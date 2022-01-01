Implats снижает прогноз по МПГ из-за скопления складских запасов аффинированных металлов, повышая опасения по поводу предложения металла

Автор: Дэвид Маккей (David McKay)

(miningmx.com) - Impala Platinum (Implats) снизила прогноз по производству металлов платиновой группы (МПГ) на 2022 финансовый год до объема не более 3,2 млн унций, что примерно на 300 000 унций меньше предыдущего прогноза после роста складских запасов аффинированного металла.

Комментируя свои промежуточные результаты на конец декабря, которые характеризовались резким ростом затрат и разочаровывающим ухудшением показателей в соблюдении техники безопасности, Implats заявила, что объем аффинажа группы составит от 3,1 до 3,2 млн (корзина металлов платиновой группы 6E) унций.

Ранее предполагалось, что объем производства составит от 3,2 до 3,5 млн унций (корзина МПГ 6E).

Группа заявила в отчете о торговле в прошлом месяце, что из-за «чрезмерного износа» оборудования аффинажного завода, произошедшего отчасти вследствие напряжения, вызванного локдауном из-за Covid в 2020 году, потребуется полная реконструкция объекта.

Эта новость может усугубить глобальные проблемы с поставками МПГ на фоне вторжения в Украину, которое привело к широкомасштабным санкциям, наложенным на агрессора, Россию. Хотя прямая торговля сырьевыми товарами еще не запрещена, ликвидность в этом секторе иссякла, поскольку некоторые банки отказываются вести дела с Россией.

Выступая перед прессой, генеральный директор Implats Нико Мюллер (Nico Muller) заявил сегодня, что существуют «опасения в связи с возможными санкциями» в отношении российского производства МПГ, особенно палладия, около 38% (2,7 млн ​​унций) общего объема поставок которого приходится на Россию.

Однако он сомневается, что рынок будет серьезно нарушен из-за участия Китая, объявившего себя «партнером» России, который поглощает значительную часть объемов российского производства.

Цена на палладий выросла примерно на $200 за унцию после начала вторжения в Украину. В настоящее время он торгуется на уровне $2 512 за унцию, что является максимумом за шесть месяцев. В понедельник Акции Implats выросли почти на 7%, в основном из-за ослабления ранда, в результате чего общий прирост за 30 дней составил 29%.

Дестабилизация, коснувшаяся местного населения

Между тем, влияние Covid сильно сказалось на промежуточных показателях Implats. Группа заявила в комментарии к своим производственным и финансовым показателям, что пандемия «… по-прежнему проявляется в наличии ограниченной рабочей силы и доступности опытных работников», а также в «повышенном уровне невыходов на работу, усилении неудовлетворенности местных жителей и повышения беззакония в обществе».

Мюллер сказал, что активность местного населения повысилась как законным образом со стороны людей, желающих создать жизнеспособный бизнес, так и незаконно в форме увеличения кражи медного кабеля из действующих неглубоких шахт на предприятии Impala Rustenburg, а также в виде незаконной добычи полезных ископаемых.

«Я бы не стал называть это мафией, которая занимается скупкой», - сказал Мюллер, но добавил, что страсти среди сотрудников подогревались и Национальным союзом рабочих-металлистов Южной Африки (National Union of Metalworkers South Africa, Numsa), который стремился привлечь к себе существующих членов профсоюзов.

Еще одним недостатком стала гибель шести сотрудников в тот период в результате несчастных случаев на шахте. В ноябре компания сообщила о сходе обводненной рудной массы на шахте Rustenburg Mines 6, унесшей жизни сотрудников.

Инфляция

Как сообщили в последнее время другие южноафриканские компании, произошел внезапный и быстрый рост затрат, связанный с инфляцией. Денежные операционные расходы за этот период выросли на 12%, в то время как инфляция себестоимости единицы продукции увеличилась на 17%, до 16 756 рандов за унцию (корзина МПГ 6E).

В сочетании с ухудшением цен на МПГ во втором полугодии, которое было связано с сокращением запасов компонентов в автомобильном секторе, Implats сообщила о снижении промежуточной прибыли на 9%, до 16,90 рандов на акцию.

Однако Implats заявила, что рынок МПГ остается устойчивым. В частности, цена на родий была на 29% выше, а корзина МПГ выросла на 10% и составила в среднем $2 417 за унцию. Тем не менее, ранд укрепился, поэтому с точки зрения цены, полученной Implats, рост в годовом исчислении был ограничен 2% на уровне 36 230 рандов за унцию.

Implats заявила: «Прибыльность и генерация денежных средств оставались высокими, что свидетельствует о неизменной надежности текущего цикла МПГ». Однако в своем новом плане она предупредила об увеличении операционных расходов группы на 16 800 - 17 400 рандов на корзину МПГ 6E с поправкой на запасы.

Implats объявила промежуточные дивиденды в размере 525 центов на акцию, что составляет 4,5 млрд рандов. Дивидендная политика группы заключается в выплате 30% свободного денежного потока до распределения капитала для роста.

На фоне высокого долгосрочного спроса на МПГ, дефицит предложения большинства из которых вернулся к показателям 2022 года, Implats предложила денежные средства и акции за акции Royal Bafokeng Platinum (RBPlat). По состоянию на конец декабря компания владела 35,3% акций компании RBPlat, которая впоследствии объявила «справедливым» обязательное предложение Implats своим акционерам.

Implats, предложившая 90 рандов наличными и 0,30 своих акций за акцию RBPlat, заявила, что на данный момент наблюдается отток денежных средств в размере 9,2 млрд рандов и проводится эмиссия акций на 6 млрд рандов, если иметь в виду приобретенные акции. Компания завершила этот период с чистыми денежными средствами в размере 18,5 млрд рандов.