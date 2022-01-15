Внутри экономики метавселенной рабочие места и инфраструктурные проекты становятся реальными

Автор: Кэмерон Коста (Cameron Costa)

Ключевые моменты:

• В 2022 году в метавселенной будут создаваться новые рабочие места, начиная от разработчиков, работающих над играми и с транзакциями с NFT (non-fungible token, невзаимозаменяемый токен) для брендов предметов роскоши и платформ социальных сетей, и кончая геймерами, монетизирующими свои навыки.

• Сообщество венчурного капитала продолжит вкладывать средства, соединяющие мир игр и экономику метавселенной.

• Новая глобальная инфраструктура, основанная на огромных потребностях в вычислительной мощности, должна поддерживать ведущих производителей микросхем, таких как Nvidia и Intel.

(cnbc.com) - Эйвери Аккинени (Avery Akkineni) говорит, что, если словом 2021 года было «невзаимозаменяемый токен» (Non-Fungible Token, NFT), то в 2022 году им будет «Веб 3.0.» (Web 3.0.).

Будучи президентом компании VaynerNFT, Аккинени проводит большую часть своего времени, консультируя бренды, стремящиеся добиться участия в метавселенной. Понятие «стратегия корпоративной метавселенной» является новым - сама VaynerNFT была основана менее 6 месяцев назад, но она набирает обороты. Первым клиентом компании стала компания Budweiser, и Аккинени предвидит, что многие другие крупные бренды последуют ее примеру.

Фактически, базовый, общепринятый прогноз на 2022 год таков: больше крупных брендов примут участие в проектах Web3.

«2022 год станет годом, когда крупные бренды будут широко использовать NFT, - говорит Лин Дай (Lin Dai), генеральный директор музыкальной NFT платформы OneOf. Стартап, поддерживаемый Куинси Джонсом (Quincy Jones), стоит за аукционом никогда ранее не звучавшей песни Уитни Хьюстон (Whitney Houston), оцененной почти в $1 млн, который проводился с использованием NFT, и сотрудничал с The Recording Academy с целью эксклюзивного партнерства с Grammy Awards.

Но в этом году цифровые активы, построенные на блокчейне, вероятно, продолжат расширяться далеко за пределы индустрии музыки и искусств.

Люксовый бренд одежды Balenciaga уже объединился с Fortnite, чтобы предоставить пользователям дизайнерские «скины», которые можно носить в играх. Gucci сделала то же самое с Roblox, а Louis Vuitton и Ralph Lauren запустили свои собственные приложения Roblox. Брайан Трунзо (Brian Trunzo), руководитель метавселенной из Polygon Studios, которая занимается играми, NFT и Web3, связанными с цифровой валютой polygon и сетью блокчейнов ethereum, говорит, что легкие, умные бренды уличной одежды уже присутствуют в пространстве. «Игроки наконец-то вышли на поле, и игра вот-вот начнется по-настоящему», - сказал Трунзо.

Аккинени говорит, что бренды, по крайней мере, на данный момент, сосредоточены не на победе, а просто на участии. До сих пор участие бренда в блокчейн-проектах сводилось к созданию сообщества и сохранению актуальности. Например, NFT таких компаний, как Nike и Adidas, вызвали больше шума, чем создали денег, но они придали легитимность еще только зарождающемуся сектору.

Могут появиться более прямые стратегии коммерциализации. Кэти Хэкл (Cathy Hackl), генеральный директор и главный специалист по метавселенной из Futures Intelligence Group, консультационной компании по метавселенной, отмечает, что, в частности, для люксовых брендов метавселенная может стать точкой доступа на вторичный рынок. «Когда кто-то продает свою сумку Birkin на The RealReal, компания Hermes не замечает этого. Но благодаря блокчейну и NFT она в конечном итоге получит долю на вторичном рынке», - сказала Хэкл.

В метавселенной появится больше рабочих мест

По мере того, как все больше компаний стремятся закрепиться в цифровой вселенной, возможности найма кандидатов, которым комфортно работать с Web3, будут расти. Хэкл говорит, что ее должность может стать более популярной.

«Даже если вы посмотрите на объявления о вакансиях, вы увидите все больший спрос на разработчиков, использующих Solidity, и менеджеров Discord», - сказала Аккинени.

Solidity - это компьютерный язык, используемый в сочетании с блокчейном ethereum для создания и развертывания смарт-контрактов. Discord - это платформа социальных сетей, которую предпочитают многие геймеры и криптосообщество.

Крупные бренды, естественно, будут способствовать созданию рабочих мест в проектах Web3, но центральное место может занять новый вид занятости. Игровая модель «играй, чтобы заработать» приобрела популярность на Филиппинах благодаря Axie Infinity четыре года назад, и теперь у игры более 1,8 миллиона активных пользователей в день, и некоторые из них сообщают о доходе около $10 в день и до $1 000-$2 000 в месяц исключительно от игры.

«Это что-то вроде эксперимента с универсальным базовым доходом, смешанного с киберспортом», - говорит Вэнс Спенсер (Vance Spencer), из DeFi, занимающейся венчурным капиталом, и соучредитель Framework Ventures.

Инвестиции в игры и метавселенную растут

По словам Спенсера, в игровом мире были разногласия по поводу виртуальной монетизации, но математические расчеты, которые поддерживают больше инвестиций, связывающих метавселенную с играми, просты.

Игры являются крупнейшим сегментом индустрии развлечений, в котором участвуют почти 3 миллиарда человек. Компания Sky Mavis, разработчик Axie Infinity, первой монетизировала NFT в игровой среде, но она будет не последней. Инвесторы осознают потенциал кроссовера крипто-игр. В октябре Sky Mavis привлекла $152 млн от Андреессена Горовица (Andreessen Horowitz) и Марка Кьюбана (Mark Cuban). Разработчики, которые хотят сделать то же самое, скорее всего, добьются успеха, хотя для Спенсера наибольшая выгода - это разработчики, создающие игры AAA-качества, в которые можно играть на персональном компьютере, такие как Grand Theft Auto от Take-Two Interactive и FIFA от EA. Тем не менее, Roblox и даже Minecraft добились значительного успеха, несмотря на то, что не являются играми AAA-качества.

Компания GameStop делает ту же ставку, объявляя о планах по запуску собственной торговой NFT-площадки. Вполне вероятно, что GameStop потребуется нанять множество сотрудников, знакомых с Web3, чтобы осуществить свой план.

Бренды, вероятно, также получат доступ к потокам доходов от игр.

«В игровом пространстве есть возможность прямой коммерциализации. … Люди очень привыкли платить 20, 50, 100 долларов за “скины”», - сказала Аккинени.

И геймеры действительно готовы раскошелиться на свои виртуальные аватары: цифровая версия сумки Dionysus от Gucci продается на Roblox по цене выше розничной в реальной жизни.

Метавселенная станет одним из крупнейших в мире инфраструктурных проектов

Чем масштабнее корпоративные планы на цифровой мир, тем больше потребуется вычислительной мощности. По мере того, как все больше брендов используют NFT для создания своих сообществ в виртуальных мирах и чем больше потребителей следуют за ними, технологическая и физическая инфраструктура выходит на передний план пространства метавселенной. В конце 2021 года Intel подсчитала, что проекты метавселенной Web3 в конечном итоге потребуют как минимум в 1 000 раз больше вычислительной мощности, чем имеется сейчас.

Еще один прогноз на 2022 год: развитие инфраструктуры.

«Количество одновременных пользователей в сети на одном сервере или «узле» во всех виртуальных мирах будет продолжать расти, сказал Трунзо, а вместе с этим будут совершенствоваться и физические компоненты для того, чтобы сделать стабильный трафик возможным и надежным. Это естественная и необходимая часть развития технологий, и она сохраняет прочное положение столпов производства полупроводников, таких как Intel и Nvidia, что бы ни случилось с метавселенной.

Сейчас бум, но скоро наступит зима

Мир NFT и цифровых активов на основе блокчейна на данный момент очень популярен. Но может наступить охлаждение. Акиннени сказала, что спрос, вероятно, снизится, и к концу 2022 года может быть меньше проектов и меньше просмотров.

«Вероятно, это будет не тот год, когда у нас будет 90-процентное сокращение в командах, работающих над проектами, но это будет началом конца начала», - сказал Спенсер.

Не у каждого блокчейн-проекта есть команда, способная вывести его в мейнстрим, и Спенсер ожидает сдвига в развитии и здоровой консолидации. Эта консолидация может появиться в стратегиях слияний и поглощений старых брендов. Аккинени указывает на приобретение проекта RTFKT компанией Nike как на поворотный момент в легитимности блокчейна за пределами криптопространства. По словам Хэкл, для крупных брендов из списка Fortune 50 или Fortune 500 совсем не рано рассматривать возможность заключения подобных сделок.

Самыми большими препятствиями для цифровых миров 2022 года являются масштабируемость в виде вычислительной мощности и взаимодействия между дискретными метавселенными, а также безопасность. И то, и другое, отмечает Аккинени, типично для развивающихся технологий.