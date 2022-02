Откроют ли теперь банки свои двери?

Автор: Джон Джеффей (John Jeffay)

(idexonline.com) - Бриллианты могут быть лучшими друзьями девушек, но они также могут быть лучшими друзьями и преступников. Существует очень много разных способов использования алмазов или бриллиантов в самых разных участках алмазопровода. Не стреляют ли банки и финансовые учреждения из пушки по воробьям, навязывая общий набор правил борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем всем торговцам алмазами и бриллиантами (и не только), мало заботясь о благополучии многих невиновных участников рынка, которые пострадают в результате этого?

Похоже, так думает Европейское банковское управление (European Banking Authority, EBA), подразделение ЕС, базирующееся в Париже. В юридическом заключении, опубликованном ранее в этом месяце, говорится, что они зашли слишком далеко, закрывая двери для целых секторов, - не только алмазной продукции, но и операторов азартных игр, финтех-компаний и даже сотрудников посольств.

И оно предупредило, что стремление банков по всей Европе снизить риски может на самом деле оказаться контрпродуктивным и приведет к созданию теневой финансовой системы, которую на самом деле труднее регулировать.

Бриллианты имеют уникальную и непреходящую привлекательность для преступников. Они являются ликвидным и перемещаемым активом с огромным соотношением стоимости к массе. Их можно легко спрятать и легко пронести контрабандой. В отличие от золотых слитков или любого другого ценного товара, их цена не является фиксированной, что открывает огромное количество нелегальных возможностей. Алмазы и бриллианты также используются в качестве валюты наркоторговцами, начиная от Пабло Эскобара (Pablo Escobar) и кончая уличными торговцами, а также для финансирования войн и террористической деятельности.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF), независимая межправительственная организация, перечисляет некоторые из многих способов, используемых преступниками, в своем отчете за 2013 год «Отмывание денег и финансирование терроризма посредством торговли алмазами и бриллиантами» (Money Laundering and Terrorist Financing through Trade in Diamonds). Вот лишь небольшая выборка из исследования 38 случаев, хотя важно отметить, что за прошедшие годы некоторые методы работы были фактически объявлены вне закона: финансирование незаконного оборота наркотиков с помощью алмазов и бриллиантов и отмывание денег через розничную торговлю; размещение алмазов и бриллиантов, купленных на доходы от преступной деятельности, в сейфах для хранения богатства; отмывание доходов от наркотиков через ювелиров знаменитостей; смешение доходов от кражи с деньгами на счете компании, занимающейся алмазной торговлей; отмывание доходов, полученных путем налогового мошенничества, через алмазную отрасль; переоценка объемов импорта и «кольцевые» сделки алмазами и бриллиантами.

В результате банки всегда относились к алмазной торговле с некоторым подозрением. Это и тот факт, что они считают трейдеров чрезмерно скрытными и готовыми скрепить сделку на много миллионов долларов простым рукопожатием. Но финансовый кризис 2008-2009 годов усугубил ситуацию. Появилось все больше отделов надзора за нормативно-правовым соответствием, и оставалось все меньше времени для установления отношений и доверия, и больше появлялось склонности просто снижать риски, отказываясь от дилеров.

Многие из тех, кто пострадал от жесткого внедрения новых правил, направленных против отмывания денег (ОД) и финансирования терроризма (ФТ), обратились в EBA. Они рассказывали, как им было отказано в доступе к банковским счетам, кредитным картам, кредитам, ипотеке и овердрафтам. Как им было отказано в праве обжаловать эти решения, и в тех редких случаях, когда банк все же принимал их обратно, была значительно увеличена плата за обслуживание. Некоторые рассказывали, что платили штрафы поставщикам потому, что банк задержал платежи. Большинство сказали, что не смогли получить доступ к финансовым услугам или перешли в конечном счете в банки Индии или Дубая. Некоторые прибегали к оплате наличными в качестве временного обходного пути, другие воспользовались услугами сторонних поставщиков платежных услуг (payment service provider, PSP) или использовали валютные счета.

Вывод EBA основан на здравом смысле: нельзя стричь всех под одну гребенку. Да, мошенники будут всегда, это не повод наказывать невиновных. По словам EBA, банкам и финансовым учреждениям может не хватать опыта или ресурсов, чтобы оценить, насколько рискованными являются отдельные клиенты. Осторожность может защитить их собственную репутацию от возможного скандала, но она ничем не поможет подавляющему большинству честных дилеров и законопослушных компаний, которые обнаруживают, что просто не могут открыть банковский счет в Европе. Как отрасль, мы должны приветствовать тот факт, что EBA понимает наше тяжелое положение, и надеемся, что банки примут это к сведению.