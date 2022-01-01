Дубай обогнал Антверпен - крупнейшего экспортера алмазного сырья

Автор: Джошуа Фридман (Joshua Freedman)

(diamonds.net) - Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) обогнали Бельгию, которая являлась крупнейшим в мире экспортером алмазов, заявили официальные лица в Дубае в ходе недели международных ювелирных мероприятий в городе.

Местная отрасль извлекла выгоду из спадов, вызванных распространением Covid-19, в других алмазных центрах, а также благодаря благоприятной налоговой и финансовой обстановке. Дубай также готов развиваться как место проведения торговых выставок в условиях трудностей, связанных с привлечением посетителей в Гонконг.

В 2021 году экспорт алмазного сырья вырос на 98% в годовом исчислении, до $12,96 млрд, и он подскочил на 62% по сравнению с показателем 2019 года, сообщил во вторник Дубайский центр биржевых товаров (Dubai Multi Commodities Centre, DMCC); впервые за много лет он опубликовал подробные данные об алмазной торговле. С точки зрения объема, экспорт алмазов вырос на 31%, до 107,9 млн каратов.

Экспорт алмазов из Бельгии за тот же период составил $11,12 млрд.

Дубай, самый густонаселенный город ОАЭ, является «новой столицей алмазной торговли», заявил в понедельник Ахмед бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem), исполнительный председатель и главный исполнительный директор DMCC, в своем вступительном слове на Дубайской алмазной конференции (Dubai Diamond Conference). Он отметил «геополитический сдвиг в сторону от традиционных центров».

Относительно спокойная политика Дубая в отношении Covid-19 позволяет проводить в городе все больше тендеров, при этом на Дубайской алмазной бирже (Dubai Diamond Exchange, DDE) в течение года было проведено 68 сессий по продаже бриллиантов и драгоценных камней. Мирный договор между ОАЭ и Израилем, заключенный в 2020 году, также способствовал росту торговли; Израильская алмазная биржа (Israel Diamond Exchange, IDE) во вторник открыла свое представительство на DDE.

Близость к Индии еще больше повысила экономический потенциал, как и запуск прямых рейсов в Сурат, крупнейший центр по производству бриллиантов, и обратно. Между тем, соглашение о свободной торговле, подписанное ОАЭ с Индией на прошлой неделе, принесет пользу обеим сторонам, заявил Бин Сулайем.

В ответ Антверпенский всемирный алмазный центр (Antwerp World Diamond Centre, AWDC) заявил, что его совокупные поставки алмазов и бриллиантов по-прежнему превышают поставки Дубая.

«У Дубая и Антверпена очень разные методы работы, - сказал представитель AWDC. - Например, они не публикуют официальные отчеты, не оценивают стоимость товаров в рамках [Кимберлийского процесса] … и не применяют одни и те же стандарты соответствия и должной осмотрительности, что приводит к отсутствию прозрачных, сопоставимых или независимых данных».

Выставки

На первой выставке Ювелирных изделий, драгоценных камней и технологий (Jewellery, Gem & Technology, JGT) в Дубае, которая стартовала в понедельник в Дубайском всемирном торговом центре (Dubai World Trade Centre), все были настроены позитивно. Многие участники расценили проведение этой выставки как сигнал растущего значения ближневосточного города как центра торговых ярмарок. Эта выставка является совместным мероприятием двух выставочных гигантов: компании Informa Markets, организующей сентябрьскую выставку в ​​Гонконге, и компании Italian Exhibition Group (IEG), проводящей выставку Vicenzaoro.

Дубай позволяет туристам въезжать без карантина и по-прежнему собирает большое количество людей на площадках, в отличие от Гонконга, где посетители должны провести несколько недель в изоляции. Кроме того, предпринимательский настрой, низкие налоги и более позитивное отношение банков к алмазной торговле способствовали успеху этого эмирата в привлечении бизнеса из Антверпена, отмечают дилеры.

«В Дубае все происходит быстрее, - сказал на выставке крупный производитель бриллиантов на условиях анонимности. - Решения принимаются очень быстро. Они делают все, чтобы облегчить бизнес».

Дубай вел переговоры с Informa о новой ярмарке задолго до распространения Covid-19, сообщили изданию Rapaport News руководители DMCC. Выставки в Гонконге были отложены и вынуждены были проводиться почти без зарубежных участников и покупателей. Еще до пандемии в мероприятиях муниципалитета были сбои из-за тайфунов и протестов в Гонконге в 2019 году.

«Если посмотреть на это с точки зрения Informa, они положили «все яйца» в гонконгскую выставку, - пояснил Мартин Лик (Martin Leake), специальный советник по драгоценным камням из DMCC. - И когда Гонконгская выставка была отменена из-за событий, не зависящих от них, они хотели убедиться, что у них есть возможность диверсификации».

«Пандемия изменила отрасль и подчеркнула важность гибкости компаний», - прокомментировала Селин Лау (Celine Lau), директор Informa по ювелирным выставкам.

«Чтобы удовлетворить насущные и будущие потребности нашего сообщества, мы должны иметь способность адаптироваться, быть гибкими и открытыми для изучения новых идей и возможностей, - продолжила Лау. - Наше партнерство с IEG демонстрирует эту открытость и готовность адаптировать нашу стратегию к изменяющимся временам».

Мероприятия этой недели были частично направлены на популяризацию торговли бриллиантами в Дубае, и на них приехали докладчики и делегаты со всего мира.

Лик отметил, что JGT станет ежегодным мероприятием. Он добавил, что Дубайская алмазная конференция будет проводиться раз в два года, но в следующий раз, скорее всего, продлится не менее двух дней по сравнению с одним днем ​​в этом году.

Амбиции, связанные с бриллиантами

В прошлом году импорт алмазов в Дубай также резко увеличился на 80%, до $9,92 млрд. Тем не менее, у города нет намерений вытеснить Индию с поста ведущего мирового центра производства бриллиантов, даже несмотря на то, что внедрение автоматизированной огранки и полировки позволяет производить обработку в любой точке мира. По словам официальных лиц, Индия обладает важным опытом в области огранки бриллиантов.

Тем не менее, Дубай стремится выйти на рынок торговли бриллиантами, хотя прогресс идет постепенно. В 2021 году его экспорт бриллиантов увеличился на 70%, до $4,15 млрд, а импорт бриллиантов вырос на 65%, до $4,93 млрд, - это цифры, которые значительно отстают от показателей Бельгии.

«Будучи центром производства бриллиантов, подобным Амстердаму и Антверпену, самое меньшее, что Дубай может сделать, это сравняться с ним, если не превзойти его, - сказал Бин Сулайем. - Многие наши клиенты, работающие с алмазами, также занимаются бизнесом, связанным с бриллиантами, поэтому у нас есть сильные позиции для того, чтобы извлечь выгоду из этого и выйти на этот рынок».