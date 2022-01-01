Алмазный сектор Австралии восстанавливается после почти рекордно низкого уровня геологоразведки в 2021 финансовом году

Алмазный рудник Эллендейл (Ellendale) в Западной Австралии когда-то производил половину алмазов фантазийного желтого цвета в мире. У геологии Австралии есть потенциал для новых открытий, но, по словам экспертов, расходы на геологоразведку очень низкие.

Источник: правительство Западной Австралии

(spglobal.com) - Расходы на геологоразведку алмазов в Австралии упали почти до рекордно низкого уровня в 2021 году, но некоторые новые участники отрасли стремятся вернуть прежнюю славу этой отрасли страны, когда на рынках доминировали рудник Эллендейл (Ellendale) и рудник Аргайл (Argyle), принадлежащий Rio Tinto Group в Западной Австралии.

Добытчики алмазов потратили $1,5 млн на геологоразведку в 2021 году, что является второй самой низкой суммой за всю историю наблюдений с тех пор, как компания S&P Global Market Intelligence начала регистрировать данные в 1997 году. Пик расходов пришелся на 1998 год и составил $43,1 млн, а рекордно низкого уровня он достиг в $1,3 млн в 2017 году.

По словам аналитика Market Intelligence Пола Манало (Paul Manalo), в 2021 году объем геологоразведки алмазов во всем мире упал до $202 млн по сравнению с пиковым значением 2008 года, составившим $986 млн.

«Мы не наблюдаем никакого изменения тенденции в мировой геологоразведке алмазов, а видим лишь продолжение тенденции к снижению», что некоторые связывают с ростом популярности синтетических алмазов, которые дешевле и могут быть изготовлены по индивидуальному заказу, сказал Манало.

По словам Манало, увеличение расходов на геологоразведку алмазов в Австралии в 2022 году «определенно оправдано», поскольку новые компании пытаются восполнить объемы, потерянные из-за закрытия рудника Аргайл, и повысить «очень низкую планку», установленную недавними расходами на геологоразведку.

Возрождение отрасли

Последним участником австралийской алмазной отрасли стала компания Odessa Minerals Ltd., возродившаяся из своей прежней жизни в качестве разработчика программного обеспечения Fargo Enterprises Ltd. Эта компания Odessa снова вышла на Австралийскую фондовую биржу (Australian Securities Exchange, ASX) в январе в связи с проектом Ариес (Aries), который включает алмазное месторождение Эллендейл.

Алистер Стивенс (Alistair Stephens), генеральный директор Odessa, ожидает «значительного повышения» готовности фондовых рынков поддержать геологоразведку алмазов в 2022 году, особенно с учетом вакуума, образовавшегося после закрытия в 2020 году рудника Аргайл, просуществовавшего 37 лет.

В презентации компании Odessa для инвесторов указывалось на резкое увеличение цен на алмазное сырье за ​​последние 18 месяцев, на усилия бывших руководителей De Beers SA и Rio Tinto в Burgundy Diamond Mines Ltd. по возрождению рудника Эллендейл, а также на приобретение компанией Lucapa Diamond Co. рудника Мерлин (Merlin) в Северной территории в 2021 году.

На руднике Эллендейл ранее производилось более половины мировых алмазов фантазийного желтого цвета, а рудник Аргайл был четвертым по величине месторождением по добыче алмазов, на нем производилось в среднем 8 млн каратов в год.

Между тем, в марте 2021 года частная группа India Bore Diamond Holdings Pty Ltd. получила первый договор аренды на месторождение Ellendale L-Channel. Проект охватывает целевую площадь ресурсов, которая как минимум в четыре раза превышает размер первоначальной аренды.

Компания De Beers - подразделение Anglo American PLC, сообщила в январе, что консолидированная средняя цена реализации ее алмазов в 2021 году была на 10% выше, чем в 2020 году, и на 19% выше во втором полугодии 2021 года по сравнению с первым полугодием.

«Спрос на алмазы оставался устойчивым, с позитивными настроениями в средней части алмазопровода и высоким спросом на ювелирные изделия с бриллиантами, сохраняющимся в период праздников, особенно на ключевом потребительском рынке США», - сообщила Anglo American в январе.

Долгая дорога впереди

По словам Стивенса (Stephens), IPO компании Odessa на сумму 6 млн австралийских долларов получило хорошую поддержку, так как «выбрали правильное место с точки зрения товара и сроков, и мы не конкурируем со многими другими алмазными компаниями за одни и те же инвестиции».

«Австралия была в значительной мере недостаточно исследована, - сказал Стивенс. - Тот факт, что вы можете получить доступ к аллювиальным драгоценным камням, а также твердым породам, содержащим алмазы ювелирного качества, означает, что все еще существуют возможности».

По словам Уорвика Григора (Warwick Grigor), исполнительного председателя компании Far East Capital, новые открытия, скорее всего, будут обнаружены в новых районах, хотя «всё месторождение трубок может иметь дополнительный потенциал при правильной оценке» на месторождении Эллендейл.

Распределение алмазов в рудном теле является «несколько бессистемным», сказал Григор в интервью, и хотя аллювиальные алмазы «почти всегда имеют более высокое содержание, чем исходная трубка», они представляют собой не непрерывное плоское рудное тело, а случайные гнезда богатой руды.

«Алмазные операции, вероятно, сопряжены с более высоким риском, чем операции с золотом или другими минералами», из-за их геологической сложности, сказал Григор.

Григор сказал, что несмотря на нехватку алмазов, особенно алмазов потребительского размера, «предположение о том, что алмазный проект будет экономически выгодным» только на фоне высоких текущих цен на алмазы, является слишком большим упрощением.

Григор сказал, что потенциал Австралии связан в основном с Западной Австралией и Северной территорией, хотя алмазы были обнаружены в Южной Австралии и Новом Южном Уэльсе.

«То, чего Lucapa добилась за пять-десять лет, является характерным для алмазной отрасли того времени», - сказал Григор, поскольку компания «сейчас получает хорошую прибыль и хорошо зарекомендовала себя, а ее покупатели определились с выбором алмазов».