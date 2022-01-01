Ажиотажные покупки дешевых и мелких бриллиантов

(mining.com) - Новости Bloomberg: Всплеск спроса на бриллианты, начавшийся в начале карантина, вызванного введением режимов самоизоляции из-за Covid, не показывает никаких признаков ослабления, и теперь даже самые дешевые и самые мелкие камни становятся предметом ажиотажа среди покупателей.

Бизнес, связанный с недорогими бриллиантами - теми, что можно найти в ювелирных изделиях, выставленных в местном магазине Walmart, - шел с трудом на протяжении большей части последнего десятилетия. Наблюдался избыток более дешевых камней, которые, как правило, были мелкими и с дефектами, вялый рост спроса удерживал цены на низком уровне, а размер прибыли был низким.

Но за последние три месяца произошел резкий разворот, поскольку резко вырос спрос со стороны потребителей в США, которые покупают около половины ювелирных изделий с бриллиантами в мире, в то время как закрытие одного из крупнейших в мире рудников оказывает давление на объем предложения.

На рынке алмазного сырья стоимость недорогих камней резко подскочила. Хотя это не приводит автоматически к аналогичному увеличению товаров на полках магазинов, цены на самые дешевые ювелирные изделия с бриллиантами могут начать повышаться. Более вероятно, что сверкающие вставки в паре недорогих сережек станут немного меньше или с бόльшим количеством дефектов, поскольку розничные торговцы ищут способы сократить стоимость.

Доказательства всплеска спроса на бриллианты есть повсюду. Signet Jewelers Ltd., которой принадлежат розничные сети, в том числе Kay Jewelers и Zale, заявила на этой неделе, что праздничные продажи достигли рекордного уровня и она повысила свои прогнозы по доходам в шестой раз с апреля. Российская ПАО «АЛРОСА», которая борется с De Beers за звание крупнейшей алмазодобывающей компании, также сообщила о самом высоком годовом объеме продаж за все времена.

De Beers отреагировала на этой неделе повышением цен на алмазное сырье почти на 10%, по словам источников, знакомых с ситуацией. Это одно из самых резких повышений цен за последние годы. Наибольший рост цен произошел в отношении самых дешевых товаров, таких как камни, которые можно продать в магазинах менее чем за $200, при этом некоторые категории выросли в цене почти на 20%.

«Это категория, которая столкнулась с трудностями, - сказал Аниш Аггарвал (Anish Aggarwal), партнер специализированной консалтинговой фирмы по бриллиантам Gemdax. - То, что мы сейчас наблюдаем, является оживлением, которого не было, по крайней мере, в последнее десятилетие».

Толчок со стороны De Beers последовал за более ранним резким увеличением продаж дешевых товаров в ноябре. На вторичном рынке, где аккредитованные покупатели De Beers и АЛРОСА продают товар другим производителям бриллиантов, боксы с некоторыми дешевыми алмазами переходили из рук в руки с премией до 50%, что является почти неслыханным уровнем.

По словам людей, знакомых с ситуацией, даже после последнего повышения цен компанией De Beers покупатели смогли продать некоторые боксы с надбавкой около 10%.

Алмазная отрасль стала одним из неожиданных победителей по мере того, как мировая экономика оправилась от первых последствий пандемии. Потребительский спрос на ювелирные изделия с бриллиантами заметно вырос в прошлом году, в то время как предложение оставалось ограниченным. Покупатели, вынужденные сидеть дома, ограниченные в возможности делать покупки других предметов роскоши, по мере затягивания пандемии стали совершать крупные покупки.

Восстановление обязано американским потребителям - спрос на ювелирные изделия в решающий сезон праздничных продаж подскочил более чем на 30% по сравнению с прошлым годом. В то же время предложение испытало давление после того, как Rio Tinto Group закрыла свой гигантский рудник Аргайл (Argyle), на котором добывались одни из самых дешевых камней в мире, в то время как другие рудники, такие как проект Венеция (Venetia) компании De Beers, сократили объем производства.

Хотя бум на рынке привел к некоторому умеренному росту цен на розничном уровне, этого, вероятно, недостаточно для большинства потребителей. Скорее, отрасль, как правило, немного снизит качество в ювелирных наборах, чтобы сократить расходы, а резкий рост объемов продаж поможет как розничным торговцам, так и отраслевым посредникам покрыть возросшие расходы.

Более высокие цены на недорогие камни являются хорошей новостью для алмазодобывающих компаний, но они не обязательно приведут к изменению правил игры. Хотя каждый рудник уникален, общее правило заключается в том, что 20% продукции - лучшие камни - приносят около 80% прибыли.

Однако это приобретает все более важне значение для производителей, ориентированных на бриллианты более низкого качества. Компания Mountain Province Diamonds Inc., которая вместе с De Beers владеет рудником в Канаде и производит одни из самых дешевых камней, в прошлом году зафиксировала рост продажной цены почти на 30%.

«У многих рудников имеется большая темная изнанка дешевых мелких алмазов, - сказал Аггарвал. - Успех в этом секторе является действительно приличным стимулом для большинства рудников».

(Томас Бишеувел (Thomas Biesheuvel)