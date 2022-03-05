Ботсвана стремится к расширению своей роли в алмазной промышленности, пока Россия сталкивается с трудностями

В статье Дэйвида Малингхи (David Malingha), опубликованной на портале bloomberg.com, говорится, что Ботсвана борется за размещение постоянной новой штаб-квартиры и секретариата Кимберлийского процесса в рамках прилагаемых правительством усилий, направленных на то, чтобы превратить страну в мировой центр алмазной промышленности.

«Кимберлийский процесс был инициирован в 2003 году правительствами, группами по защите гражданских прав и участниками отрасли с целью повышения прозрачности и устранения торговли так называемыми «кровавыми алмазами», - отмечает автор статьи. - В то время как Кимберлийский процесс создал механизм для отслеживания происхождения камней, который сократил незаконную торговлю, США и такие группы, как Human Rights Watch и Amnesty International, призвали его расширить мандат и решать более широкие проблемы, такие как нарушения прав человека».

Ботсвана, которая в порядке очереди приняла председательство на пленарном заседании Кимберлийского процесса от России по завершении его последней сессии в ноябре, будет соперничать с Китаем и Австрией за размещение постоянного секретариата этого наблюдательного органа, но пока неясно, когда будет назван победитель или когда состоится следующее пленарное заседание Кимберлийского процесса, отчасти из-за событий на Украине, говорится далее в статье и отмечается, что президент Ботсваны Могвитсти Масиси (Mokgweetsi Masisi) следит за ходом этих событий и за тем, какое воздействие они окажут на алмазный рынок.

По его словам, введенные против России санкции могут уменьшить спрос на ее алмазы, что подтолкнет цены на эти камни, произведенные в других местах, но существует предел в отношении того, насколько цены могут подняться, прежде чем спрос на алмазы замрет.