Gemist получает начальное финансирование в размере $3 млн

Автор: Роб Бейтс (Rob Bates)

(jckonline.com) - Веб-сайт Gemist, предлагающий примерить изделие, прежде чем купить его, получил начальное финансирование в размере $3 млн от Entrada Ventures и соинвестора - De Beers Group Ventures.

Ранее De Beers предоставила компании предстартовые инвестиции, поэтому теперь она инвестирует дополнительные деньги.

Стивен Люсье (Stephen Lussier), в течение долгого времени бывший исполнительным директором De Beers и ушедший на пенсию в прошлом месяце, был членом совета директоров Gemist и останется в совете в качестве стратегического советника De Beers. Управляющий партнер Entrada Джули Хенли Макнамара (Julie Henley McNamara) также войдет в совет директоров компании.

Мадлен Фрейзер (Madeline Fraser), основатель и генеральный директор Gemist, которая сейчас запускает свой третий стартап, говорит, что хочет привлечь «инженеров и руководителей отдела маркетинга» для улучшения технологий и профиля сайта, базирующегося в Лос-Анджелесе.

«Последние несколько лет мы учились у наших потребителей и тестировали эту платформу, - говорит она. - Теперь мы готовы начать увеличивать ее рост. У нас была команда из трех или четырех человек, и мы готовы привлечь больше экспертов из разных областей».

Приоритет один: повышение его популярности в сети.

«Мы почти ничего не потратили с точки зрения маркетинга, - говорит она. - Не сказать, что у нас была куча денег, чтобы вложить их в бизнес. В предстартовом раунде мы собрали всего $1 млн. Мы многое сделали с помощью небольших средств, и сделали из того, что у нас было».

Она отмечает, что «поскольку у нас нет складских запасов, мы можем увеличивать масштаб деятельности быстрее при небольших накладных расходах».

Gemist также «стремится установить партнерские отношения с дизайнерами, которые создают капсульные коллекции, и даже с некоторыми партнерами по брендам», - говорит она.

Она признает, что в сфере интернет-торговли ювелирными изделиями существует большая конкуренция, но утверждает, что Gemist, обслуживающая демографическую группу миллениалов в возрасте от 25 до 35 лет, отличается тем, что позволяет потребителям создавать свои собственные кольца и отправлять им образцы заранее перед покупкой.

«Очень немногие из наших конкурентов позволяют вам создавать дизайн онлайн, очень немногие из них дают возможность примерять, - говорит она. - Что интересно, так это вернуть смысл ювелирным изделиям, рассказывая новую историю, которая позволяет потребителям добавлять что-то свое в каждое изделие, что, безусловно, уникально».

Компания Gemist «объединяет аспект прикосновения и ощущения ювелирного изделия с социальным аспектом показа его своим друзьям и семье и обсуждения его», - добавляет Фрейзер.

Она отмечает, что число ее постоянных клиентов составляет 25%, «что является высоким показателем для начинающей компании».

«Им нравится то, что они могут создать дизайн комплекта серег, и он может быть уникальным для них, и они не возражают подождать две недели, пока он будет изготовлен, - говорит она. - На самом деле им нравится ожидание».

«Наш процесс не рискованный, не такой обременительный, как у других, - говорит она. - Он довольно простой и не заставляет их нервничать. Они уходят с чувством, будто они создали дизайн изделия. Они чувствуют в себе силы и рады сделать это снова».

Другие фонды, принявшие участие в этом раунде, - это Hawke Ventures, Luma Launch, Lightspeed Ventures, Mana Ventures, Spacestation Investments, Kinsley Partners, Lunch Partners и Canaan.