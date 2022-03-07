Огранка, делающая камень прекрасным

Бриллианты огранки, защищенной правом собственности, обеспечили для двух ювелиров продвижение бренда, будь то свежий взгляд на знакомую классику или решение трудности с оправой.

Автор: Джошуа Фридман (Joshua Freedman)

(diamonds.net) - При таком большом количестве брендов и поставщиков, стремящихся вести бизнес, хорошо иметь свою нишу. Фирменная запатентованная огранка бриллиантов - отличный способ создать уникальную торговую точку, хотя для этого требуется проведение дорогостоящих исследований и разработок, и их сложно производить в больших масштабах. Защита интеллектуальной собственности также является сложной задачей.

Тем не менее, спрос на оригинальный дизайн существует и представляет собой возможность для бизнеса для тех, кто может сделать это правильно. Две компании воспользовались этим в последние месяцы, хотя и по-разному. В августе 2021 года нью-йоркский ювелирный дом Kwiat представил новый подход к огранке «кушон» (cushion, “подушка”) на выставке Couture в Лас-Вегасе. А в декабре новозеландский производитель и ритейлер The Village Goldsmith представил радикально новый метод, позволяющий избежать использования крапанов в оправе для кольца.

С отклонением от принятой формы

Проблема с бриллиантами огранки «кушон» заключается в том, что многие из них имеют низкое качество изготовления, - говорит Грег Квиат (Greg Kwiat), генеральный директор компании, носящей его фамилию. Частично это проистекает из расплывчатых отраслевых критериев формы: это должен быть только «квадратный, закругленный камень», указывает он.

«Мы видели, что существует очень много плохо ограненных бриллиантов в форме «кушон», очень много непривлекательных ограненных камней, - объясняет он. - Красивый камень огранки «кушон» - это исключительный бриллиант, и мы хотели выполнить обещание, данные нашим брендом, - создавать и продавать камни, имеющие только самую красивую огранку “кушон”».

С этой целью ювелирная компания создала огранку «Kwiat Cushion» (Кушон Квиата). Ее удлиненная форма, по мнению руководителя, делает камень более привлекательным, чем более квадратные варианты. А грани на павильоне - нижней стороне камня - достаточно стандартные, чтобы можно было сохранить название «бриллиант огранки “кушон”» в сертификатах Геммологического института Америки (Gemological Institute of America, GIA). Это было важным соображением: товары со словом «модифицированный» в описании, как правило, имеют более низкую цену, поскольку корректировка обычно является способом сохранить вес в каратах или исправить недостаточный блеск, отмечает Квиат.

Компания потратила более года, тестируя различные способы резки алмаза. Это была крупная инвестиция, так как компании приходилось использовать высококачественное сырье, чтобы увидеть и оценить истинный внешний вид бриллианта, который получается, рассказывает Квиат. «Это своего рода процесс с использованием метода проб и ошибок, когда мы пытаемся сузить комбинацию углов и пропорций, которые создают самый красивый блеск».

Закругленная огранка «кушон»

Бόльшая часть работы ушла на то, чтобы добиться, чтобы у камня были нужные закругленные углы, - продолжает ювелир. «Сегодня многие огранки «кушон» не закругленные, не смягченные. Они очень угловатые. Углы хоть и скруглены, но все же довольно острые. Форма, хотя и технически похожа на «подушку», все же очень квадратная. Так что вы увидите много камней, которые имеют огранку почти «радиант» с закругленными углами».

Квиат уже занят своим следующим проектом - производством собственной версии огранки «овал». Это согласуется с тем, что компания предпочитает совершенствовать классические формы, а не разрабатывать совершенно новые, хотя она и продает бриллиант Ashoka с запатентованной огранкой с 62 гранями.

По словам генерального директора, большинство клиентов, даже если они хотят чего-то отличного от других, все равно ищут «классический и неподвластный времени» бриллиант, который сохранит свою стоимость. Например, одним из камней, зарегистрированных под торговой маркой бренда, является Kwiat Tiara, который считается улучшенной версией стандартного бриллианта круглой огранки.

«Мы решили не создавать необычные собственные огранки на основе определенного количества граней», - заявляет он. По его опыту, это «часто является работой, которая не делает бриллиант лучше. Это просто дает вам коммерчески привлекательное качество, которая может стоить больше или может не стоить больше. Наличие такого выигрышного элемента, доступного только здесь, иногда является мощным способом продолжения работы. Но становится ли это хорошим выбором для клиента? По нашему мнению, часто не становится».

Борьба креплений

В 1886 году Чарльз Льюис Тиффани (Charles Lewis Tiffany) разработал метод с использованием шести металлических крапанов, позволяющий поднять бриллиант круглой огранки над кольцом, чтобы бόльшая часть его была видна. Но с момента появления этой оправы Tiffany произошло несколько серьезных изменений в способах, используемых ювелирами для закрепления камней в кольце, говорит Ян Дуглас (Ian Douglas), основатель компании The Village Goldsmith, у которой есть розничный магазин в Веллингтоне, Новая Зеландия, и студия дизайна в Окленде.

«В течение почти 50 лет, что я работаю в отрасли, клиенты постоянно спрашивали: “Есть ли способ показать драгоценный камень - в частности, бриллиант - без зажима?”», - говорит Дуглас. Они «просто очень хотят увидеть весь бриллиант».

Работая с Майком Ботой (Mike Botha), опытным огранщиком бриллиантов из Канады, компания разработала решение в виде Floeting Diamond, которое позволяет камню быть закрепленным в оправе без креплений, закрывающих обзор.

Это название (Floeting), произносится на английском как «floating» (плавающий), и оно происходит от слова «floe» - «плавучая льдина». Дуглас выбрал его, потому что он отражает парящий вид бриллианта, а также потому, что название «Floating Diamond» (Плавающий бриллиант) было бы слишком типовым - видовым - для компании, чтобы защищать его [патентом].

Чтобы сделать этот вид крепления, ювелир вырезает лазером канавку в нижней части бриллианта и закрепляет его на оправе. По словам Боты, это самая легкая часть работы; задача состоит в том, чтобы гарантировать, что характеристики качества камня останутся полностью неизменными.

«Нам нужно было расположить его таким образом и спроектировать таким образом, чтобы она не умаляла красоту бриллианта, не была видна сквозь корону и не портила бы световые характеристики бриллианта», - объясняет Бота.

При производстве канавки удаляется менее половины процента веса камня, и это не влияет на цвет и чистоту, добавляет он. Отдельные бриллианты уже получили балл Triple Zero от Лабораторий Американского общества драгоценных камней (American Gem Society, AGS), что является наилучшим возможным уровнем огранки, присваиваемым организацией, подтверждающим, что канавка не ухудшает световые характеристики или внешний вид, отмечает компания. Тем временем GIA согласился указывать Floeting огранку в сертификатах как фирменную, защищенную правом собственности.

Дополнительные зажимы

Дуглас также утверждает, что крепление Floeting более чем на 20% прочнее, чем традиционная оправа, ссылаясь на тесты, проведенные независимыми сторонами.

«Мы тестировали совершенно новые кольца, - уточняет он. - Но, как мы все хорошо знаем, драгоценные металлы мягкие. Когда украшение носят более 20 лет, кркпления изнашиваются до такой степени, что остается не так много металла, удерживающего камень. Значительная часть работы ювелиров по всему миру заключается в замене утерянных бриллиантов, когда крепления износились, а камни просто выпали. Этого не может произойти в нашем случае».

Дуглас сообщает о «феноменальных» продажах, особенно среди мужчин. «Это действительно взволновало потребителей-мужчин. Похоже, что их абсолютно увлекла технология, тот факт, что это что-то новое, революционное. Кольцо выглядит классическим, традиционным, старинным на вид, но крепление делает его современным».

Он намерен расширить предложение, представляя новые дизайны, цвета и другие функции. «Мы находимся на самой крошечной вершине огромного айсберга».