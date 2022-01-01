Банки необоснованно избегают работы с алмазами и бриллиантами, говорится в отчете ЕС

Rapaport News

(diamonds.net) – Алмазные дилеры не могут пользоваться банковскими услугами, поскольку финансовые учреждения перебарщивают в своих усилиях по снижению рисков, согласно мнению регулирующего органа Европейского Союза.

Эта отрасль представляет собой одну из ряда групп клиентов, которые испытывают трудности с открытием банковских счетов и получением других услуг, говорится в отчете Европейского банковского управления (European Banking Authority, EBA) на прошлой неделе.

Антверпен, главный центр алмазной торговли в ЕС, страдает от ухудшения отношений с банками. Дилеры часто сообщали, что им отказывали в открытии коммерческих или личных счетов из-за их связи с отраслью. Из-за этого Бельгии стало сложнее конкурировать с расширяющимся рынком алмазов и бриллиантов в Дубае.

В 2020 году Антверпенский всемирный алмазный центр (Antwerp World Diamond Centre, AWDC) заявил, что членам «очень часто» трижды отказывали при подаче заявления на открытие банковского счета. Новый Основной закон о банковской деятельности (Basic Banking Law), который должен предоставить этим компаниям право на открытие счета, до сих пор не вступил в силу, несмотря на то, что федеральный парламент принял его в прошлом году. Как известно Rapaport News, некоторые компании подали в суд на банки, чтобы заставить их внести изменения.

Эти проблемы усугубили ситуацию в Бельгии после того, как несколько кредиторов ушли из алмазной отрасли или сократили свою деятельность. После закрытия Antwerp Diamond Bank в 2015 году из города ушли Standard Chartered, который в 2016 году прекратил кредитование участников средней части алмазопровода, и индийский Union Bank. ABN Amro также в последние годы ужесточил для отрасли доступ к кредитам.

AWDC отказался в понедельник дать комментарии изданию Rapaport News.

«Ничем не оправданные» действия

Трудности возникают из-за «снижения рисков», когда кредиторы отказывают клиентам или прекращают их кредитование из-за возможной их связи с отмыванием денег и финансированием терроризма. Они делают это во исполнение директивы ЕС 2015 года.

Однако, несмотря на то, что решения банков могут соответствовать правилам, «снижение рисков целых категорий клиентов без должного учета профилей рисков отдельных клиентов может быть необоснованным и признаком неэффективного управление рисками в связи с отмывания денег и финансированием терроризма», - говорится в сообщении EBA.

Весной 2020 года EBA провело серию консультаций, в ходе которых оно запросило у кредиторов и клиентов отзывы о влиянии этих стратегий. EBA указало, что «значительная часть» респондентов занималась алмазной торговлей.

Участники алмазного бизнеса утверждали, что им было отказано в доступе к банковским счетам и другим финансовым продуктам, таким как кредитные карты, ссуды и овердрафт. Некоторым также отказали в ипотеке - даже для личного пользования.

Влияние на бизнес

Диамантеры также сообщали, что не получили никаких объяснений таких решений, отметили в парижском органе власти. Многие из них считали, что банки уходят из этого сектора из-за его предполагаемой связи с отмыванием денег и финансированием терроризма, говорится в отчете.

«Респонденты указали, что решения по снижению рисков значительно повлияли на их бизнес, и меньше банков вступило в деловые отношения с ними, - говорится в отчете. - Они ссылались на штрафы от поставщиков из-за просрочки платежей. Считалось, что это повлияло на конкурентоспособность сектора во всем мире».

Некоторые также заявили, что не могут обжаловать решения, а в «редких случаях», когда пересмотр был возможен, банки требовали более высоких комиссий в обмен на поддержание отношений.

«Большинство респондентов указали, что не смогли найти альтернативный канал доступа к финансовым услугам, - добавили в агентстве. - Когда находились альтернативы, они подразумевали открытие счетов в другой юрисдикции в ЕС, но в основном в третьей стране (например, в Индии или Дубае), использование PSP [поставщиков платежных услуг, payment service providers] или использование валютных счетов. Несколько респондентов указали, что использовали оплату наличными в качестве временного обходного пути».

По данным EBA, среди других клиентов с аналогичными проблемами есть претенденты на получение статуса беженца, и некоммерческие организации.