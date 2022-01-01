Сумасшедшее, дефицитное алмазное сырье

Автор: Ави Кравиц (Avi Krawitz)

(diamonds.net) - Алмазный рынок находится в «мексиканском тупике», как заметил один диамантер в недоумении в разговоре, состоявшемся на этой неделе. Он говорил, что никто не знает, кто пойдет первым - покупатели, у которых есть заказы, но у которых нет острой необходимости, или поставщики, которые иногда не хотят продавать, потому что рассчитывают получить более выгодную цену в будущем.

Он не одинок в таком мнении. Многие находятся в замешательстве, поскольку в 2022 году значительно выросли цены на бриллианты. Алмазный индекс RapNet (RAPI™) для бриллиантов весом в 1 карат вырос на 12,3% с начала года и может зафиксировать самый сильный квартальный рост для первых трех месяцев за более чем десятилетие. Цены на алмазное сырье также выросли: De Beers и АЛРОСА повысили цены в январе и, что неудивительно, снова подняли их на своих февральских распродажах, которые состоялись на этой неделе.

Но кто за кем следует? Следят ли алмазодобывающие компании за тенденцией роста цен на бриллианты, чтобы оправдать их повышение, или производители поднимают цены из-за своих более высоких затрат на алмазы? Или розничные продажи ювелирных изделий достаточно сильные, чтобы потянуть за собой остальную часть цепочки поставок?

Ответ - ни одна из вышеперечисленных причин. Есть четвертый элемент, влияющий на остальную часть алмазопровода, - это вторичный рынок алмазов.

Растущие наценки

Говоря отраслевым языком, первичное алмазное сырье поставляют компании De Beers, АЛРОСА и, в меньшей степени, компания Rio Tinto, которые продают алмазы клиентам на регулярной основе по долгосрочным контрактам. Вторичный рынок состоит из алмазов, продаваемых на аукционах, и алмазов, продаваемых между дилерами или продаваемых этими первичными покупателями (сайтхолдерами) более мелким производителям бриллиантов или дилерам.

За последние несколько месяцев резко выросли цены на алмазы на вторичном рынке. Брокеры описывают «сумасшедшие» наценки на аукционах и в торговле. Согласно источникам на рынке, категории товаров De Beers продавались на аукционах компании на 50-80% дороже, чем на ее январском сайте. Товары также продаются с астрономической наценкой между дилерами.

Таким образом, хотя легко указать пальцем на алмазодобывающие компании по поводу повышения цен второй месяц подряд, нельзя винить их за то, что они берут пример с вторичных платформ. В конце концов, именно на них цены отражают заявки, сделанные торговлей, а не те, что устанавливают алмазодобывающие компании.

Торговля на ожиданиях

Причина сумасшествия двоякая. Элемент необоснованных ожиданий проник как в сектор бриллиантов, так и в сектор алмазов, и это влияет на торговлю, и на вторичном рынке наблюдается дефицит алмазов.

Давайте сначала рассмотрим необоснованные рассуждения. Поставщики бриллиантов ожидают, что цены продолжат расти, поскольку стоимость алмазного сырья увеличилась. Но хотя розничная торговля ювелирными изделиями остается активной, покупатели бриллиантов в феврале стали проявлять бόльшую осторожность.

Спрос на бриллианты снизился, так как пополнение запасов после праздников замедлилось, а экономические и геополитические факторы привнесли некоторую неопределенность. Что касается предложения бриллиантов, то за последние несколько месяцев уровень складских запасов постепенно увеличивался и превысил допандемический уровень. В 2021 году было продано много алмазов, и эти товары появились в виде бриллиантов. Сертификационные лаборатории по-прежнему получают сезонно высокие заявки. Так где же дефицит бриллиантов?

Похоже, что дефицит бриллиантов, о котором сообщают, связан с тем, что трудно найти нужный бриллиант по выгодной цене, или с тем, что поставщики будут продавать только по ценам завтрашнего дня. Более крупные производители бриллиантов, получившие высокую ликвидность в 2020 и 2021 годах, готовы удерживать складские запасы, ожидая, что их стоимость вырастет.

Это ставит дилеров бриллиантов в затруднительное положение. Они изо всех сил пытаются купить, потому что оценки выше, чем цена, по которой они продали товары, которые они пытаются заменить. Это создало ощущение дефицита на рынке бриллиантов, подпитывая ажиотаж в отношении алмазов.

Изменения в сегменте алмазов

Однако, в отличие от бриллиантов, на рынке дилеров алмазов существует реальный дефицит, что является второй причиной огромных наценок.

Кардинальные изменения в работе сегмента алмазов создают дефицит на вторичном рынке. Алмазодобывающие компании стремятся иметь более быструю и эффективную цепочку поставок, чтобы удовлетворить растущий спрос, в то время как объемы производства сокращаются.

De Beers и АЛРОСА добиваются этого, курируя поставки своим клиентам по контракту в зависимости от того, являются ли они производителем бриллиантов, который перерабатывает алмазы в бриллианты, розничным ювелиром, который полагается на алмазы для поставок изготовленных им бриллиантов, или дилером, который получает прибыль от поставки алмазного сырья на вторичный рынок. Идея состоит в том, чтобы раньше или позже превратить алмазы в бриллианты. Поэтому алмазодобывающие компании поставляют больше огранщикам и меньше дилерам, которые продают свою продукцию на вторичном рынке.

De Beers также уделяет особое внимание обогащению, поставляя бόльшую часть своей продукции сайтхолдерам, имеющим фабрики в Ботсване, Намибии и Южной Африке. Это означает, что меньше алмазов De Beers поступает в традиционные центры, такие как Антверпен, Рамат-Ган, Мумбаи и Сурат.

Распродажа складских запасов

Также добывается меньше алмазов. В плане объемов, мировое производство было аналогично 2020 году и, вероятно, останется на этом уровне в ближайшем будущем, который ниже допандемического. В 2021 году не ощущалось падения добычи, потому что у алмазодобывающих компаний остались запасы с прошлого года. В 2021 году у алмазодобывающих компаний были израсходованы избыточные запасы, которые они накопили во время остановок из-за пандемии. Таким образом, хотя объем производства алмазов в течение года не изменился, фактический объем предложения был ближе к показателю 2019 года.

В этом году этого не произойдет, так как нет запасов, от которых нужно освобождаться. Крупные алмазодобывающие компании сейчас продают все производимые объемы, которые находятся на исторически низком уровне. Их рост продаж обусловлен ростом цен, а не объемом. Обратите внимание, что январские продажи De Beers оценивались в $660 млн, как и годом ранее. Тем не менее, сопоставимый средний индекс цен компании вырос на 11% в 2021 году, а в январе она повысила цены в среднем на 10%. В течение месяца компания продала меньше алмазной продукции на ту же сумму.

Поэтому понятно, что на вторичном рынке алмазов существует дефицит, который подталкивает цены вверх. Все это происходит сейчас, поскольку изменения в политике поставок De Beers и АЛРОСА вступили в силу лишь недавно, и нет избыточных складских запасов алмазного сырья в качестве резерва.

Конечно, хороший спрос на ювелирные изделия также является важным фактором. Цены растут, когда растет спрос или падает предложение, или происходит и то, и другое, как мы сейчас наблюдаем. Но если оставить в стороне эти фундаментальные факторы, то на рынке алмазного сырья произошли быстрые изменения, которые привели к тому, что средняя часть алмазопровода оказалась в затруднительном положении. Это нужно отрегулировать.

Длительное воздействие

По мере того, как алмазопровод станет более эффективным, будут пострадавшие. Торговцы алмазным сырьем вытесняются с рынка по причинам, изложенным выше. А продавцы бриллиантов сталкиваются с растущей конкуренцией со стороны производителей, которые стремятся повысить свою прибыль, отказавшись от посредников и продавая бриллианты напрямую ювелирам, в основном через Интернет.

Другой сегмент, который это затрагивает, это мелкие производители бриллиантов, которые полагаются на дилеров в плане поставок алмазов. У крупных огранщиков есть доступ к алмазному сырью, которого нет у более мелких компаний, и, получив непредвиденную прибыль в 2021 году, у них есть большая ликвидность, чтобы платить по более высоким ценам на алмазы.

Это является долгосрочными изменениями, которые в настоящее время оказывают действие. Но они также отражают изменение краткосрочной динамики рынка.

Основная причина, по которой 2021 год был таким хорошим для всех, заключалась в том, что спрос стимулировал рост. Отличные розничные продажи ювелирных изделий привели к активным продажам бриллиантов, что привело к устойчивому росту цен на бриллианты. Впоследствии это повлияло на повышение спроса на алмазное сырье, что оправдало рост цен на алмазы. Помните, что рынок алмазного сырья поначалу медленно восстанавливался после закрытия предприятий, вызванных распространением Covid-19.

В 2021 году рынок достиг здорового баланса, но в 2022 году ситуация изменилась. Сейчас на рынок в большей степени влияет предложение, чем спрос, в основном из-за динамики вторичного рынка. Цены на алмазы на аукционах и у дилеров спекулятивно высокие и неустойчивые, даже при дефиците алмазов. И точно так же, как торговля алмазами влияет на почти ежедневный рост цен на бриллианты, остальная часть рынка, скорее всего, пострадает, когда лопнет «алмазный» пузырь.

Если текущие условия сохранятся, коррекция будет лишь вопросом времени. Возвращаясь к аналогии с обескураженным диамантером, в «мексиканском тупике» следующим ходом обычно является то, что кто-то стреляет или отступает.

Рынок вынуждает торговцев алмазами уходить, потому что стрельба будет означать платить еще более высокие цены. Они изо всех сил пытаются найти товары, потому что их меньше, и они не могут платить такие надбавки, когда находят подходящее алмазное сырье. В настоящее время дилерам просто не хватает алмазов.

В самом своем устойчивом состоянии рынок должен определяться спросом, как мы это видели в прошлом году. Давайте не позволим успеху 2021 года обмануть нас, заставив поверить, что сохранилось такое же равновесие. Многое изменилось менее чем за два месяца.