Успеть запрыгнуть на поезд NFT

Невзаимозаменяемые токены захватили мир штурмом, и люксовые бренды начинают действовать, чтобы охватить прирожденную цифровую аудиторию.

Автор: Соня Эстер Солтани (Sonia Esther Soltani)

(diamonds.net) - Невзаимозаменяемые токены (non-fungible tokens, NFT), больше не являющиеся прерогативой небольшого числа компаний, попали в заголовки международной прессы в 2021 году и в ближайшие годы должны вызывать растущий интерес. Гигант спортивной одежды Adidas, бренды предметов роскоши Louis Vuitton и Gucci, а также аукционные дома Christie’s и Sotheby’s - это лишь некоторые из известных имен, которые освоили эту зачастую непостижимую новую технологию.

«Предметы роскоши помогают определить свой стиль, и с эволюцией метавселенной мы наблюдаем…, что бренды, исторически известные созданием реальных товаров, переключают свое внимание на виртуальные продукты в форме люксовых коллекционных NFT, - объясняет Кейтлин Донован (Caitlin Donovan), руководитель отдела сумок и аксессуаров аукционного дома Christie’s. - Как и многие коллекционные предметы роскоши, NFT - это очень редкие предметы, которые со временем могут расти в цене».

По словам художницы по бриллиантам и дизайнера ювелирных изделий Рины Ахлувалия (Reena Ahluwalia), NFT имеют широкий спектр применения в мире предметов роскоши. Они могут маркировать коллекционные и эксклюзивные предметы; в ходе их продажи можно собрать средства на важные дела; а компании могут извлечь выгоду из шумихи вокруг них, чтобы повысить узнаваемость бренда среди преданной аудитории цифрового поколения, объясняет она. В декабре прошлого года в партнерстве с основателем LuxuryFintech Эриком А. Йенсом (Erik A. Jens) Ахлувалия запустила на OpenSea Marketplace первую в истории NFT Diamond Art - ограниченную коллекцию из 10 цифровых произведений искусства.

Ахлувалия воспринимает NFT как естественную эволюцию. «Как дизайнер и художник, я увлечена тем, что могут создавать технологии. Мой запуск NFT на самом деле можно проследить до всех цифровых инноваций, которые я пыталась привнести в мир ювелирных изделий и бриллиантов, - говорит она. - Мои NFT выражают мою художественную точку зрения, являются проникновением в мой разум, связью между драгоценными изделиями, бриллиантами и искусством, это было делом всей моей жизни».

Преданная аудитория

По словам Ноа Дэвиса (Noah Davis), главы отдела цифрового искусства аукционного дома Christie’s, среди первых коллекционеров в этой области было вышеупомянутое цифровое поколение, а также опытные инвесторы. Он указывает на «молодых людей со всего мира, как правило, страстно увлеченных технологиями, а также на некоторых бесстрашных коллекционеров произведений искусства Старого Света, на дальновидные учреждения и очень многих трейдеров».

Дэвис добавляет, что высокий процент от общего объема рынка NFT основан на спекуляциях, отмечая, что все большее число «крайне преданных коллекционеров и созидателей» выходят на рынок.

С инвестиционной точки зрения покупка NFT включает в себя не только право перепродать его, но и возможность воспользоваться другими функциями, которые могут быть связаны с активом.

«NFT не просто обеспечивают своего рода цифровой «договор». Поскольку блокчейны можно программировать, то их можно наделить NFT функциями, которые позволяют им расширять свое назначение со временем или даже предоставлять непосредственную пользу своим владельцам. Другими словами, NFT могут что-то делать - или позволять своим владельцам что-то делать, - как в цифровом пространстве, так и в реальном мире», - говорит Ахлувалия.

Купленные за криптовалюты или доллары, NFT являются частью блокчейна и, таким образом, содержат публичную запись транзакций актива, историю владения и подлинность. Это делает их особенно интересными для отраслей, которые поставили прослеживаемость на первое место в своей повестке дня.

«Мы часто говорим о прозрачности, происхождении бриллиантов, характеристиках, сертификации, единичных предметах высокого класса, уникальных ювелирных изделиях или произведениях искусства - обо всем, что может быть встроено в метаданные, в блокчейн и останется неизменным навечно», - уточняет Ахлувалия. - Это является неоспоримым доказательством.

С точки зрения ювелирных изделий

Пока неизвестно, как алмазная и ювелирная отрасль будет использовать NFT. В этом секторе наибольшую ценность для большинства покупателей имеет физический объект, а не связанный с ним цифровой продукт. И когда в прошлом году ювелирный дом Bulgari выпустил NFT, это было произведение искусства, которое было более привычным сочетанием NFT для коллекционеров, чем ювелирные изделия.

Тем не менее Ахлувалия видит будущее как «гибридное, оцифрованное и мультисенсорное», опыт, который «определенно выйдет за рамки только физических объектов. Я верю, что мы перейдем к полностью иммерсивной сети, обеспечивающей полный эффект присутствия. Бренды должны иметь виртуальную и цифровую стратегию повествования».

Сеть на основе блокчейна, в которой обитают NFT, «в настоящее время не использует рекламу для монетизации, - продолжает она. - Они не полагаются на Google, Instagram или Facebook с целью работы. Это управляется сообществом. NFT-сообщества на сегодняшний день являются крупнейшей растущей цифровой группой, и они придают огромную ценность цифровым активам, а также продуктам, которые они потребляют».