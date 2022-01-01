Будут ли потребители рассматривать алмазы, добытые в России, как «конфликтные алмазы»?

(jewelleryoutlook.com) – По мнению Дэвида Брафа (David Brough), автора колонки комментатора на портале Jewellery Outlook, опасения, что алмазы, добытые в России, могут рассматриваться потребителями как «конфликтные», ​​станут серьезной проблемой для отрасли.

«Многие потребители не захотят, чтобы их ассоциировали с алмазами и бриллиантами, экспортируемыми из России, что позволит пополнить ее государственную казну. Тем не менее потребители во всем мире часто не знают, откуда берутся бриллианты в их ювелирных украшениях. Россия же является крупным экспортером природных алмазов», — пишет он.

Потребители могут отказаться от ювелирных изделий с бриллиантами, если они не знают их происхождения и подозревают, что они могут способствовать финансированию военных действий, полагает автор, отмечая, что, если предложение российских алмазов на мировом рынке в конечном итоге сократится, последствия могут включать в себя более высокие цены на алмазное сырье из-за сокращения предложения и усиление на рынке позиций алмазодобывающих компаний нероссийского происхождения.

«В перспективе мы можем увидеть начало дифференциации стоимости алмазов в зависимости от их происхождения. Это может вылиться в повышение стоимости алмазов из тех районов добычи, где алмазодобывающие компании поддерживают местных жителей, что также повлияет на потребительские цены на готовые ювелирные изделия с бриллиантами», - заключает автор комментария.