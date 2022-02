Как люксовые бренды зарабатывают деньги в метавселенной

Автор: Бернард Марр (Bernard Marr)

(forbes.com) - Вы бы заплатили сотни долларов за сумочку, пальто или рубашку, которые никогда не наденете в реальном мире?

Геймеры уже давно используют одежду и аксессуары для выражения своей виртуальной личности, и есть все основания полагать, что пользователи метавселенной будут делать то же самое. Руководители люксовых брендов серьезно относятся к этой тенденции и быстро принимают меры для извлечения выгоды из возможности продавать виртуальные версии своих продуктов людям в метавселенной.

На новом рубеже метавселенной - постоянном общем виртуальном мире, к которому пользователи могут получить доступ с разных устройств и платформ, аватары - это все. А это значит, что некоторые пользователи будут платить большие деньги за оснащение своего аватара предметами роскоши.

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) ожидает, что эта ниша будет большой в метавселенной. Цукерберг говорит: «Сегодня аватары будут такими же обычными, как изображения профиля, но вместо статического изображения они будут вашими живыми 3D-изображениями, будут выражать вас, показывать ваши жесты, что сделает взаимодействие намного богаче, чем возможно в онлайн сегодня. Скорее всего, у вас будет фотореалистичный аватар для работы, стилизованный для тусовок и, может быть, даже фантазийный для игр. У вас будет гардероб виртуальной одежды на разные случаи жизни, созданный разными дизайнерами, из разных приложений и для разных случаев в жизни».

Аналитики Morgan Stanley говорят, что к 2030 году рынок виртуальных предметов роскоши может вырасти до $50 млрд.

Как это работает?

Большинство виртуальных предметов роскоши выпускаются в ограниченном количестве, и пользователи, покупающие их, получают невзаимозаменяемый токен (non-fungible token, NFT) в качестве виртуального свидетельства о праве собственности.

В метавселенной пользователи смогут переносить такие предметы как одежда, аксессуары и домашний декор с одной платформы на другую (например, из игрового мира Fortnite во вселенную Meta).

Преимущества виртуальных товаров для брендов класса «люкс»

Устранение избыточных запасов. Гонсало Крус (Gonçalo Cruz), соучредитель и генеральный директор PlatformE, технологического поставщика, который помогает традиционным брендам создавать и запускать 3D-изображения таких вещей, как одежда, говорит, что виртуальные товары могут решить проблему избыточного предложения для брендов класса «люкс».

«Каждый бренд сталкивается с перепроизводством, избыточными запасами и, очевидно, запасами на конец сезона, - говорит он об индустрии моды в целом. - Поэтому начинают делать скидки, и это бесконечная история. В торговых точках сейчас можно увидеть 90%-ные скидки. Это обесценивает ценность бренда».

Брендам не придется проводить распродажи виртуальных товаров с большими скидками, чтобы избавиться от излишков.

Высокая маржа. Для создания предметов роскоши не требуется сырье, а трудозатраты минимальны. Это означает, что поступления от продажи виртуальной одежды и аксессуаров почти полностью составляют прибыль. У дизайнеров также есть огромная свобода творчества при создании виртуальных товаров, потому что на них не распространяются ограничения, обычно налагаемые рыночными реалиями.

Компании могут вернуть старые дизайны. У большинства люксовых брендов есть десятилетние архивы дизайнов, которые они могут преобразовать в виртуальные активы, обеспечивая новый поток поступлений при минимальных инвестициях.

Консультант по метавселенной Кэти Хэкл (Cathy Hackl) говорит: «Не все, что создается в метавселенной, должно быть новым. Можно использовать свою многолетнюю историю и наследие и представить свое наследие новым поколениям. Ностальгия - сильное чувство, и, в конце концов, творчество есть творчество».

Постоянный доход от перепродажи. Многие смарт-сертификаты или NFT для виртуальных предметов включают в себя роялти или доли доходов от будущих сделок при переходе предмета из рук в руки. Это означает постоянный доход для первоначального дизайнера и существует меньше проблем с подделками.

Примеры брендов, которые уже заявляют о себе в метавселенной

Gucci Garden с всплывающим окном на Roblox, в котором продаются дизайны бренда, продал одну сумку более чем за $4 000 в реальных деньгах.

Венчурное подразделение Tommy Hilfiger объявило о партнерстве с агентством EWG Virtual, занимающимся бизнесом, осуществляемым через интернет, чтобы сосредоточиться на «v-commerce».

Компания Burberry создала серию уникальных игровых продуктов NFT под названием Sharky B, которые живут в Blankos Block Party из Mythical Games. У персонажей есть аксессуары, такие как нарукавные повязки, реактивные ранцы и обувь для бассейна. Коллекция товаров была быстро распродана почти за $400 000.

Компания Balenciaga запустила свою коллекцию одежды на Fortnite. Эти «скины» (наряды для игровых персонажей) приобретаются за V-баксы, мировую валюту Fortnite. V-баксы покупаются за реальные деньги.

Dolce & Gabbana продала свою коллекцию Collezione Genesi из девяти предметов на цифровой торговой площадке предметов роскоши UNXD за $5,7 млн.

Чтобы узнать больше о тенденциях в бизнесе и технологиях, которые меняют современные компании, ознакомьтесь с моей книгой «Расширенная реальность на практике: более 100 удивительных способов, с помощью которых виртуальная, дополненная и смешанная реальность меняют бизнес и общество» (Extended Reality in Practice: 100+ Amazing Ways Virtual, Augmented and Mixed Reality Are Changing Business and Society).

Бернард Марр - автор всемирно известных бестселлеров, популярный основной докладчик, футуролог и советник по стратегическим вопросам бизнеса и технологий для правительств и компаний.