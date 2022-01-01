Бриллиант весом 555,55 карата - это настоящая энигма

Автор: Джон Джеффей (John Jeffay)

(idexonline.com) - Аукционный дом Sotheby’s заявляет, что он является «сокровищем из межзвездного пространства». Бриллиант The Enigma (Энигма, Загадка), безусловно, является исключительным драгоценным камнем, сертифицированным GIA как крупнейший в мире природный бриллиант черного цвета, имеющий 55 граней и весящий 555,55 карата. Но действительно ли бриллиант стоимостью до $7 млн «не из этого мира»?

Аукционный дом, который будет продавать его на онлайн-аукционе, предлагающем один лот, в следующем месяце заявил: «Его происхождение окутано тайной - считается, что он возник либо в результате удара метеорита, либо на самом деле образовался из алмазоносного астероида, который столкнулся с Землей».

Астероиды, на которые он ссылается, - это небольшие тела, состоящие из породы, которые вращаются вокруг Солнца, а метеоры - это небольшие куски, которые отлетают от них в атмосферу Земли. В любом случае, мы говорим о вещах из космоса. Sotheby’s действительно оставляет себе некоторое пространство для маневра, говоря, что он «окутан тайной» и «считается, что он был создан», но утверждение ясно: этот бриллиант, скорее всего, внеземного происхождения.

Ученые не так уверены, и несколько видных деятелей из соответствующих областей выразили свою озабоченность. По правде говоря, они спорят не конкретно о The Enigma, а об алмазах карбонадо (carbonado) в целом. Карбонадо - это термин, используемый для описания сверхтвердых черных алмазов, которые встречаются исключительно в Центральноафриканской Республике и Бразилии, в среднегорном поясе в экваториальных регионах, где отсутствуют кимберлиты. Это одна из самых крепких форм природного алмаза с высокой плотностью непрозрачных минеральных включений, особенно графита, и они более пористые, чем большинство алмазов. Единого мнения об их происхождении нет. Наиболее распространенная теория заключается в том, что они образовались в результате прямого превращения органического углерода в условиях высокого давления в недрах Земли, как и любой другой алмаз. Но есть и несколько теоретических версий, связанных с космическим пространством. Они выдвинуты задолго до появления The Enigma. Они включают возможность того, что карбонадо образовались внутри сверхновой звезды - гигантской взрывающейся звезды - или в результате удара астероида о Землю.

Реклама, связанная с камнем The Enigma, вызвала некоторые скептические ответы ученых-специалистов. Ричард Кетчем (Richard Ketcham), геолог из Техасского университета в Остине, изучавший черные алмазы, сказал: «Я считаю, что невелики шансы того, что образцы карбонадо, которые мы изучали и данные которых мы видели, были из космического пространства». Он сказал веб-сайту Live Science, что идея происхождения карбонадо из космоса была «точкой зрения меньшинства из числа тех, кто их изучает». Кристиан Кёберл (Christian Koeberl), геохимик из отдела литосферных исследований Венского университета в Австрии, заявил журналу Popular Mechanics, что теории внеземного происхождения карбонадо «не подтверждены». Он сказал, что более вероятно, что они произошли из-за сильного излучения в ранней атмосфере Земли или вулканических гидротермальных систем, погребенных в земной коре.

Тим Маккой (Tim McCoy), хранитель коллекции метеоритов в Смитсоновском национальном музее естественной истории (Smithsonian National Museum of Natural History) в Вашингтоне, сказал NPR (Национальному общественному радио, США), что «не уверен, что метеорит - пришелец из космоса». Он думал, что он мог образоваться под землей около 4 миллиардов лет назад.

«Мы думаем о космосе как о действительно экзотическом месте, но думаем и о недрах Земли как о действительно экзотическом месте. Мы действительно не очень хорошо знаем, что представляют собой очень глубокие недра Земли, - сказал он. - У каждого камня есть история, и нам просто нужно знать, как ее слушать. И я думаю, что это камень, историю которого мы еще не совсем поняли». Кетчем также отметил, что тот факт, что алмаз прошел огранку, затруднял выводы о его происхождении.

Sotheby’s утверждает, что есть веские доказательства того, что карбонадо обычно прибывали сюда из космоса 2,6 - 3,8 миллиардов лет назад. «Исключительное присутствие карбонадо в этих местах (Бразилия и Центральная Африка) придает дополнительный вес теории о том, что эти камни действительно являются сокровищами, происходящими из межзвездного пространства», - говорится в сообщении.

Никто, даже аукционный дом Sotheby’s, точно не знает, где был найден The Enigma, что могло бы помочь решить проблему. Он «был в частных руках и был приобретен нынешним владельцем в виде алмаза весом более 800 каратов свыше двух десятилетий назад», - сообщает он в ответ на наши запросы.

«Хотя точное место, где был обнаружен этот конкретный алмаз, неизвестно, известно, что черные алмазы карбонадо существуют только в двух конкретных регионах мира: Бразилии и Центральноафриканской Республике». Дополнительная информация, которую он предоставляет, заключается в следующем: «Происхождение образования алмазов карбонадо остается неопределенным, и дальнейшие исследования могут дать захватывающее представление об эволюции нашей Солнечной системы и планет».

Никто точно не знает, откуда берутся карбонадо. Теория космического происхождения имеет право на существование, как и более приземленное объяснение, что они зародились в земной коре. Но для многих вопрос о происхождении этого конкретного алмаза - землянина или инопланетянина - только добавит интриги. Вот что делает его такой энигмой.

Прекрасных вам выходных.