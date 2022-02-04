Порочный замкнутый круг алмазного сырья

Автор: Ави Кравиц (Avi Krawitz)

Недавний рост цен на алмазное сырье De Beers был в значительной степени ожидаемым, но, возможно, рынок не смог с ним справиться.

(diamonds.net) - Повышение цен на алмазное сырье, которое, как сообщают, было предпринято De Beers в конце января, было обусловлено многими факторами. Причем дело дошло до того, что этот шаг вряд ли удивил рынок несмотря на то, что он доминировал в обсуждениях в торговых и гранильных центрах и на онлайн-форумах.

Сайтхолдеры были немного ошеломлены масштабами увеличения - по оценкам, от 5% до 12% на камни размером 0,75 карата и выше, а также до 15% на мелкие алмазы. Такого смелого шага со стороны алмазодобывающей компании они не ожидали. Но в целом повышение цен на алмазное сырье ожидалось, как ранее отмечалось в этой колонке («Рост давления»).

В этой статье мы отметили, что период с декабря по февраль, как правило, является напряженным для сектора. А поскольку De Beers и АЛРОСА зарегистрировали относительно низкие объемы продаж в декабре, в этом месяце наблюдался некоторый отложенный спрос, что делает момент подходящим для повышения цен.

Однако сезонность играет лишь незначительную роль во влиянии на рыночные тенденции. Ценообразование должно скорее отражать баланс между спросом и предложением или указывать на то, что они не согласуются.

Давайте сначала посмотрим на предложение.

В то время как две основные алмазодобывающие компании сообщили о более низких, чем обычно, продажах в декабре, на самом деле большой объем алмазного сырья был отправлен на гранильные фабрики в Индии. Всплеск, вероятно, произошел из других источников и товаров, купленных в предыдущие месяцы, но доставленных в декабре. Импорт алмазного сырья в страну вырос на 20% в годовом исчислении, до $2,1 млрд, в течение месяца, сообщил Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC). Это был самый высокий уровень за два года, обусловленный более высокими ценами, но также и относительно большим объемом. Если измерять объем в каратах, декабрь стал вторым по величине месяцем для импорта алмазов в Индию в 2021 году.

В целом в четвертом квартале произошел скачок предложения, при этом объем импорта алмазов в Индию превысил уровни 2018 и 2019 годов. Приток алмазов в Индию за весь год соответствовал уровню 2018 года, который также был хорошим периодом для продажи алмазного сырья. Все это отражается на рынке бриллиантов, поскольку в 2021 году экспорт бриллиантов из Индии вырос до самого высокого годового показателя с 2018 года. Кроме того, увеличились складские запасы бриллиантов, а количество камней в RapNet в настоящее время находится на рекордном уровне (более 1,7 млн бриллиантов).

И все же самая большая жалоба среди покупателей и дилеров заключается в том, что они не могут найти товары для замены складских запасов, которые они распродали в сезон праздничных продаж. Они сообщают о дефиците на рынке товаров весом более 0,70 карата с превосходной огранкой, симметрией и полировкой (triple Ex).

Спрос наблюдается в широком диапазоне категорий, начиная c бриллиантов категории «меле», в которой в последние месяцы наблюдается значительный рост, до камней для «досье» и более крупных камней. Небольшим исключением является категория камней 0,30 карата, размера, который больше всего зависит от китайского рынка, на котором активность оптовых продаж снизилась в преддверии Праздника Луны (Lunar festival), начинающегося 1 февраля, - многие покупатели взяли отпуск заранее, так как совсем не хотели делать покупки на таком дорогом рынке.

Именно США стимулируют спрос. Хотя хорошо известно, что De Beers не комментирует вопрос формирования цены, алмазодобывающая компания, несомненно, укажет на позитивный розничный рынок США как на катализатор роста цен на этой неделе. Продолжают поступать хорошие новости: Signet Jewelers сообщила в четверг, что ее праздничные продажи за ноябрь и декабрь выросли на 30% до $2,4 млрд.

Есть некоторые опасения, что инфляция и ожидаемое повышение процентных ставок могут замедлить динамику роста. Эти меры повышают стоимость жизни домохозяйств, побуждая их отдавать предпочтение предметам первой необходимости, а не покупкам предметов роскоши. Многие также рассматривают волатильность фондового рынка как индикатор того, что рост неизбежно остановится.

Однако на данный момент отрасль находится на волне устойчивого спроса. Ее внимание переключилось на производителей бриллиантов, чтобы посмотреть, как они отреагируют на недавний рост цен на алмазы. Дилеры отмечают, что поставщики придерживают товары, даже если у них есть заказы, поскольку они ожидают получить более выгодные цены в ближайшие недели. Поскольку De Beers резко поднимает цены - и АЛРОСА, как ожидается, последует этому примеру на следующей неделе, - у производителей бриллиантов есть оправдание для повышения цен на бриллианты.

Но насколько? Смогут ли они полностью компенсировать масштабы большого повышения цен на алмазы? И будет ли рост цен на бриллианты стимулировать дальнейший скачок стоимости алмазов в будущем? В конце концов, алмазы должны следовать тенденциям, которые показывают бриллианты, а не наоборот.

В какой-то момент, если цены будут повышаться из-за предложения, а не из-за спроса, покупатели бриллиантов установят предел. Они используют свое положение и просто не примут высокую цену, запрашиваемую поставщиками. Это не так легко происходит на рынке алмазов. Сайтхолдеры обязуются покупать определенный процент товаров, выделенных на сайтах, и они должны учитывать и другие факторы, например, обеспечение объемов работы для работников и сохранение рабочих мест.

И еще один новый аспект, влияющий на сегмент алмазного сырья: дефицит товаров на вторичном рынке, где дилеры, мелкие производители бриллиантов и старатели поставляют алмазы.

В начале 2021 года De Beers изменила политику поставок. Она разделила сайтхолдеров на производителей бриллиантов, дилеров и розничных продавцов, чтобы представить более индивидуальное предложение для каждой категории. АЛРОСА объявила об аналогичном шаге в ноябре.

Идея заключалась в том, чтобы повысить эффективность рынка за счет более быстрого производства большего количества бриллиантов. De Beers сократила количество дилеров, которые перебрасывают ее боксы на более широкий рынок. Кроме того, компания переправила больше товаров для огранки и полировки в Ботсвану, где она ведет сейчас переговоры с правительством о новом соглашении о поставках и маркетинге.

Следовательно, трудно найти алмазное сырье, несмотря на крупный сайт, и это приводит к росту надбавок на вторичном рынке, отметили брокеры на этой неделе. Нехватка товара также повышает ставки на аукционах, которые являются еще одним способом поиска товаров для тех, кто не является сайтхолдерами. Это опять же стимулирует рост цен в ходе сайта, поскольку De Beers и АЛРОСА также берут пример с аукционов и дилерских сетей.

Это порочный замкнутый круг, который может чрезмерно затянуть рост. И это в конечном итоге окажет давление на прибыль от производства бриллиантов. На этот раз, возможно, можно было ожидать более высоких цен на алмазное сырье, но для отрасли может быть лучше использовать поэтапный подход с меньшими приращениями цен, как De Beers применяла в прошлом. Масштабы повышения цен были действительно неожиданными и, возможно, создали опасно высокую базу для начала этого года.