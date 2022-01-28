В поисках идеального соответствия

Автор: Джошуа Фридман (Joshua Freedman)

(diamonds.net) - Получить правильное алмазное сырье для удовлетворения спроса на бриллианты - непростая задача. Для решения этой проблемы канадская гранильная компания создала платформу Clara.

Согласование предложения со спросом в лучшем случае является трудным делом. Сложнее, когда рассматриваемый продукт столь же разнороден, как алмазы и бриллианты. И еще сложнее, когда отрасль имеет репутацию медленно внедряющей технологии.

С такими проблемами столкнулись Аарон Ариэль (Aaron Ariel) и Офир Столов (Ophir Stolov), исполнительные директора канадского производителя бриллиантов HRA Group, когда искали решение одной из самых больших проблем в отрасли. Этот путь привел HRA к созданию платформы Clara Diamond Solutions, которую Lucara Diamond Corp. в конечном итоге приобрела примерно за 29 млн канадских долларов (23 млн долларов США).

Что показали сайты

Ариэль и Столов, имеющие инженерное образование, увидели, что подход торговли к покупке алмазов неэффективен. Это было наиболее очевидно в системе сайтов, согласно которой клиенты по контракту покупают боксы алмазного сырья оптом и в конечном итоге получают большие объемы товаров, которые им не нужны. По словам директоров, HRA часто сталкивалась с такими ситуациями, поскольку их компания сосредотачивает свое внимание на фирменных огранках и, следовательно, ей нужны очень специфические алмазы.

Ариэль поясняет, что объединение камней в наборы похожих товаров является элегантным способом коммерциализации продукта с относительно низкой взаимозаменяемостью; алмазы слишком разнообразны по стоимости, чтобы продавать их оптом. Но это решение означает, что покупатель неизбежно получит комбинацию камней с низкой стоимостью, камней, из которых можно получить высококачественные бриллианты, и камней, которые он едва ли сможет использовать.

«Вы получаете заказ на бриллианты, и вы идете и покупаете товаров на миллионы долларов только для того, чтобы часть этих товаров действительно соответствовала вашему заказу, - говорит Ариэль, отец которого основал компанию HRA в 1980-х годах. - Остальное используется либо для неэффективного производства бриллиантов, либо неэффективно распределяется в виде алмазов. Так появляются большие накладные расходы».

Присоединение к Lucara

Примерно в 2015 году Ариэль и Столов начали разработку системы, которая позволяла бы производителям бриллиантов размещать заказы на основе желаемого выхода бриллиантов, указывать цену, которую они готовы заплатить, и получать подходящее алмазное сырье. Продавец алмазов загружал бы товары вместе со сканом, полученным с помощью устройства картографирования включений компании Sarine Technologies, и алгоритм сопоставлял бы их с бриллиантами.

HRA решила, что технология получит более широкое признание под руководством основного производителя алмазов, поскольку процесс требует от участников предоставления большого объема деловой информации. Столов говорит: «Задачей номер один при запуске было “как заставить производителей бриллиантов доверять вам свои данные”. И действительно сталкиваешься с давлением со стороны другого производителя бриллиантов».

Таким образом, HRA продала 100% своей системы Clara компании Lucara в 2018 году. У Lucara хорошие отношения с алмазным рынком, что позволяет клиентам чувствовать себя достаточно комфортно, чтобы подписываться на платформу, объясняет Столов. Он с Ариэлем остались в Clara в качестве стратегических консультантов.

По словам генерального директора Lucara Эйры Томас (Eira Thomas), по состоянию на 30 сентября 2021 года на платформе было 87 покупателей и небольшое количество сторонних продавцов, в основном производителей бриллиантов, желающих торговать купленными алмазами. Объем транзакций через Clara увеличился более чем вдвое, до $6,6 млн, в третьем квартале 2021 года по сравнению с $2,8 млн годом ранее, говорится в последнем отчете Lucara о доходах.

Единственная в своем роде?

Насколько известно Ариэлю и Столову, Clara является единственной доступной услугой, которая увязывает предложение алмазов со спросом на бриллианты. Компания в 2018 году подала заявку на получения патента на изобретение; недавно Израиль стал первой страной, предоставившей ему защиту, и эти два человека ожидают, что другие страны последуют их примеру. Напрашивается вопрос, почему никто другой не создал ничего подобного.

И De Beers, и АЛРОСА, которые используют систему визуального контроля, предоставляют клиентам цифровые изображения алмазов, а недавно ввели новые контракты на поставку, которые позволяют более точно адаптировать их товары к нуждам трех типов клиентов: производителей бриллиантов, дилеров и ритейлеров.

У De Beers также есть расширяющаяся программа искусственного интеллекта (ИИ), которая отслеживает тенденции спроса и помогает оптимизировать продажи алмазного сырья, говорит представитель De Beers Ignite, подразделения компании по стратегии и инновациям. «Спрос на эти виды услуг уже очевиден, и мы считаем, что он будет только расти по мере того, как будут лучше понимать потенциальную стоимость, которую они добавляют».

Однако на данный момент рынок, похоже, принадлежит Clara.