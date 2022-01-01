Бабочка и голубой бриллиант

Автор: Джон Джеффей (John Jeffay)

(idexonline.com) - Американский математик и метеоролог Эдвард Лоренц (Edward Lorenz) ввел термин «эффект бабочки» в 1972 году. Он использовал его, чтобы объяснить, как что-то очень маленькое - далекая бабочка, взмахивающая крыльями, может оказывать непропорциональное влияние на что-то очень большое, например, вызвать разрушительный торнадо несколько недель спустя. Это может показаться неправдоподобным, но эта идея по-прежнему пользуется уважением в научных кругах, и этот термин теперь широко используется в более широком контексте любой ситуации, когда относительно небольшой инцидент имеет невообразимо огромные последствия. Как в деле о голубом бриллианте.

В 1989 году уборщик тайского происхождения, работавший в королевском дворце в Саудовской Аравии, украл из тайника бриллианты и другие драгоценности, которые в то время оценивались в $20 млн. Примечательным среди сокровищ был голубой бриллиант весом в 50 каратов, который называли бесценным. Вор Криангкрай Техамонг (Kriangkrai Techamong) позже был задержан и заключен в тюрьму. Он утверждал, что понятия не имел, насколько ценны были драгоценные камни на самом деле. Он был мелким воришкой, падким до легкой наживы. Но последствия его кражи, как взмах крыльев бабочки Лоренца, были огромными.

Трое саудовских дипломатов, отправившихся на поиски драгоценных камней, были убиты, саудовский бизнесмен, выполнявший аналогичную миссию, до сих пор считается пропавшим без вести, и предположительно, его нет в живых. Дипломатические отношения были разорваны, послы отозваны, авиарейсы между двумя странами прекращены, рабочие визы для сотен тысяч тайцев, работавщих в королевстве, были аннулированы, а Таиланд потерял миллиарды долларов доходов от торговли и туризма. Это часть последовавшего торнадо.

«Мелкий воришка» Техамонг, ограбивший сейф во дворце принца Фейсала бин Фахда (Faisal bin Fahd), отправил сокровища в Таиланд, но столкнулся с трудностями в поиске покупателя и в итоге продал драгоценные камни за бесценок. Полиция Таиланда арестовала его и вернула партию камней саудитам, которые тут же заявили, что половина из них поддельные, а большинство камней до сих пор не найдено. Среди них не было никаких признаков 50-каратного голубого камня. В Таиланде ходили слухи, что офицеры воспользовались подлинными драгоценными камнями в качестве подарков своим женам и подругам.

Техамонг, действия которого положили начало всей печальной истории, отбыл три года из семи лет заключения и, по-видимому, теперь обрел внутренний покой, получив сан буддийского монаха. Но только сейчас, 33 года спустя, Саудовская Аравия и Таиланд, наконец, начали налаживать отношения и договариваться о мире хотя бы внешне. На прошлой неделе премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча (Prayut Chan-o-cha) посетил наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана (Mohammed bin Salman), и они выступили с совместным заявлением, в котором пообещали восстановить взаимное доверие и дружеские отношения. Премьер-министр Таиланда выразил «искреннее сожаление», а сектор труда и туризма его страны начал потирать руки от радости. Буря, может быть, и миновала, но может потребоваться еще много десятилетий, пока заживут раны. А большой голубой бриллиант еще предстоит найти.

Прекрасных вам выходных.