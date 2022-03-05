Давно прогнозируемое сокращение предложения наконец-то наступило в мировой алмазной отрасли

Автор: Брендан Райан (Brendan Ryan)

(miningmx.com) - На алмазном рынке произошли структурные изменения, когда «давно прогнозируемое сокращение предложения отразилось на всех категориях алмазов», по словам Ричарда Даффи (Richard Duffy), генерального директора Petra.

На презентации, сделанной на Дне инвестора (Investor Day), состоявшемся во вторник в Лондоне, он сказал аналитикам, что в настоящее время «спрос очень сильно связан с сегментом складских запасов, где эти запасы в значительной степени истощены, а способность поставщиков поставлять новые складские запасы на рынок очень низка».

«Это важно, потому что это является структурным изменением, а не «пузырем» или всплеском, и оно поддерживается фундаментальными показателями спроса и предложения. Это говорит о том, что в будущем у нас будет надежный и благоприятный рынок», - добавил он.

Обращаясь к крупнейшим мировым производителям алмазов, Даффи отметил, что Австралия уже фактически «выпала из поля зрения» после закрытия рудника Аргайл (Argyle), а в Канаде теперь «меньше рудников с более коротким сроком службы», которые все еще находятся в эксплуатации.

«Африка и Россия по-прежнему остаются основными производителями, но стоит отметить, что ряд крупных производителей, работающих открытым способом, либо уже переходят на подземный способ, либо должны будут перейти на подземные разработки, что сопряжено с дополнительным риском», - сказал он.

«Мы также наблюдаем очень низкие расходы на геологоразведку за период свыше 12 лет, причем последние цифры в большой мере ориентированы на Канаду. Учитывая, что в 2020 году на геологоразведку алмазов в мире было потрачено $274 млн, из которых $64 млн были потрачены на начальные этапы геологоразведки в основном в Канаде, это говорит о том, что весьма малы шансы на то, что новая крупная кимберлитовая трубка будет обнаружена и введена в эксплуатацию в течение следующего десятилетия», - продолжил он.

Даффи цитирует отчет Антверпенского всемирного алмазного центра (Antwerp World Diamond Centre) и консалтинговой компании Bain, что рост мировой добычи алмазов «вероятно, останется на уровне 1-2 процента в год в течение следующих пяти лет».

Сохранение влияния рудника Уильямсон (Williamson)

Эта ситуация, по-видимому, является причиной того, что Petra сохранила некоторую долю участия в руднике Уильямсон в Танзании вместо того, чтобы полностью отказаться от него. В декабре Petra подписала добровольно-принудительное соглашение с правительством Танзании, уменьшив свою долю в акционерном капитале с 75% до 63%, в то время как доля правительства Танзании была бесплатно увеличена с 25% до 37%.

Petra также согласилась на другие неблагоприятные меры, включая «коэффициент распределения экономических выгод» от будущих операций на руднике Уильямсон в размере 55% для правительства Танзании и 45% для Petra, а также выплату правительству $20 млн для урегулирования «давних, исторических споров».

Впоследствии Petra заключила еще одну сделку с танзанийским алмазодобывающим подрядчиком Caspian и снизила свою долю в руднике Уильямсон до 31,5% плюс одна акция.

Даффи сказал вчера, что «это операция со значительными ресурсами, и это основная причина, по которой мы заключили меморандум о взаимопонимании, предоставивший нам доступ к этому потенциальному росту, но также позволил нам снизить риск нашей позиции в Танзании».

Рудник Уильямсон - это открытый карьер, в котором в настоящее время эксплуатируется первоначальная добыча 46,5 млн тонн руды с точки зрения плана добычи до 2030 года. Даффи представил график, показывающий, что есть еще 112 млн тонн руды, которые могут быть добыты ниже этого первоначального уровня до вершины геологического проявления, называемого гранитной брекчией, которая не содержала алмазов.

Тем не менее, существовал дополнительный «ресурсный потенциал» в объеме 400 млн тонн руды ниже пояса гранитной брекчии на глубину 600 м, которую можно было добывать подземным способом.

«Мы чувствовали, что есть возможность потенциально извлечь выгоду из этого большого ресурса, имеющего более низкий уровень риска. Но мы далеки от перспективы развития любого бизнеса на руднике Уильямсон», - сказал он.

«Следующий шаг - оптимизировать рудник и вернуть его к работе на полную мощность. В нашем прогнозе (до 2025 финансового года) мы предусмотрели только поддержание капитала на руднике Уильямсон», - добавил он.