Если Россия ограничит поставки палладия и никеля, то это вызовет кризис мирового автопрома. Прогнозы экспертов

Россия является крупнейшим мировым поставщиком сразу нескольких важных металлов

(ixbt.com) - Из-за новых санкций против российской экономики, которые введут на фоне продолжающейся военной операции на Украине, эксперты уже прогнозируют кризис всего мирового автопрома.

Россия является крупнейшим мировым поставщиком сразу нескольких важных металлов, в том числе никеля и палладия, которые широко используют в автомобильной индустрии. Никель необходим для изготовления литий-ионных батарей для электромобилей, а палладий применяют в каталитических нейтрализаторах, которые устанавливают на бензиновые и дизельные моторы.

«Если президент России Владимир Путин введет ответные санкции против Запада и ограничит поставки палладия, то автопроизводителям придется искать альтернативных поставщиков. В противном случае они не смогут выпускать машины с двигателями внутреннего сгорания» - главный автомобильный аналитик компании Guidehouse Insights Сэм Абуэльсамид

Значительное количество палладия производят также ЮАР и Зимбабве, однако цены на металл непрерывно растут, а на этой неделе они резко подскочили. Это приведёт к росту стоимости новых автомобилей. Что касается никеля, то его дефицит поставит под угрозу планы правительства США по полному отказу от бензиновых машин и их замене электромобилями к 2035 году.