Являются ли AirTags компании Apple угрозой для безопасности ювелиров?

Автор: Роб Бейтс (Rob Bates)

(jckonline.com) - В прошлом году Apple представила AirTag, 1,26-дюймовый диск, который можно использовать как устройство слежения.

Наряду с новой сетью «Find My» (Найти мое) компании Apple эти диски предназначены для того, чтобы помочь пользователям найти потерянные вещи, например, кошельки и ключи.

Технического гиганта изначально критиковали за то, что он взял идею у компании Tile, которая создала технологию, основанную на аналогичной идее. Но теперь критики выразили гораздо более серьезную обеспокоенность, которая может затронуть людей из ювелирной отрасли.

Хотя Apple ввела меры безопасности, в том числе новое приложение, и не было сообщений о случаях использования этих предметов для слежки за ювелирами, некоторые опасаются возможности неправомерного использования их.

BBC назвала AirTags «идеальным инструментом для скрытого преследования». Национальная почта Канады сообщила, что воры начали размещать их на автомобилях на парковках без ведома водителей, чтобы потом украсть их.

Правоохранительные органы серьезно подошли к делу. Официальные лица Нью-Джерси недавно предупредили, что AirTags и аналогичные трекеры представляют собой «внутреннюю угрозу для правоохранительных органов, поскольку преступники могут использовать их для определения секретных местонахождений [и] образа жизни офицеров».

Ева Гальперин (Eva Galperin), директор по кибербезопасности в Electronic Frontier Foundation, сказала изданию The New York Times, что метки могут быть «чрезвычайно вредными» просто потому, что так много людей используют продукты Apple.

«Apple автоматически превратила каждое устройство iOS в часть сети, которую AirTags используют для сообщения о местонахождении AirTag, - сказала она. - Сеть, к которой у Apple есть доступ, крупнее и мощнее, чем та, которую используют другие трекеры. Она более мощная с точки зрения отслеживания и более опасная в плане преследования».

Это особенно беспокоит продавцов, занимающихся разъездной торговлей ювелирными изделиями, которые давно беспокоятся о том, что за ними могут следить преступные группировки. Некоторые ювелиры подняли этот вопрос на отраслевых форумах.

В ответ Apple выпустила приложение Tracker Detect для Android, которое позволяет пользователям узнавать, отслеживают ли их. Эта технология уже встроена в последнюю версию Apple iOS.

Если используется нежелательный AirTag, пользователи получат сообщение «AirTag Found Moving With You» (Обнаружен AirTag, сопровождающий вас) или «AirTag Detected» (Обнаружен AirTag). Затем пользователь может отключить трекер. Если Apple AirTag не будет найден после оповещения, устройство начнет издавать шум, чтобы помочь его найти. Apple рекомендует всем, у кого есть проблемы с безопасностью, немедленно звонить в службу 911. Дополнительные советы от Apple можно найти здесь.

Джон Кеннеди (John Kennedy), президент Jewellers’ Security Alliance, говорит, что, хотя он и отправил запросы об этой технологии, он отмечает, что аналогичные устройства, включая GPS-трекеры, уже существуют на рынке уже несколько десятилетий. В некоторых случаях их использовали, чтобы следить за ювелирами.

Однако пока, по его словам, «у нас нет сообщений о преступлениях, связанных с этой технологией».

Но он признает, что «это риск. Люди должны проявлять осторожность. Предположительно, его можно поставить на ваш автомобиль. Уверен, что кто-нибудь им воспользуется. Это может занять некоторое время, но мы обнаружим его».

Он говорит, что продавцы и ювелиры должны принимать стандартные меры предосторожности, чтобы избежать слежки, в том числе менять маршруты, ездить медленно, делать развороты и подъезжать к банкам или парковкам фаст-фуда. Им также следует избегать брать домой ценные вещи и всегда иметь при себе телефон на случай, если за ними будут следить. Дополнительные советы можно посмотреть здесь.

Однако на данный момент метки не представляют проблемы, говорит Кеннеди. «Это не самая главная проблема, связанная с преступностью».