Рынок никеля наблюдает за судьбой сибирского металла в связи с влиянием санкций

Самый большой риск в отношении материалов для производства аккумуляторов из-за усиливающейся экономической изоляции России связан с поставками первоклассного арктического никеля, говорится в материале агентства Bloomberg, опубликованном на портале miningweekly.com.

Россия является крупным производителем металла, который потребуется в огромных количествах по мере перехода мирового автопарка на питание от аккумуляторов, пишет агентство, отмечая, что судьба отрасли электромобилей сейчас в большой мере поставлена ​​на карту, поскольку глобальные компании перестраивают связи из-за событий на Украине – так, горнодобывающий гигант BHP в прошлый понедельник предупредил о потрясениях, связанных с поставками никеля.

Все зависит от гигантских рудников, расположенных далеко на севере Сибири, которые были созданы еще при Сталине и которыми сейчас управляет ГМК «Норильский никель», производящий 17% так называемого никеля «класса 1» в мире, металла высокой чистоты, который лучше подходит для производства аккумуляторов и может быть получен в больших количествах всего лишь в нескольких других местах, говорится в статье.

Согласно агентству, Грег Миллер (Greg Miller), аналитик из компании Benchmark Mineral Intelligence, считает, что военная операция на Украине будет иметь эффект домино в виде дальнейшего снижения доступности никеля «класса 1», поскольку многие покупатели, особенно в Европе и Северной Америке, либо не смогут, либо совсем не захотят принимать российский никель, что вызовет конкуренцию за альтернативные источники.

«Цена на никель подскочила до нового 11-летнего максимума в среду и составила выше $26 000 за тонну на Лондонской бирже металлов (London Metal Exchange). Существует риск того, что подорожавший никель усилит нагрузку на производство аккумуляторов, а автомобилестроители уже борются с растущими затратами, особенно на литий, - пишет далее Bloomberg. - Хотя «Норильский никель» в основном поставляет никель для сектора производства стали и сплавов, любое сокращение его поставок окажет эффект домино на всех рынках никеля в период очень низких складских запасов. До сих пор отгрузки компании «Норильский никель» существенно не срывались, сообщил в среду источник, знакомый с ситуацией. По словам источника, некоторые судовладельцы отказались перевозить никель этой компании, и нехватка контейнеров вызывает озабоченность, но эффект несущественен, и покупатели все еще берут этот металл. Россия не имеет большого веса в отношении других ключевых материалов для производства аккумуляторов. Она производит некоторое количество кобальта в виде побочного продукта, получаемого при производстве никеля, а ее участие в производстве лития, графита и марганца ничтожно мало».