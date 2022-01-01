Это самый ценный голубой бриллиант в мире?

Автор: Джон Джеффей (John Jeffay)

(idexonline.com) - Он уже является самым крупным ярко-голубым бриллиантом, когда-либо выставленным на аукционе. И есть шанс, что Cullinan Blue (Голубой Куллинан) от компании De Beers станет самым дорогим голубым бриллиантом в мире, когда он уйдет с молотка. Аукцион Sotheby’s Hong Kong объявил в среду, что он будет продан в апреле на специальном аукционе с одним лотом, который будет проводиться в режиме реального времени. Cullinan Blue типа IIb весом 15,10 карата безупречной чистоты (IF), имеет наивысший возможный цветовой показатель, согласно Геммологическому институту Америки (GIA), и оценивается в $48 млн.

Он немного крупнее Oppenheimer Blue (Голубого бриллианта Оппенгеймера), действующего рекордсмена весом 14,62 карата, и имеет более высокий показатель чистоты (IF против VVS1). Oppenheimer Blue, тоже ярко-голубого цвета, был продан на аукционе Christie’s в Женеве в мае 2016 года за $57,5 ​​млн.

Cullinan Blue был добыт в апреле 2021 года британской компанией Petra Diamonds на руднике Куллинан (Cullinan) в Южной Африке, который она приобрела у De Beers в 2008 году. Алмаз весом 39,34 карата был продан на специальном тендере три месяца спустя с авансовым платежом в размере $40,2 млн партнерству De Beers и Diacore, что эквивалентно $1 021 357 за карат алмазного сырья.

В то время ветеран отрасли Говард Коэн (Howard Cohen), редактор блога The Jeweller Blog, предположил, что в виде бриллианта он может стоить до $64 млн. Это предположение было основано на продаже в 2015 году другого бриллианта с рудника Куллинан - Blue Moon of Josephine (Голубая звезда Жозефины) весом 12,03 карата, который был продан по цене $1 156 000 за карат. В виде бриллианта он был продан за $48,5 млн, установив мировой рекорд аукционной цены за карат для любого бриллианта или драгоценного камня.

Голубые бриллианты - случайность природы, вызванная наличием следовых количеств бора в их кристаллической решетке. Только пять голубых бриллиантов весом 10 каратов и выше поступили на аукцион, и Cullinan Blue стал первым бриллиантом весом 15 каратов и выше.

Камень с рудника Куллинан - это еще один голубой алмаз, только что извлеченный из недр земли по сравнению с его конкурентом Oppenheimer Blue, который принадлежал сэру Филипу Оппенгеймеру из семьи Оппенгеймеров, которая владела компанией De Beers до продажи ее компании Anglo American в 2012 году. Он возглавлял лондонскую Central Selling Organization с 1948 по 1993 год. Он заказал нью-йоркскому ювелирной компании Verdura кольцо весом 14,71 карата с оправой из восьми зубцов. Оно было продано в 1999 году, после его смерти, анонимному покупателю, который слегка изменил его огранку, уменьшив до 14,62 карата, и установил в центральной части нынешнего платинового кольца размера 6, окруженного с обеих сторон трапецеидальным ограненным бриллиантом. Oppenheimer Blue вошел в историю в 2016 году, побив мировой рекорд среди всех бриллиантов, проданных на аукционе. Он побил оценку аукциониста в 38 000 000-45 000 000 швейцарских франков ($39 141 630-$46 351 931) и был продан за 56 837 000 швейцарских франков ($57 544 569). Если Oppenheimer Blue может превзойти свою высокую оценку более чем на четверть, то, возможно, Cullinan Blue тоже сможет это сделать. Это будет означать рекордную цену продажи в $60,5 млн.

«Я думаю, что мы увидим огромный интерес к этому камню, когда он, наконец, появится на аукционе», - сказал Франк Эверетт (Frank Everett), старший вице-президент Sotheby’s и директор по продажам ювелирных изделий.

«Рынок ювелирных изделий в настоящее время очень силен, особенно в последние несколько лет, но один из самых сильных сегментов - это цветные бриллианты. И один из самых сильных цветов - голубой».

Он будет продан с аукциона 27 апреля во время Недели предметов роскоши в Гонконге (Hong Kong Luxury Week).