Разрываете помолвку, верните кольцо

Автор: Джон Джеффей (John Jeffay)

(idexonline.com) - Бриллиант больше не может быть навсегда, постановил суд США. Обручальное кольцо является «обусловленным подарком», а это значит, что, если будущая невеста откажется, то она должна вернуть его. Решение апелляционного суда по широко освещаемому делу г-на Х* и мисс С* затрагивает пару острых вопросов: что такое обручальное кольцо? А когда предложение руки и сердца не является предложением руки и сердца?

Давным-давно, в канун Рождества 2018 года, мистер Х подарил своей сожительнице кольцо с бриллиантом в два с половиной карата стоимостью $32 000. Но сказочной свадьбы так и не состоялось. Отношения распались, и через девять месяцев она ушла от него. Через десять недель после этого г-н Х через своего адвоката отправил ей письмо с просьбой вернуть кольцо. Она отказалась, заявив, что бросила кольцо в Береговой канал. Дело было передано в окружной суд округа Болдуин, штат Алабама, где она признала, что фактически продала его за $10 000 - это менее трети покупной цены - после того, как потеряла работу во время пандемии Covid.

Суд признал, что у мисс С было «прямое моральное обязательство вернуть обручальное кольцо», но заявил, что он занимается юридическим прецедентом, а не моральными соображениями. Суд отклонил иск г-на Х о «необоснованном обогащении», о том, что она больше не имеет права на кольцо, и вынес решение в ее пользу. Г-н Х, задетый, но не побежденный, впоследствии обратился в Апелляционный суд Алабамы, и это решение было отменено. Он утверждал, что суд низшей инстанции не признал крайне важный обусловленный статус его подарка. Он сказал, что он был сделан как прелюдия к свадьбе и при условии, что свадьба состоится.

Но вот в чем небольшая загвоздка. Мисс С говорит, что это было вовсе не обручальное кольцо. Это был простой подарок, без каких-либо условий, и, следовательно, не подлежащий возврату. Обе стороны согласны с тем, что г-н Х подарил ей рождественский подарочный пакет, в котором было праздничное украшение с прикрепленным к нему кольцом. Он говорит, что встал на одно колено и попросил ее выйти за него замуж. Он говорит, что она согласилась, и он надел ей кольцо на палец. Она вспоминает это по-другому, настаивая на том, что он на самом деле не делал предложения, когда она открыла подарок, и никогда никому не сообщала, что они помолвлены. Однако в своих показаниях она признала, что «предположила», что это было обручальное кольцо. Г-н Х признает, что он прямо не заявил, что ожидал от нее возврата кольца, если она не выйдет за него замуж. Апелляционный суд узнал, что он «никогда прямо или устно не ставил никаких условий относительно принятия кольца». Может быть, он думал, что это было бы не очень романтично. Он записал этот момент на свой телефон, однако суд отказался принять его в качестве доказательства. После «предложения» отношения пошли на убыль. Г-н Х и мисс С никогда не обсуждали кольцо, и в конце концов она прекратила отношения, разорвала помолвку и отменила свадьбу.

В решении апелляционного суда упоминается аналогичное дело 1921 года, в котором доктор У. Дж. Вуд (W.J. Wood) успешно доказал, что кольцо, которое он подарил своей возлюбленной Эстелле Сайкс (Estella Sykes) на Рождество, было знаком их помолвки, а не безусловным подарком. Присяжные в то время согласились, что, если не выполнено или нарушено условие - вступление в брак, то он имеет право требовать его обратно.

Апелляционный суд по делу Х против С пришел к выводу: «В данном случае, доказательства недвусмысленно устанавливают, что после разрыва помолвки мисс С отказалась вернуть обручальное кольцо или его стоимость, которые по справедливости и чистой совести принадлежали г-ну Х».

«Таким образом, г-н Х взял на себя бремя доказывания того, что мисс С необоснованно обогатилась за его счет. На основании вышеизложенного решение суда первой инстанции отменяется, и данное дело возвращается суду первой инстанции для отмены принятого им решения в пользу г-жи С и вынесения решения в пользу г-на Х», - говорится далее.

Есть уроки, которые нужно усвоить. Если вы делаете предложение руки и сердца, четко обозначьте свои намерения. Во избежание недоразумений заявите, что вы хотите пожениться и что кольцо является полностью возмещаемым первоначальным взносом в этот брак. И если вы получаете обручальное кольцо в качестве предложения, будьте осторожны. Если вы разорвете помолвку, вам придется отдать его обратно.

* Мы сохраняем анонимность обеих сторон.

Прекрасных вам выходных.