Новости

Выставка JGT Dubai дебютировала в качестве главного мероприятия по поиску поставщиков

Выставка JGT Dubai добилась больших успехов в качестве одного из лучших в отрасли направлений для поиска поставщиков в формате «бизнес-бизнесу» после трехдневной работы во Всемирном торговом центре Дубая (Dubai World Trade Centre, DWTC), объявили...

Сегодня

Diamcor Mining увеличила выручку в четвертом квартале

Diamcor Mining провела торги и продала 5 441,88 карата алмазного сырья в четвертом квартале, закончившемся 31 декабря 2021 года, получив доход в размере 1,07 млн долларов США, в результате чего средняя цена алмазов составила 197,5 доллара за карат.

Сегодня

К 2030 году Ангола может стать вторым по величине производителем алмазов – министр

Согласно сообщениям СМИ со ссылкой на министра правительства Анголы, к 2030 году страна может стать вторым по величине производителем алмазного сырья в мире. В настоящее время Ангола является четвертым по величине производителем алмазов.

Сегодня

Mountain Province Diamonds Inc. объявила итоги внеочередного собрания акционеров

Mountain Province Diamonds Inc. объявила, что на своем специальном собрании акционеров 28 февраля 87% голосов незаинтересованных акционеров были отданы в пользу ранее объявленной сделки по долговому финансированию, которая значительно укрепит финансовое...

Сегодня

Неясность в отношении владельцев Kuvimba Mining House тормозит развитие платинового проекта в Зимбабве

Компания Impala Platinum, третий по величине производитель металлов платиновой группы в мире, потребовала большей прозрачности в отношении владения государственной компанией Kuvimba Mining House, прежде чем рассматривать возможность создания совместного...

Вчера

Будут ли потребители рассматривать алмазы, добытые в России, как «конфликтные алмазы»?

Сегодня
Экспертиза

(jewelleryoutlook.com) – По мнению Дэвида Брафа (David Brough), автора колонки комментатора на портале Jewellery Outlook, опасения, что алмазы, добытые в России, могут рассматриваться потребителями как «конфликтные», ​​станут серьезной проблемой для отрасли.

«Многие потребители не захотят, чтобы их ассоциировали с алмазами и бриллиантами, экспортируемыми из России, что позволит пополнить ее государственную казну. Тем не менее потребители во всем мире часто не знают, откуда берутся бриллианты в их ювелирных украшениях. Россия же является крупным экспортером природных алмазов», — пишет он.

Потребители могут отказаться от ювелирных изделий с бриллиантами, если они не знают их происхождения и подозревают, что они могут способствовать финансированию военных действий, полагает автор, отмечая, что, если предложение российских алмазов на мировом рынке в конечном итоге сократится, последствия могут включать в себя более высокие цены на алмазное сырье из-за сокращения предложения и усиление на рынке позиций алмазодобывающих компаний нероссийского происхождения.

«В перспективе мы можем увидеть начало дифференциации стоимости алмазов в зависимости от их происхождения. Это может вылиться в повышение стоимости алмазов из тех районов добычи, где алмазодобывающие компании поддерживают местных жителей, что также повлияет на потребительские цены на готовые ювелирные изделия с бриллиантами», - заключает автор комментария. 

Версия для печати