Рост давления

Автор: Ави Кравиц (Avi Krawitz)

(diamonds.net) - У алмазной отрасли есть основания для оптимизма в отношении 2022 года после отличных продаж в прошлом году. Сразу после сезона праздничных продаж торговля испытывает оправданный оптимизм по мере появления положительных отчетов о ее рекордных месяцах - ноябре и декабре. Рост является верным признаком того, что потребители поддерживают связь с ювелирными изделиями благодаря их эмоциональной и внешней привлекательности.

Конечно, пандемия пошла на пользу отрасли. Потребители не могли тратить деньги на путешествия и другие развлечения из-за локдаунов. Они также получили правительственные стимулирующие деньги и хотели выразить эмоции, которые они испытывают к свои близким. Ювелирные изделия идеально подходили для такого случая.

Стимулирование роста произошло благодаря усилиям отрасли. Она научилась более эффективно взаимодействовать с потребителями, лучше рассказывать об истории и достижениях и о товаре, использовать технологии как в маркетинге, так и дизайне, а также повышать свои достижения в экологической, социальной и управленческой сфере (environmental, social and governance, ESG).

Эти усилия стимулировали спрос, что помогло ускорить рост цен на бриллианты в течение года. Однако предложение также сыграло значительную роль в динамике цен, поскольку отрасль пыталась сохранить баланс на рынке.

Это было не так просто сделать в условиях распространения Covid-19. Еще в 2020 году складские запасы бриллиантов сократились из-за отсутствия производства бриллиантов. Затем фабрики возобновили работу, что стимулировало покупку алмазов. Это, в свою очередь, привело к рекордному поступлению бриллиантов в геммологические лаборатории в 2021 году для оценки. Складские запасы постепенно росли, даже несмотря на то, что фабрики не могли выйти на полную мощность из-за появления различных новых штаммов Covid-19.

2022 год в отрасли начался с увеличения складских запасов, о чем свидетельствует рекордное количество регистрации бриллиантов на RapNet. Однако цены на бриллианты продолжают расти. Это говорит о том, что спрос опережает предложение, показывая хорошую динамику рынка. Однако есть и другие факторы. Наиболее важные из них касаются ожиданий в отношении объема и стоимости алмазного сырья, поступающего на рынок, и того, насколько поставщики могут еще поднять цены на свои бриллианты.

Слишком рано объявлять о спекулятивном рынке. Но кажется, что отрасль находится на перепутье и существует некоторая степень неопределенности относительно того, будет ли импульс повышения цен устойчивым в 2022 году.

Это переключает внимание на сектор алмазов, особенно в преддверии январского цикла продаж. Как правило, это пиковый месяц спроса на алмазное сырье, когда продаются большие объемы, а алмазодобывающие компании повышают цены. Если эти условия сработают, это может сдвинуть баланс рынка в сторону предложения: увеличение предложения будет опережать спрос, оказывая давление на прибыль производителей бриллиантов.

В январском выпуске Исследовательского отчета Rapaport (Rapaport Research Report) мы проводим изучение возможных сценариев. Подписчики также заметят, что это издание имеет несколько иной формат, чем предыдущие. В будущем отчет будет больше сосредоточен на углубленном анализе алмазного рынка, что поможет пролить свет на сопутствующие данные о спросе и предложении. Мы стремимся обеспечить лучшее понимание рыночных условий, которые становятся все более трудными для понимания.

Отрасли необходимо рассмотреть, существует ли достаточный спрос для того, чтобы поглотить большие объемы новых бриллиантов, которые скоро появятся, и достаточно ли прибыли для поддержки каждого сегмента алмазопровода. Несмотря на позитивные настроения в новом году, отрасль должна управлять своими ожиданиями, если хочет избежать того, чтобы лопнул ее оптимистичный пузырь.