Отчет: Перепродажа предметов роскоши избавляется от негативного отношения и приобретает поклонников из разных поколений

Автор: Карен Дайбис (Karen Dybis)

(jckonline.com) - Рынок перепродажи, особенно предметов роскоши, включая драгоценные ювелирные изделия, оказался чрезвычайно популярным в 2021 году, и эта тенденция сохранится, учитывая то, что демографические группы - от поколения Z до бэби-бумеров - проявляют интерес к онлайн-магазинам перепродажи, чтобы создавать уникальные образы и сосредоточиться на экологически безопасных товарах.

В опубликованном в четверг Отчете о перепродаже предметов роскоши (Luxury Consignment Report) за 2022 год эксперты по перепродаже предметов класса «люкс» из The RealReal в Сан-Франциско говорят, что «ответственные потребители» в широком спектре возрастов рассматривают перепродажу как способ создать неповторимый стиль, а также как покупку ценных для них изделий.

Ювелиры, специализирующиеся на винтажных ювелирных украшениях или изделиях из частных коллекций, а также дизайнеры, использующие в своей работе драгоценные камни и металлы повторного обращения, могут рассматривать этот отчет для того, чтобы узнать, что покупать и как продавать в 2022 году.

«В центре этого возрождения изделий ювелирного искусства стоит самовыражение. Речь идет не о линейных трендах, а о личном стиле», - говорит Штеффи Ли (Steffi Lee), главный редактор отдела ювелирных украшений и часов из The RealReal.

«Мы замечаем, что наши клиенты более весело, снисходительно и творчески подходят к выбору аксессуаров, специально выискивая предметы, с которыми они чувствуют личную связь и которые выражают их личность, - говорит Ли. - Чем меньше склонность потребителей придерживаться каких-либо тенденций или покупать исключительно у одного бренда, тем больше потребность в разнообразии и уникальных, неповторимых изделиях».

Отчет о поставках предметов роскоши за 2022 год показал, что классические ювелирные бренды, в том числе Rolex, Chanel и Tiffany & Co., привлекают молодых потребителей, которым нужен оригинальный внешний вид и высокое качество изготовления.

Например, The RealReal отметил высокую стоимость при перепродаже брендовых винтажных изделий, таких как ожерелья Chanel, которые подорожали на 697%, и серьги-клипсы Tiffany & Co., цены на которые выросли на 381%.

«Что я нахожу действительно захватывающим в нашей категории драгоценных ювелирных украшений, так это принятие находок несколькими поколениями, - говорит Ли. - Мы видим, как вещи передаются из поколения в поколение, и видим, как участники все чаще интересуются винтажными, редкими, единственными в своем роде изделиями, которые иначе было бы трудно найти».

Ли говорит, что как брендовые, так и небрендовые изделия очень хорошо зарекомендовали себя на своем рынке. Например, только среди представителей поколения Z на 53% вырос спрос на небрендовые украшения, например, на коктейльные кольца. Данные для отчета получены от более чем 24 млн участников продаж через The RealReal и для более 22 млн проданных изделий.

«Наши клиенты обращаются к нам за брендовыми, основными изделиями первоклассных брендов, а также за небрендовыми изделиями в винтажном стиле, экспериментальными изделиями и изделиями, выпущенными в ограниченном количестве, - говорит Ли. - По мере того, как перепродажи продолжают расти, а негативное отношение начинает меняться, мы видим, что участники начинают делать более продуманные и ценные инвестиции для себя и своих семей».

Интересно, что потребители не только покупают для себя, но и дарят то, что нашли среди изделий, представленных для перепродажи, говорит Ли. Другими словами, перепродажа для подарков или ношения считается эффективным видом торговли.

«В 2020 году количество заказов на подарочные упаковки увеличилось на 60% по сравнению с прошлым годом, - говорит Ли. - Снова стали популярными подарки бывших в употреблении изделий и наблюдается очень вдумчивый личный подход, когда дело доходит до покупки вещей для любимого человека и для себя».

В отчете также говорится, что бэби-бумеры достают вещи из своих шкафов или шкатулок с драгоценностями и размещают их на таких сайтах, как The RealReal. Это один из способов убедиться, что их вещи обретут новую жизнь с теми, кто их оценит, говорит Ли.

«Интересно наблюдать такой устойчивый рост во всех категориях драгоценных ювелирных украшений, и мы всегда рады увидеть, что же еще передадут нам те, кто отправляет их», - говорит Ли.