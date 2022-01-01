2021 – год восстановления алмазной отрасли

Автор: Роберт Буке (Robert Bouquet)

Мировая алмазная отрасль переживает период быстрого восстановления после COVID, но сохранится ли эта тенденция в 2022 году? Робер Буке глубоко вглядывается в перспективу.

(jewellermagazine.com) - В последние два года алмазная отрасль испытывала колебания, а затем снова стремительно росла. Возможное прогрессирование пандемии COVID-19 до эндемического статуса должно позволить большей части мира вернуться к нормальной жизни.

Тем не менее, в определенной степени кажется, что алмазная отрасль уже вернулась в норму.

Во время пандемии я предсказывал, что это произойдет, когда мир выйдет из ужасов, которые принес COVID, возродится экономика, вырастут потребительские расходы, а спрос на один продукт, который позволяет максимально выразить любовь, будет соответствовать уровню эмоционального отклика и излияния чувств, которое миру по понятным причинам хочется сделать.

Так в каком состоянии сейчас находится алмазная отрасль?

Что ж, после разгара пандемии отскок (логика и история подсказывали мне, что он произойдет) наступил резко и быстро.

На момент написания этих строк и после продолжительного перерыва на праздничный сезон центры алмазной торговли начали год с оптимистичным настроем. «Сайт», проведенный De Beers, показал значительный рост цен, особенно на более мелкие и дешевые товары. Ожидается, что компания АЛРОСА последует этому примеру.

Однако такое резкое повышение цен на алмазное сырье просто приближает двух основных производителей к ценообразованию на бурно развивающемся вторичном рынке. Продажи алмазов более мелкими производителями, а также через тендерные и аукционные дома растут очень хорошо, поскольку покупатели активно ищут алмазы, чтобы заполнить свои производственные мощности, а также продолжить вращение полировальных кругов и производство бриллиантов.

Особо следует отметить, что мелкие и более дешевые природные драгоценные камни пользуются все большим спросом и имеют более высокую цену. По правде говоря, я считал, что этот сегмент находится в постоянном упадке, усугубляемом, казалось бы, неудержимым продвижением созданных в лаборатории бриллиантов.

И тем не менее, существует устойчивый рынок и спрос на эти товары.

При текущем производственном сценарии, когда и De Beers, и АЛРОСА не могут значительно увеличить объемы своего производства, не работает рудник Агайл (Argyle), производивший 12 млн каратов в год в Австралии, а новый рудник Луаше (Luaxe) в Анголе еще не вышел на проектную мощность, мелкие и дешевые товары, безусловно, находятся в выигрышном положении.

Производство в Индии продолжает сохранять высокие темпы, продажи бриллиантов в торговых центрах очень высоки, и, конечно же, все внимание приковано к отчетам важнейших розничных рынков, чтобы увидеть, как они повели себя во время Рождественских праздников.

Первые отчеты из США указывают на колоссальный 40-процентный рост продаж ювелирных изделий в годовом исчислении. Компания Signet в пятый раз повысила план продаж, по мере продолжения роста продаж.

Цены на бриллианты были вызваны сочетанием более высоких цен на алмазное сырье, дефицита и, что наиболее полезно для торговли, розничных продаж, которые истощили складские запасы и, следовательно, создали подлинный спрос на среднем рынке.

Цены на бриллианты, как правило, гораздо менее волатильны, чем цены на алмазы, и, хотя это сохраняется и сегодня, мы наблюдаем продолжающийся рост цен на бриллианты. В идеале этот рост продолжится в течение 2022 года, чтобы создать основу для устойчивости высоких цен на алмазное сырье.

Распродажи в честь китайского Нового года и Дня святого Валентина еще не состоялись или завершились. Розничные результаты будут опубликованы в свое время, но все указывает на очень сильное начало года для алмазной торговли.

Однако некоторые аналитики говорят о формировании «пузыря», о спекулятивной «пене» в торговле алмазами, о надвигающейся коррекции рынка; правда заключается в том, что никто точно не знает, что произойдет. Ключевым моментом является то, что цены на бриллианты продолжают расти, а розничный спрос продолжает демонстрировать впечатляющие результаты.

Как всегда, существуют некоторые макроэкономические риски, которые могут снизить накал рынка в этом году.

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ 2021 ГОДА

За последние несколько месяцев в отрасли произошло несколько захватывающих и интересных событий, которые стоит проанализировать.

• Дефицит продукции - Ни для кого не секрет, что рынок алмазов находится на подъеме; неоднократные заявления двух основных производителей алмазов о том, что запасы низкие, подпитывают это, а спрос превышает их возможности производства, и они имеют ограниченные возможности для увеличения объемов своего производства.

Все производители алмазов выигрывают от роста цен (примерно на 20% в 2021 году); появляется еще больше маржинальных проектов за счет положительной динамики сырьевого рынка; если этот рынок удержится (полный оптимизма, я предсказываю, что так и будет на протяжении большей части 2022 года), нас может ждать небывалый год.

Однако, как всегда, преобладает старая поговорка «пусть покупатель будет бдителен» (caveat emptor), и, если ситуация с алмазами выйдет за рамки допустимого, то в какой-то момент ее придется исправлять.

• Корпоративная социальная ответственность (КСО) приобретет еще более важное значение - Будущие потребители будут требовать большего от своих бриллиантов. Они будут требовать проявления корпоративной социальной ответственности и захотят знать, что бриллианты и ювелирные изделия, которые они покупают, имеют надлежащий «след»; действительно, многие участники отрасли теперь считают экологическую устойчивость и социальную ответственность коммерческими рычагами, которые можно использовать для стимулирования продаж.

Все заинтересованные участники отрасли должны будут принять эти принципы в будущем, иначе они рискуют отстать и потерять продажи.

• Цены на бриллианты растут - Все рыночные индексы бриллиантов показывают рост цен на бриллианты; в годовом исчислении средние цены на бриллианты выросли примерно на 15%; последние месяцы 2021 года оказались самыми сильными.

Настоящая проблема теперь будет заключаться в том, как сохранить этот импульс, в конечном итоге розничные цены должны вырасти, чтобы позволить торговле справиться с этими новыми уровнями цен. Также хорошо виден высокий спрос на бриллианты фантазийных огранок (особенно огранки «овал»); прекрасно продаются бриллианты высокого качества изготовления.

Продажи предметов роскоши в Китае восстанавливаются, и, наряду с уверенным ростом в США, отрасль находится в хорошем состоянии.

• Бриллианты фантазийных цветов продолжают попадать в заголовки - Во-первых, хорошая новость заключается в том, что цены на природные бриллианты фантазийных цветов, как сообщается, продолжают расти. Растут цены на бриллианты розового, голубого и желтого цвета; общая тенденция для этого сегмента торговли является очень обнадеживающей.

Реальное состояние рынка бриллиантов фантазийных цветов таково, что на самом деле очень сложно определить истинные цены продажи для этой захватывающей ниши. За исключением общедоступных аукционных цен продажи, полагаются на слухи и отдельные сообщения или единичные случаи.

Действительно, многие камни действительно исключительных фантазийных цветов вообще никогда не получают огласки и продаются очень осторожно и без какого-либо ажиотажа на рынке.

Но одно можно сказать наверняка - самые лучшие природные бриллианты фантазийных цветов по-прежнему продаются по цене в миллионы долларов за карат. Поэтому я считаю справедливым сказать, что бриллианты фантазийных цветов полностью избежали потенциального падения, которое грозило им из-за выращенных в лаборатории и подвергшихся обработке бриллиантов.

Различие между природными бриллиантами и созданными в лаборатории и обработанными бриллиантами значительное и должно оставаться таковым. По моему мнению, этому также способствовал бренд Lightbox компании De Beers для созданных в лаборатории бриллиантов с его агрессивно низкими ценами на цветные камни.

И снова некоторые (природные) камни исключительных фантазийных цветов недавно попали в заголовки сообщений об этом рынке. Начнем с моего любимого камня. Обнаруженный компанией Petra Diamonds на руднике Уильямсон (Williamson) в Танзании потрясающий розовый алмаз весом 32,32 карата (на фото ниже) был продан компании Diacore за $13,8 млн.

Diacore назвала его «редким шедевром природы»; судя по изображению алмаза, бриллиант должен быть действительно исключительным.

Еще один заголовок посвящен черному бриллианту («карбонадо») весом 555 каратов.

Камень, который, как сообщается, является крупнейшим зарегистрированным бриллиантом, получил захватывающее название The Enigma (Загадка) и будет продан на аукционе Sotheby’s (примечательно, что за криптовалюту) с оценочной стоимостью до $8 млн.

Во время маркетинга этого камня говорится об его уникальном происхождении, вызванном падением древних метеоритов на Землю; правдивость этого утверждения, увы, не входит в сферу моей компетенции в области алмазов и бриллиантов.

В декабре кольцо с голубым бриллиантом было среди топ-лотов аукциона Sotheby’s «Великолепные драгоценности» (Magnificent Jewels) в Нью-Йорке. Изделие представляет собой модифицированный прямоугольный камень бриллиантовой огранки весом 6,11 карата со скошенными углами, фантазийно-интенсивного голубого цвета, чистоты VS2, окруженный бриллиантами круглой огранки.

По оценкам, ожидалось, что на аукционе 7 декабря он принесет до $6,5 млн, но фактически он был продан за $7,96 млн.

Кроме того, более ошеломляющие результаты: пара серег с голубыми бриллиантами на аукционе Christie’s «Великолепные драгоценности» (Magnificent Jewels) в Гонконге была продана чуть менее чем за $7,5 млн.

Цена была очень хорошей для пары модифицированных камней грушевидной формы и бриллиантовой огранки, фантазийного ярко-голубого цвета, чистоты VS2, весом 3,06 карата и 2,61 карата, инкрустированных белыми бриллиантами.

Еще одно кольцо с бриллиантом фантазийного ярко-голубого цвета, огранки «изумруд», весом 3,32 карата, безупречной чистоты (internally flawless), было продано за $5,9 млн.

Еще раз, эти результаты продаж доказывают непреходящую привлекательность и исключительную ценность, которую лучшие природные бриллианты фантазийных цветов имеют в глазах покупателя.

• Выращенные в лаборатории бриллианты быстро набирают популярность - Я всегда заявлял, что вижу в будущем двухуровневую розничную среду для бриллиантов, где природные и выращенные в лаборатории бриллианты будут по-разному продаваться в одних и тех же магазинах и по разным ценам.

Запуск Lightbox компанией De Beers, несомненно, ускорил (неизбежное) продвижение созданных в лаборатории бриллиантов. Долгосрочный результат этого шага еще предстоит увидеть; определенный уровень депрессивного воздействия на продажи должен быть неизбежен; решающее значение будут иметь дополнительные продажи, а не созданные в лаборатории бриллианты, отнимающее клиентов у природных бриллиантов.

Между тем, многие новые бренды и розничные продавцы выходят на рынок с ассортиментом созданных в лаборатории бриллиантов. Например, в этом году Pandora запускает коллекцию «Brilliance» (Великолепие) из выращенных в лаборатории бриллиантов; производство созданных в лаборатории камней быстро растет, в то время как Lightbox компании De Beers в настоящее время раскрывает информацию о дополнительной обработке своих камней (с помощью метода CVD, которому затем придается улучшение цвета с помощью метода высокого давления и высоких температур HPHT).

Продажи растут, и новое поколение диамантеров из числа многих крупных сайтхолдеров осваивает эту прибыльную новую часть отрасли.

Также следует отметить, что мы наблюдаем миграцию опытных руководителей из сектора природных алмазов и бриллиантов.

Заключение

Я взволнован перспективами, которые открывает 2022 год; перед отраслью открывается много возможностей; алмазодобывающим компаниям предстоит потенциально урожайный год, и торговля должна проявлять осторожность в поддержании маржи на протяжении всего трубопровода.

Это очень важно, но мы имеем подлинный и ощутимый позитивный импульс; при правильном маркетинге и успешной торговле этот год может стать незабываемым.

С макроэкономической точки зрения мы сталкиваемся с новыми угрозами, связанными с геополитическими проблемами между Россией и Западом из-за Украины, кажущимся ухудшением отношений между Китаем и Западом, ростом цен на энергоносители и ростом инфляции во многих странах.

Будем надеяться, что ни одна из этих проблем не дестабилизирует положительную динамику алмазной отрасли; но это зоны риска.

Я с нетерпением жду возможности давать дальнейшие комментарии в ближайшие месяцы.

ОБ АВТОРЕ

Роберт Буке

Участник Ассоциации природных цветных бриллиантов (Natural Color Diamond Association)

Роберт Буке имеет более чем 25-летний опыт работы в алмазной отрасли, работая в алмазодобывающих и геологоразведочных компаниях, маркетинговых фирмах и в качестве консультанта. Находясь в Антверпене, он теперь делится своими взглядами на глобальный алмазопровод в рамках Ассоциации природных цветных бриллиантов. Посетите: ncdia.com