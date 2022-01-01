Бриллиант, достойный королевы?

Автор: Джон Джеффей (John Jeffay)

(idexonline.com) - Кохинор (Koh-i-Noor) является не самым большим или самым ценным бриллиантом в мире. Но он, возможно, самый известный и самый противоречивый, и на этой неделе о нем снова пишут в новостях. О бриллианте, который предположительно происходит с аллювиального месторождения Голконда (Golconda) в Индии, написано больше слов, чем о каком-либо другом драгоценном камне. И миллионы пар глаз видели его лично на выставке в составе драгоценностей британской короны в лондонском Тауэре. Интерес к камню весом 105,6 карата вновь возник на этой неделе после того, как 95-летняя королева Елизавета II, подтвердила, что Камилла (Camilla), вторая жена принца Чарльза (Charles) (после принцессы Дианы (Diana)), станет королевой, когда он, наконец, вступит на престол. И она будет носить платиновую корону, в которую вставлен Кохинор, вместе с другими 2 800 бриллиантами.

Сложности королевского протокола - принимает ли принцесса-супруга короля титул королевы и какая корона будет на ней на коронации - могут показаться мелкими деталями. Как родившийся и выросший в Британии, я знаю, что они имеют большое значение. Но более интересным вопросом, на мой взгляд, здесь является право собственности на легендарный бриллиант, который находится в центре переднего креста короны королевы-матери. Индия, Пакистан, Афганистан и Иран претендуют на бриллиант Кохинор (Гора Света). Великобритания постоянно заявляла, что он был приобретен на законных основаниях, право собственности не подлежит обсуждению, а Кохинор никуда не денется.

Происхождение бриллианта датируется 14-ым веком из Индии. Он переходил из рук в руки бесчисленных правителей и соперников, начиная с принцев Великих Моголов и персидских военачальников и кончая афганскими правителями и пенджабскими махараджами. В конце концов его «отдали» последнему правителю сикхов, девятилетнему махарадже Лахора, когда британская Ост-Индия аннексировала Пенджаб в конце Второй англо-сикхской войны в 1849 году. Индия впервые заявила о своих претензиях на возвращение Кохинора, когда страна получила независимость в 1947 году, и с тех делала это несколько раз. В апреле 2000 года группа индийских членов парламента подписала письмо, в котором говорилось, что камень был присвоен колониальными правителями, и они потребовали его вернуть. Пакистан утверждает, что драгоценный камень происходит из Лахора, тогдашней столицы империи сикхов, которая была частью Пенджаба до того, как штат был разделен с Индией. Лидеры афганских талибов говорят, что Индия украла его у них, поэтому Британия должна вернуть его. Иран также имеет исторические претензии на этот камень, заявив, что его присвоил персидский лидер Надир-шах (Nader Shah), когда он вторгся в Дели в 1739 году.

Помимо всего этого, камень находится в Британии в течение последних 170 лет. Бригадному генералу сэру Генри Монтгомери Лоуренсу (Henry Montgomery Lawrence), воину и государственному деятелю, войска которого были дислоцированы в Индии, было поручено доставить его из Индии в Великобританию после того, как его «уступили». Легенда гласит, что он спрятал его в кармане жилета, и камердинер спас его от того, чтобы он не исчез во время стирки. Он был официально подарен королеве Виктории (Victoria) в Букингемском дворце в 1850 году. Ее муж принц Альберт (Albert) приказал уменьшить его размер с первоначальных 191 карата до нынешнего размера с помощью паровой дробилки, специально построенной для королевских ювелиров Garrard & Co., чтобы избавиться от нескольких изъянов. Получившийся овальный камень с 66 гранями был вставлен в брошь в виде жимолости. После смерти Виктории Кохинор вставляли в несколько королевских корон, прежде чем в 1937 году он был вставлен в корону королевы-матери, где он остается по сей день. Эта корона использовалась для коронации матери королевы Елизаветы (Elizabeth) II, когда был коронован король Георг (George) VI, и теперь эту корону суждено носить Камилле, когда Чарльз займет трон.

Спор о том, кому на самом деле принадлежит Кохинор, несомненно, будет продолжаться, и почти наверняка окажется, что владение имуществом почти равносильно праву на него. Но интересно отметить, что сама королева Виктория сказала в письме своей дочери о том, как бриллиант стал ее собственностью. Она писала: «Никто так сильно, как я, не беспокоится об Индии, и никто так сильно, как я, не выступал против того, чтобы мы захватывали эти страны, и я думаю, что больше никто не будет захвачен, потому что это очень неправильно и не выгодно для нас. Ты также знаешь, как я не люблю носить Кохинор».

Прекрасных вам выходных.