В 2022 году будут продолжаться слияния и поглощения в золотодобывающей отрасли, несмотря на то что в прошлом году объем таких сделок составил $21,3 млрд

Автор: Дэвид Маккей (David McKay)

(miningmx.com) - По данным исследования, поведенного Bank of America, в прошлом году объем слияний и поглощений в золотодобывающей отрасли составил $21,3 млрд, что является вторым по величине показателем за всю историю, и в ходе них было приобретено около 38 млн унций в рамках 44 сделок.

По мнению банка, в этом году в данном секторе ожидается большее число слияний и поглощений.

«Может ли это продолжаться в 2022 году? На наш взгляд, это необходимо компаниям, которые не занимаются воспроизводством ресурсной базы, (значительно) рискуют снизить рейтинг и, по нашему мнению, вероятно, будут консолидированы (по дешевке)», - сказал аналитик банка Майкл Ялонен (Michael Jalonen).

По словам Ялонена, рост затрат, который для производителей золота в этом году может выразиться двузначными числами, также будет способствовать активности в области слияний и поглощений.

«Мы думаем, что крупные золотодобывающие компании могут стремиться заместить старые активы, имеющие более высокую стоимость (и, следовательно, наиболее подверженные инфляционному давлению), эффективно «закрепляя» средние уровни одним качественным активом с более низкой стоимостью», - сказал он.

Ялонен сказал, что увеличение числа сделок частично вызвано влиянием, которое оказывает более высокая цена на золото. Стоимость приобретения в прошлом году была рекордно высокой и составила $1 358 за унцию. Это было связано с тем, что отношение чистой стоимости к цене акций золотых активов с более высоким приоритетом увеличилось на 100% по сравнению с 40-процентным увеличением средней цены золота за десять лет, которую банк использовал для расчета чистой стоимости активов и замещения резервов.

Однако бόльшая часть сделок была совершена в пользу Северной Америки. По словам Ялонена, это произошло благодаря предполагаемому низкому политическому риску, наличию квалифицированной рабочей силы и благоприятных геологических условий. Около 35% от общего числа сделок в прошлом году были совершены в Канаде.

Сделки в прошлом году включали приобретение Pretium Resources компанией Newmont Mining за $2,8 млрд, а ранее в этом году Agnico-Eagle и Kirkland Lake Gold провели слияние за $13,5 млрд.

В Африке Sibanye-Stillwater прозондировала компании AngloGold Ashanti и Gold Fields относительно объединения этих трех компаний для создания «чемпиона по добыче полезных ископаемых в Африке». Но сделка не состоялась, и у Sibanye-Stillwater не было стремления к враждебному поглощению.

Кроме того, начали восстанавливаться акции компании AngloGold Ashanti, которые работали на момент проявляемого интереса со стороны компании Sibanye-Stillwater.