предприятиях из Списка надежной поставки, несмотря на то, что статья BullionStar была опубликована на первой странице ZeroHedge и ее прочитали 45 000 человек, и несмотря на тот факт (а может быть, благодаря ему), что огромное количество золотых и серебряных слитков российских аффинажных предприятий хранится в крупнейших в мире торгуемых индексных фондах (ETF), обеспеченных золотом и серебром, таких как GLD, IAU (iShares Gold Trust) и SLV (iShares Silver Trust), в хранилищах JP Morgan и HSBC в Лондоне.

Затем во второй половине дня 3 марта по лондонскому времени, через целую неделю после того, как мы осветили загадку «LBMA - Российские аффинажные предприятия - Санкции», агентство Reuters опубликовало статью под названием « LBMA спрашивает российских аффинажных предприятий, занимающихся золотом, есть ли у них связи с организациями, попавшими под санкции » (LBMA asks Russian gold refineries if they have links to sanctioned entities).

Давайте посмотрим статью Reuters, написанную любимым репортером LBMA Питером Хобсоном (Peter Hobson):

«Лондонская ассоциация участников рынка драгоценных металлов (LBMA) сообщила агентству Reuters , что она спросила у шести аккредитованных ею российских аффинажных предприятий, занимающихся золотом, есть ли у них коммерческие связи с российскими организациями, находящимися под санкциями, и что такие связи, если они будут обнаружены, могут повлиять на их аккредитацию ».

Ассоциация работает с аффинажными предприятиями, а также с юристами и чиновниками, чтобы понять, какие у них отношения , и намерена принять решение об их аккредитации в ближайшие дни, сообщила генеральный юрисконсульт LBMA Сахила Мирза ( Sakhila Mirza ).

«Правила надежной поставки очень ясные , - сказала она. - Мы попросили соблюдать наши правила ».

Подождите. Дайте подумать над этим. LBMA «спросила» российские аффинажные предприятия, есть ли у них коммерческие связи с российскими организациями, находящимися под санкциями? Просто «спросила». Может ли это быть на самом деле?

Собака съела мою домашнюю работу

Неужели LBMA на самом деле не знает, что вся клиентская база этих российских аффинажных заводов - это крупные российские банки, такие как ВТБ, Совкомбанк, Открытие и Сбербанк? Разве LBMA не знает, что российские аффинажные заводы принадлежат либо российскому правительству, либо российским олигархам, и что основным покупателем слитков российских аффинажных предприятий является Центральный банк России. Это всем известно. Так почему же LBMA должна «спрашивать» свои собственные аккредитованные аффинажные заводы об их деятельности?

И как ни странно, почему LBMA нужно работать с «аффинажными предприятиями, а также с юристами и чиновниками, чтобы понять, какие у них есть отношения»?

Даже Reuters в своей статье указывает на это:

« В России коммерческие банки покупают золото у золотодобывающих компаний и перед экспортом отправляют его на аффинажные заводы . Центральный банк России также иногда является крупным покупателем , и на этой неделе он заявил, что возобновит закупки золота на внутреннем рынке ».

«Аффинажные заводы обычно имеют отношения с банками, которые финансируют их деятельность. Руководители ЕС заявили, что их санкции нацелены на 70% российского банковского рынка».

Это та же самая LBMA, которая утверждает, что является «мировым авторитетом в области драгоценных металлов», и заявляет, что:

«Аккредитация в Списке надежной поставки LBMA признана во всем мире эталоном качества золотых и серебряных слитков благодаря строгим критериям, которым должен соответствовать заявитель .

Аффинажные предприятия, стремящиеся быть зачисленными в список аккредитованных аффинажных предприятий, должны пройти строгие проверки в отношении их истории работы на рынке, их финансового положения и их способности производить слитки, отвечающие строгим стандартам Лондонских правил надежной поставки (LGD).

Кроме того, перед аккредитацией они должны внедрить руководство LBMA по ответственному использованию золота и/или серебра ».

Неопровержимые доказательства

Это та же самая LBMA, которая в своей программе ответственного поиска поставщиков драгоценных металлов требует, чтобы каждый аффинажный завод, аккредитованный в LBMA, проходил ежегодный сторонний аудит, проводимый утвержденными аудиторами. Для России таким аудитором является компания PwC Russia, зарегистрированная по адресу: ул. Бутырский вал, 10, 125047, Москва (http://www.pwc.ru), контактным лицом которого в LBMA является Алексей Фомин, е-mail адрес: alexei.fomin@ru.pwc.com, тел.: +7 495 967 6000. Источник.

Если «глобальный авторитет» LBMA действительно изо всех сил пытается понять операции российского аффинажного сектора, как он утверждает, не могла бы PwC Russia проинформировать LBMA о том, как работает цепочка поставок на российском рынке золота и как российские аффинажные заводы вписываются в российский рынок золота?

Красноярск - родина крупного аффинажного завода Красцветмета

В конце концов, все эти ответственные аудиты поставщиков, проводимые PwC Russia, на российских аффинажных предприятиях, аккредитованных в LBMA, проверяют все, начиная от внутреннего контроля до процедур открытия счетов, комплексной проверки потенциального контрагента-поставщика драгоценного металла, кончая тестированием выборочных операций аффинажного завода и проверки контрагентов в цепочках поставки российского золота.

Это видно из последних аудиторских отчетов российских аффинажных заводов, аккредитованных в LBMA, которые, за исключением одного, были проведены PwC Russia:

• Красцветмет здесь, 16 апреля 2021 г., А. Б. Фомин (Алексей Фомин), сертифицированный аудитор от PwC

• Приокский завод цветных металлов здесь, 12 марта 2021 г., автор А. Б. Фомин, Сертифицированный аудитор от PwC

• Новосибирск аффинажный завод здесь, 29 марта 2021 г. Юрий Муравлев, сертифицированный аудитор от PwC

• Уралэлектромедь здесь 31 марта 2021 г. А. Н. Русанов, Сертифицированный аудитор от PwC

• Московский завод по обработке специальных сплавов здесь, 27 мая 2021 г., А. Б. Фомин. Сертифицированный аудитор от PwC

• Щёлковский завод здесь, 15 июля 2020 г. (не от PwC), а от российской консалтинговой компании RBS

Кроме того, в конце 2020 года LBMA, как самопровозглашенный глобальный авторитет в области драгоценных металлов, связалась с 12 международными центрами драгоценных металлов (International Bullion Centres, IBC), включая Россию, и велела каждому из этих 12 международных центров драгметаллов ввести:

– Эффективный контроль и проверку местных и региональных цепочек поставок;

– Эффективное регулирование местных и региональных цепочек поставок;

12 международных центров драгоценных металлов (IBC) включают Китай, специальный административный район Гонконг, Индию, Японию, Россию, Сингапур, Южную Африку, Швейцарию, Турцию, ОАЭ, Великобританию, США.

Прежде чем связаться с этими 12 международными центрами драгоценных металлов, LBMA тщательно ознакомилась с региональной и местной цепочками поставок драгоценных металлов каждого из них, включая Россию.

Мы не знаем никаких российских банков

Кроме того, как LBMA может заявлять, что не знает об операциях и клиентской базе российских аффинажных заводов, если до прошлой недели (21-25 февраля) 3 российских банка все еще являлись членами LBMA. Этими банками были ВТБ, Банк Открытие и Совкомбанк, и все эти три банка активно работают на российском рынке золота.

Банк ВТБ был членом LBMA с марта 2015 года, а Банк «Финансовая корпорация Открытие» (Банк ФК Открытие), ранее известный как Номос Банк, присоединился к LBMA в ноябре 2011 года. Как LBMA может утверждать, что не знает о клиентской базе российских аффинажных предприятий, учитывая, что эти банки были членами LBMA?

Хотите верьте, хотите нет, но Совкомбанк, третий российский банк, являющийся членом LBMA, фактически присоединился к LBMA только 9 февраля 2022 года, всего за две недели до того, как его исключили из LBMA. Вступление Совкомбанка в LBMA также стало бы поводом для «команды» LBMA освежить свои знания о российском рынке золота. В пресс-релизе Совкомбанка от 9 февраля 2022 года указано, что:

«Совкомбанк вступил в Лондонскую ассоциацию участников рынка драгоценных металлов (LBMA), став третьим российским банком, являющимся членом ассоциации . Новый статус укрепит позиции Банка на перспективных рынках торговли драгоценными металлами.

Совкомбанк вышел на рынок драгметаллов в 2018 году и на данный момент является крупнейшим покупателем золота в России.

В 2021 году Банк приобрел 80 тонн золотых слитков, что составляет около 20% от общего объема торговли в России.

Совкомбанк оказывает услуги по покупке, продаже и экспорту драгоценных металлов, финансированию сезона золотодобычи, лизингу и факторингу, хеджированию ценовых рисков, открытию металлических банковских счетов . Участвует в финансировании проектов по добыче золота. Банк экспортирует драгоценные металлы в Индию, США, Великобританию и страны Европы».

В пресс-релизе Михаил Автухов, заместитель председателя правления и руководитель корпоративно-инвестиционного бизнеса Совкомбанка, сообщил, что:

« LBMA является авторитетной и всемирно признанной организацией участников рынка драгоценных металлов, которая не только регулирует торговлю, но и оказывает практическую помощь членам ассоциации .

Я уверен, что членство в LBMA позволит нам укрепить наши позиции на рынке драгоценных металлов… в текущем и последующих годах».

К сожалению для Михаила Автухова, этому не суждено было случиться, так как всего две недели спустя LBMA бесцеремонно аннулировала членство Совкомбанка в LBMA, что, кстати, должно стать рекордом самого короткого членства в LBMA в истории.

Совкомбанк

Но чтобы предоставить Совкомбанку членство в LBMA, LBMA должна была знать, что Совкомбанк является «крупнейшим покупателем золота в России» и что Совкомбанк, а также ВТБ, Открытие, Сбербанк, Газпромбанк и т. д. используют российские аффинажные заводы, являющиеся членами LBMA, для аффинажа драгоценных металлов, которые они покупают у российских горнодобывающих компаний, а затем продают в нижние звенья цепи движения товара (в том числе Банку России), и что они финансируют указанные аффинажные предприятия.

Если трех российских банков-членов LBMA недостаточно, то полезно знать, что помимо ВТБ, Открытия и Совкомбанка, другие известные банки, участвующие в торговле российским золотом, также имели членство в LBMA, а именно банк МДМ, который был членом LBMA с 2010 года, и Сбербанк, который имеет членство в LBMA с июня 2014 года.

Не упоминайте форум в Москве

Еще в июне 2004 года LBMA также провела один из своих «Форумов рынка драгоценных металлов» (Bullion Market Forums) в Москве. Смотрите материалы московского форума LBMA Moscow Bullion Market Forum здесь. А также вступительное слово на московской конференции тогдашнего председателя LBMA Саймона Уикса (Simon Weeks) здесь.

Форум рынка драгоценных металлов, проведенный LBMA в Москве в июне 2004 года

Итак, хватит дезинформации, представляемой LBMA.

Учитывая все вышеизложенное, LBMA хорошо знает, имеют «шесть аккредитованных ею российских аффинажных предприятий, занимающиеся золотом,… коммерческие связи с российскими организациями, находящимися под санкциями» или нет? И LBMA вполне может «понять, какие отношения» у шести российских аффинажных предприятий-членов LBMA.

Объяснение LBMA, данное агентству Reuters, таким образом, представляет собой театр и увертки, а также полное нежелание решать вопрос о санкциях напрямую. На самом деле это похоже на какой-то любительский драматический театр старой школы.

LBMA спрашивает российские нефтеперерабатывающие предприятия: «Ребята, с вашего позволения, нет ли у вас, парни, отношений с российскими банками, находящимися под санкциями?»

Российские аффинажные предприятия: «Нет!»

LBMA: «Здорово, продолжайте. Извините за беспокойство. Я знаю, что ужасно навязчив. Но я уверен, что мы еще увидимся в Лиссабоне на конференции. Пока.»

От SLV до IAU и GLD

Но тогда почему тянет время LBMA? Может ли это быть связано с тем, что в лондонских хранилищах золота и серебра так много российских слитков весом по 400 унций, что банки, аккредитованные в LBMA, такие как JP Morgan и HSBC, хотят замять этот вопрос?

Статья Питера Хобсона в Reuters дает еще одну подсказку:

«Потеря аккредитации в LBMA затруднит аффинажным предприятиям продажу золота и серебра на лондонском рынке, крупнейшем в мире, поскольку крупные международные банки обычно имеют дело только с аффинажными предприятиями, утвержденными LBMA ».

Хотя Reuters сообщает, что трейдеры думают, что «российский металл все-таки найдет покупателей в таких местах, как Китай и Ближний Восток», это не касается лондонского рынка и не решает проблему тысяч российских слитков, которые в настоящее время находятся в лондонских хранилищах.

Знаете ли вы, что 1 890 золотых слитков российских аффинажных предприятий в настоящее время хранятся в SPDR Gold Trust (GLD), крупнейшем в мире торгуемом индексном фонде, обеспеченном золотом?

Действительно, на момент написания этой статьи (4 марта 2021 года), в частности, GLD владеет 1 308 золотыми слитками Красцветмета, 406 золотыми слитками Приокского завода цветных металлов, 55 золотыми слитками Новосибирского аффинажного завода, 105 золотыми слитками Уралэлектромеди и 16 золотыми слитками золота Щелковского завода. Учитывая, что в настоящее время GLD утверждает, что владеет 83 293 золотыми слитками, это составляет 2,2% активов GLD в виде золотых слитков российских аффинажных предприятий. Организацией-хранителем хранилища SPDR Gold Trust (GLD) является банк HSBC в Лондоне.

Или знали ли вы, что в настоящее время iShares Gold Trust (IAU) хранит 4 354 российских золотых слитка? Запасы российских золотых слитков в IAU еще более сконцентрированы, чем в GLD.

На момент написания (4 марта 2021 года) iShares Gold Trust владеет 3 595 золотыми слитками Красноярского завода, 598 золотыми слитками Приокского завода цветных металлов, 160 золотыми слитками Новосибирского аффинажного завода и 1 золотым слитком Уралэлектромеди, что составляет в общей сложности 4 354 российских золотых слитка из этих четыре российских аффинажных предприятий, аккредитованных в LBMA, все они находятся в хранилище JP Morgan в Лондоне (поскольку JP Morgan является организацией-хранителем для IAU).

Поскольку iShares Gold Trust владеет в общей сложности 40 333 золотыми слитками, это означает, что российские золотые слитки составляют 10,8% от общего объема золотых слитков IAU. В совокупности IAU и GLD владеют 6 244 золотыми слитками российских аффинажных заводов, являющихся членами LBMA.

Если вы думаете, что это много русских слитков, подождите, пока вы не увидите, что находится в SLV, iShares Silver Trust. На момент написания (4 марта 2022 года) крупный SLV содержит колоссальное количество - 39 451 серебряный слиток от российских аффинажных предприятий-членов LBMA, что составляет 7,07% от общего объема серебряных слитков SLV (всего SLV содержит 557 730 серебряных слитков). Это крупные серебряные слитки по 1 000 унций для оптовой продажи, отвечающие стандартам надежной поставки. В SLV хранятся слитки следующих российских аффинажных заводов:

SLV хранит 24 024 слитка серебра Красцветмета, 7 044 слитка серебра Приокского завода цветных металлов, 3 996 слитков серебра Уралэлектромеди, 2 198 слитков серебра Щёлковского завода, 630 слитков серебра Новосибирского аффинажного завода и даже 15 59 слитков серебра Екатеринбургского завода.

Екатеринбургский завод был исключен из Списка надежной поставки (LBMA Good Delivery) для серебра с 15 мая 2018 года из-за санкций против его контролирующей компании Renova Group и контролирующего ее российского олигарха и крупнейшего акционера Виктора Вексельберга.

Заключение

И неважно, что, как пишет Reuters, что «российский металл все-таки найдет покупателей в таких местах, как Китай и Ближний Восток», если бы российские аффинажные предприятия были исключены из Списков надежной поставки, дело в том, что ни один трейдер на лондонском рынке не захотел бы иметь или получать российские слитки, которых нет в текущих Списках надежной поставки.

Также не имеет значения, что LBMA заявляет, что «когда LBMA лишает аффинажное предприятие аккредитации, то металл, произведенный этим аффинажным заводом, когда он был аккредитован, остается приемлемым на лондонском рынке», дело в том, что ни одному лондонскому трейдеру не нужны эти запятнанные слитки.

Как писало Reuters в мае 2018 года после приостановки Екатеринбургского завода:

«Отстранение от списка усложняет для покупателей и продавцов торговлю слитками на основном рынке драгоценных металлов, говорят трейдеры.

«”Наша компания не стала бы прикасаться ни к каким слиткам компаний, которые не аккредитованы в LBMA, - сказал один из трейдеров крупного дома, занимающегося драгоценными металлами. - Скорее всего, они попадут на вторичный рынок”».

Перенесемся в настоящее время, и агентство Reuters, к его чести, связалось с 6 рассматриваемыми российскими аффинажными заводами, аккредитованными в LBMA. Но, к сожалению, «Щёлковский завод от комментариев отказался. Остальные не ответили на запросы дать комментарии».

Мы надеемся, что LBMA больше повезет в получении ответов от 6 российских аффинажных заводов, чем агентству Reuters.

Помимо того факта, что GLD, IAU, SLV и другие торгуемые инвестиционные фонды, обеспеченные драгоценными металлами, владеют большим количеством российских слитков, нежелание LBMA налагать санкции на какой-либо российский аффинажный завод, вероятно, может быть основано на опасении вызвать реакцию со стороны Банка России и Кремля.

Ибо если запретить российские золотые слитки на лондонском рынке, это, несомненно, ускорит использование российского золота в качестве конечной валюты для торговли с незападными странами, а также ускорит задействование и использование этого же самого российского золота повсюду на мировом рынке, от Шанхая до Мумбая, от Дубая до Минска, от Исламабада до Эр-Рияда, от Астаны до Сан-Паулу и от Пхеньяна до Йоханнесбурга. Может быть, это является худшим кошмаром для LBMA - Казначейства Ее Величества - Минфина США и настоящей причиной, по которой LBMA тянет резину.