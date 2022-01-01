Почему мелкие бриллианты, как природные, так и лабораторные, сейчас приобрели большое значение

Автор: Роб Бейтс (Rob Bates)

(jckonline.com) - До пандемии COVID-19 некоторые полагали, что, поскольку все больше растет предложение выращенных в лаборатории бриллиантов, то бизнес, связанный с природными бриллиантами, может касаться рынка крупных камней, а рынок более мелких камней (категории «меле») был, наверное, утрачен.

Так как можно получить хороший выращенный в лаборатории бриллиант по более выгодной цене, а многие мелкие бриллианты используются в украшениях для придания им внешнего вида, то природным бриллиантам будет намного сложнее конкурировать в этой области. Кроме того, когда говорят об изделии с «паве» из 100 бриллиантов, трудно утверждать, что эти маленькие камни «лучше сохраняют свою ценность» или являются более «драгоценными», чем другие.

Тем не менее, в последнее время некрупные природные бриллианты стали популярными, и цены на них выросли больше, чем на другие категории камней. «Наблюдается безумная страсть к покупке дешевых и крошечных бриллиантов», - недавно написало издание Bloomberg.

Почему? Основная причина в том, что весь алмазный рынок сейчас на подъеме. Но почему именно мелкие бриллианты приобрели большое значение?

Во-первых, на поставку мелких алмазов повлияло закрытие рудника Аргайл (Argyle) и другие случаи сокращения производства. Но есть и другое возможное объяснение, более интересное. Выращенные в лаборатории бриллианты меньшего размера в последнее время также стали чрезвычайно популярными, и их очень трудно найти. Долгое время цены на них падали; теперь они стабилизировались. «Я впервые вижу стабилизацию цен среди какой-либо категории выращенных в лаборатории бриллиантов», - говорит аналитик Пол Зимниски (Paul Zimnisky).

Почему так? Во-первых, бизнес выращенных в лаборатории алмазов освоил производство крупных камней быстрее, чем ожидалось. Американские и европейские компании-производители выращенных алмазов стараются производить более крупные камни более высокого качества, потому что видят в этом бόльшую прибыль. В результате эта часть рынка переполнилась, и цены на некоторые из этих товаров сильно упали. (Некоторые говорят, что по-прежнему трудно добиться «хорошего надежного предложения».)

Более того, большинство выращенных в лаборатории алмазов небольшого размера производится в Китае, как правило, с использованием метода высокого давления и высокой температуры (high-pressure high-temperature, HPHT), хотя реже с использованием химического осаждения из паровой фазы (chemical vapor deposition, CVD). Но проблемы с цепочкой поставок и торговлей с Китаем усложнили получение этого материала. Кроме того, поскольку цены упали, производство этих камней стало менее прибыльным, поэтому их производство в целом сократилось. Китайские производители выращенных алмазов «убили его для всех, включая себя», сказал мне один человек из компании, занимающейся выращенными бриллиантами.

Существует также большой спрос на CVD-бриллианты категории «меле», учитывая очевидное политически мотивированное нежелание некоторых индийских и американских компаний вести бизнес с Китаем. (Китайские производители выращенных алмазов часто связаны с вооруженными силами страны, что ставит под сомнение точку зрения «все выращенные в лаборатории алмазы не связаны с конфликтами».)

Так как же это влияет на рынок природных алмазов и бриллиантов? Во-первых, возможно, и даже вероятно, что многие камни, окружающие центральный бриллиант и заявленные как природные, на самом деле являются выращенными бриллиантами.

Один торговец бриллиантами сказал мне, что, когда он продает мелкие бриллианты производителям часов, затраты на то, чтобы доказывать, что все они природные, иногда сводит на нет его прибыль. Но, конечно, у этого человека нет другого выбора, кроме как проводить проверку, потому что производители часов обычно щепетильны в таких вещах. Не все компании так щепетильны.

Когда продается кольцо в оправе с ореолом из десятков бриллиантов, все эти камни могут быть не проверены, даже если для этого существует технология. Итак, мы видим «противоречивое отношение»; некоторые считают, что для изделия с таким количеством камней не имеет значения, если несколько из них - или, может быть, даже больше, чем несколько, - являются выращенными в лаборатории бриллиантами или, наоборот, являются природными. (Некоторые продавцы выращенных бриллиантов признались, что используют природные бриллианты для обрамления, хотя, учитывая их риторику, направленную против добычи полезных ископаемых, они обычно стараются молчать об этом.)

Хотя нет данных опроса по этому поводу, большинству потребителей, вероятно, все равно, являются ли один или два бриллианта из десятков камней выращенными. Тем не менее, нераскрытие происхождения камня все-таки считается нарушением Руководящих принципов Федеральной торговой комиссии (Federal Trade Commission), а также большинства правил торговли и государственных правил. Это не лучший прецедент.

Для этого случая есть возможное решение, которое (насколько мне известно) не приняла ни одна компания. Если производитель бриллиантов или продавец не уверены в происхождении своих камней, они должны просто указать, что обрамляющие камни - это «бриллианты», затем добавить «звездочку» и четко и ясно указать, что они могут быть природными или выращенными в лаборатории. Возможно, это не самое элегантное решение, и оно допускает равнозначность, которая может не понравиться сектору природных бриллиантов. Но это более честный способ в такой ситуации, и он, вероятно, сэкономит много денег и времени.