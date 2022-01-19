Ювелирные изделия помогают увеличить продажи Richemont на фоне возрождения отрасли предметов роскоши после пандемии

Автор: Силке Колтровиц (Silke Koltrowitz)

(reuters.com) - Высокий спрос на ювелирные изделия и часы компании Richemont, владельца Cartier, в Америке и Европе после восстановления после пандемии способствовал росту квартальных продаж почти на треть, сообщила в середине января эта вторая в мире по величине группа компаний, которая производит товары, относящиеся к категории роскоши.

Продажи Richemont выросли до 5,658 млрд евро ($6,41 млрд) в третьем квартале работы компании, закончившемся в декабре, что на 32% больше, без учета колебаний валютных курсов. Показатели были на 38% выше, чем в квартале рождественских продаж 2019 года до начала пандемии, говорится в заявлении Richemont.

Акции, немного упавшие в этом году после резкого повышения на 71% в прошлом году, выросли на 5,7% в начале торгов после более высоких, чем ожидалось, продаж.

Спрос на предметы роскоши значительно восстановился после худших последствий, вызванных пандемией коронавируса, - итальянская Prada и британская Burberry (BRBY.L) также показали высокие показатели на этой неделе, - и Richemont извлекает выгоду из своего присутствия в быстрорастущей категории ювелирных изделий.

Продажи элитных часов также восстановились в прошлом году, при этом в конце ноября экспорт швейцарских часов в целом немного превысил уровень 2019 года.

Продажи товаров ювелирных брендов Cartier, Buccellati и Van Cleef & Arpels, принадлежащих Richemont, выросли на 38%, в то время как продажи специализированных часов, включая бренды IWC и Vacheron Constantin, выросли на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Северная Америка и Южная Америка продемонстрировали самый сильный рост на 55%, за ними следует Европа - рост на 42%. По словам Richemont, в Китае, который уже оправился от худших последствий, вызванных пандемией в прошлом году, рост составил всего 7%.

Аналитики приветствовали более высокие, чем ожидалось, показатели продаж, особо отметив категорию ювелирных изделий, восстановление продаж в Европе и сильный рост розничных продаж в собственных магазинах группы.

Чтобы увеличить продажи и прибыль, Richemont переходит от оптовых продаж к продажам в непосредственно управляемых магазинах и через онлайн-каналы. По словам Richemont, прямые продажи потребителям еще больше выросли, составив теперь 78% продаж группы, а розничные онлайн-продажи также повысились на 19%.

«Richemont добилась значительных улучшений на всех уровнях и в настоящее время находится в выигрышном положении в плане создания стоимости», - сказал Жан-Филипп Берчи (Jean-Philippe Bertschy) из компании Vontobel, повторив свою рекомендацию «покупать» акции.

Компания Peer LVMH (LVMH.PA), владеющая ювелирными брендами Bulgari и Tiffany, должна 27 января опубликовать результаты работы за год. Примерно в это же время ожидаются результаты Swatch Group (UHR.S).