Увеличение продаж ювелирных изделий способствуют дальнейшему улучшению финансовых прогнозов Petra Diamonds

Автор: Дэвид Маккей (David McKay)

(miningmx.com) - В первые шесть месяцев финансового года, закончившегося в декабре, давление на финансы Petra Diamonds еще больше ослабло.

Согласно опубликованному сегодня отчету о торговле, выручка увеличилась на 49%, до $264,7 млн,​​ благодаря незначительному увеличению объема добычи до 1,78 млн каратов и значительному улучшению алмазного рынка по сравнению с условиями за первые шесть месяцев прошлого года.

Petra также оптимистично оценивала перспективы своего свободного денежного потока за весь год, который будет находиться на «верхней границе» ее прогноза от $100 млн до $150 млн, изложенного в программе повышения эффективности бизнеса под названием «Проект 2020» (Project 2020).

Проект 2022 также был развернут на рудниках Финш (Finsch) и Коффиефонтейн (Koffiefontein) компании Petra для того, чтобы остановить отток денежных средств. Вопрос о том, останется ли Коффиефонтейн в портфеле группы, будет решаться во время объявления промежуточных результатов компании, запланированного на 22 февраля, когда компания также рассмотрит свою стратегию.

Неопределенность в отношении будущего одного проблемного актива в значительной степени снизилась в декабре, когда Petra объявила о сокращении своего участия в акционерном капитале рудника Уильямсон (Williamson) в Танзании, который до недавнего времени был законсервирован.

Заключив ранее сделку с правительством Танзании, по которой Petra согласилась снизить свою долю в руднике с 75% до 63%, она затем объявила о продаже 50 процентов и минус одной акции из оставшейся доли в Williamson Diamonds Ltd, контролирующей рудник Уильямсон, компании Caspian, танзанийскому подрядчику по горным работам. Сделка снижает косвенную долю Petra в руднике Уильямсон до 31,5%, но Petra по-прежнему сохраняет контроль.

Petra заявила, что продолжает отслеживать незаконную добычу полезных ископаемых в алмазодобывающем районе Уильямсон. Всего за полгода было зарегистрировано 295 случаев незаконных вторжений.

Цены на алмазы на сопоставимой основе были на 16% выше по сравнению с предыдущим полугодием, говорится в сообщении компании. Доход Petra за полугодие увеличился за счет продаж исключительных камней на сумму $77,9 млн. Голубой алмаз весом 39,34 карата c рудника Куллинан (Cullinan) был продан за $40,2 млн.

«Алмазный рынок завершил календарный год в хорошем состоянии, что свидетельствует о оживленных продажах ювелирных изделий во время важного сезона праздничных розничных продаж, поскольку потребители использовали средства, накопленные за счет неудовлетворенного спроса, на покупку предметов роскоши», - сказал Даффи (Duffy).

Перспективы на 2022 год также выглядят обнадеживающими.

Согласно отчету, опубликованному сегодня компанией Goldman Sachs, De Beers провела одно из самых значительных повышений цен на алмазы за последние годы из-за недавнего высокого спроса на неограненные драгоценные камни. Цены были увеличены на 8% во время первой продажи в этом году.

Комментируя перспективы, Petra заявила, что будет выполнен прогноз по валовому объему производства в диапазоне от 3,3 млн до 3,6 млн каратов.

Petra также сообщила, что переговоры со своими южноафриканскими кредиторами о возможном рефинансировании первого залогового долга продолжались во втором квартале с целью завершения обсуждений в третьем квартале этого года.