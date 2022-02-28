Могут ли санкции против России коснуться российских алмазов?

Автор: Роб Бейтс (Rob Bates)

(jckonline.com) - На позапрошлой неделе российский производитель алмазного сырья компания АЛРОСА представила удивительный новый продукт — бриллиант, который можно пометить фотографией или даже музыкой, что является частью ее более крупного плана по использованию нанотехнологий для отслеживания этих драгоценных камней.

Данная искусная инновация одна из тех, что мы уже привыкли ждать от этой горнодобывающей компании, которая недавно сообщила множество положительных новостей. Она экспериментирует с улавливанием углерода из атмосферы, чтобы уменьшить свой экологический след, и выпустила свой последний доклад об устойчивом развитии. В декабре АЛРОСА подписала соглашение о сотрудничестве с Антверпенским всемирным алмазным центром (Antwerp World Diamond Centre, AWDC). Как и большинство алмазодобытчиков, 2021 год для нее был отличным — отличные новости для ее инвесторов, в том числе для пенсионного фонда государственных служащих штата Орегон в США.

Но все это, возможно, не имеет большого значения прямо сейчас, поскольку российско-украинский кризис, справедливо или нет, поставил под угрозу ее и другие российские компании.

АЛРОСА всегда гордилась своим российским происхождением и оказываемым ею общим социальным влиянием и предположила, что это может быть выигрышным аспектом. Но АЛРОСА — не просто российская компания, она на 33% принадлежит российскому правительству, а еще 33% принадлежат местному правительству Республики Саха (Якутия), где расположены ее алмазные рудники. Ее генеральный директор Сергей Иванов-младший является сыном бывшего главы администрации Путина, находящегося под санкциями. И с учетом того, что всевозможные российские организации сталкиваются со всевозможными санкциями, вполне возможно, что АЛРОСА может оказаться в списке запрещенных компаний.

(Есть также более мелкий российский производитель алмазов, Grib, который в настоящее время принадлежит банку ВТБ. Этот банк также упоминался в качестве возможного объекта санкций.)

При этом АЛРОСА не была включена в объявленный во вторник список подсанкционных организаций, хотя два известных российских финансовых учреждения были туда включены.

В связи с тем, что администрация Байдена угрожает жесткой линией в отношении России и предупреждает, что могут быть введены дополнительные санкции, американский Комитета по надзору в ювелирной отрасли (Jewelers Vigilance Committee, JVC) рекомендует всем гражданам США, которые ведут бизнес с Россией, даже косвенно, принять меры предосторожности и свериться со списком Управления по контролю за иностранными активами (Office of Foreign Assets Control, OFAC), чтобы определить, имеют ли они дело с запрещенными компаниями.

«Американские предприятия должны оценить, использует ли кто-либо из их поставщиков или клиентов банковские счета, связанные с [находящимися под санкциями] финансовыми организациями, и если да, то немедленно прекратить операции с этими счетами», — говорится в недавнем уведомлении JVC.

Этот вопрос поднимался и раньше, но АЛРОСА обычно не упоминается, когда аналитики рассуждают о санкциях. Хотя Россия является крупным производителем алмазов, страна известна не этим, и данная горнодобывающая компания вносит далеко не самый большой вклад в ее экономику. Согласно списку Исследовательской службы Конгресса за 2020 год, АЛРОСА занимает 48-е место среди крупнейших компаний в России, опережая лишь местное отделение Philip Morris.

Также крайне маловероятно, что Кимберлийский процесс (КП) будет вмешиваться в это дело — как предполагают некоторые электронные письма, которые я получил, — учитывая, что КП имеет очень конкретное и ограниченное определение алмазов из зон конфликтов, которое относится только к повстанческим силам. Даже некоторые из широко используемых определений ясно показывают, что КП касается только вопросов прав человека и конфликтов, связанных с алмазами, а алмазы не являются фактором конфликта на Украине. Наконец, КП нужен абсолютный консенсус для принятия мер, что маловероятно, когда речь идет о России.

При этом санкции США и Евросоюза представляют собой гораздо большую и реальную угрозу, и чем дольше будет продолжаться этот кризис, тем больше шансов, что АЛРОСА окажется на линии огня.

(Прежде чем это превратится в еще один утомительный и контрпродуктивный спор между выращенными в лаборатории и природными алмазами, давайте отметим, что ряд российских компаний производит выращенные в лаборатории алмазы, что российское правительство вложило средства в бизнес по производству лабораторных алмазов и что китайские военные являются значительным производителем таких алмазов.)

АЛРОСА не ответила на запрос о комментариях, равно как и ее офис в США, открытый в 2018 году. В том же году вице-президент АЛРОСА по продажам Евгений Агуреев заявил JCK, что, если компания когда-либо попала бы под санкции, она нашла бы способ с ними справиться.

«Если [будут] негативные последствия санкций, мы изменим нашу бизнес-модель, — сказал он. — Мы видим много других возможностей в других регионах».

Тем не менее санкции — это, безусловно, не то, чего хотела бы АЛРОСА, и они могут вызвать хаос в алмазной отрасли, учитывая, что отследить алмазы и бриллианты по-прежнему довольно сложно, хотя новый нанотехнологический проект АЛРОСА кажется одним из самых передовых методов. Он еще не широко доступен на рынке, но, безусловно, будет иронично, если нанотехнология АЛРОСА в конечном итоге будет использована против нее самой.