2021 год: «человек года» в алмазной отрасли

В прошлом году многие сильно повлияли на рынок, но один претендент выделялся среди остальных.

Автор: Ави Кравиц (Avi Krawitz)

(diamonds.net) - Двенадцать месяцев назад казалось, что мир готов начать все сначала после утомительного 2020 года. Президент Джо Байден победил на спорных выборах, пообещав исправить экономику, улучшить ответные меры на распространение Covid-19 и вернуть некоторое спокойствие в Овальный кабинет после неспокойных лет правления Дональда Трампа. И хотя не смогли победить пандемию, люди во всем мире, по крайней мере, научились с ней жить.

Однако, оглядываясь назад, видно, что 2021 год был далеко не спокойным, даже если кажется, что он прошел как некоторое продолжение предыдущего года. На самом деле, он был, возможно, экстраординарным, с историческими событиями, которые могут определить ход событий на десятилетие.

Были ужасные инциденты, внушающие благоговейный трепет. Кто может забыть штурм Капитолия 6 января сторонниками Трампа, беспорядочный вывод американских войск из Афганистана, гражданскую войну в Эфиопии или разрушения, оставленные многочисленными экстремальными погодными явлениями? И, конечно же, штаммы «дельта» и «омикрон» обеспечили продолжение доминирования Covid-19 в заголовках.

Но это был год, когда появились первые частные космические туристы, произошло самое быстрое в истории создание вакцины, проведены захватывающие Олимпийские игры - даже без болельщиков на стадионах, - а затем было возвращение зрителей на спортивные и музыкальные мероприятия. И как только мы начали привыкать к гибридной форме работы «офис-дом», нас познакомили с гибридом «реальности-виртуальности». В широко разрекламированном ребрендинге Facebook сделал ставку на метавселенную, а произведения искусства в виде невзаимозаменяемых токенов (nonfungible tokens, NFT) были проданы на аукционе Christie’s за десятки миллионов долларов. Да, это вещи, которые существуют только в виртуальном мире, но в 2022 году их должно стать больше.

Это было особенно необычное время для торговли бриллиантами и ювелирными изделиями. Для отрасли это был лучший год за более чем десять лет, когда высокие розничные продажи подстегнули спрос на бриллианты и торговлю алмазами. Поэтому, когда редакционная команда Rapaport стала обсуждать, кто должен стать нашим человеком года, действительно был один выбор, который выделялся среди остальных.

Заметьте, в других областях были серьезные заслуги, поскольку темы были важные, занимавшие центральное место в наших новостях в течение года.

Наиболее распространенными из них, возможно, были экологические, социальные и управленческие (environmental, social and governance, ESG) вопросы, поскольку 2021 год ознаменовался позитивным сдвигом в отношении отрасли к программам устойчивого развития и ответственного выбора поставщиков. De Beers посвятила этой теме свой ежегодный Отчет о состоянии алмазной отрасли (Diamond Insight Report) и бόльшую часть своей работы по связям с общественностью. Между тем, Совет по ответственной ювелирной практике (Responsible Jewellery Council, RJC) эффективно использовал свое членство и охват для повышения осведомленности. В связи с этим мы рассмотрели в качестве кандидата Ирис Ван дер Векен (Iris Van der Veken), которая является вдумчивым, мягко выражающимся, но решительным генеральным директором RJC, повысившим престиж организации и, вместе с этим, укрепившим отраслевую стратегию ответственного поиска поставщиков.

Разнообразие также было центральной темой в течение года: работа Коалиции «Черные в ювелирной области» (Black in Jewelry Coalition, BIJC) набирала обороты на низовом уровне, и все больше женщин назначались на руководящие должности. Компания Signet Jewellers под руководством Джины Дросос (Gina Drosos) была выбрана для обеспечения соблюдения этого правила, и сама Дросос может стать претендентом на звание человека года, учитывая блестящий разворот, вдохновителем которого она была в компании Signet.

Мы рассмотрели другие бренды, чтобы оценить, вызвал ли какой-либо из них ажиотаж, достойный главного приза. Внимание привлекла Pandora, когда запустила свою первую линию по производству выращенных в лаборатории бриллиантов, а генеральный директор Александр Лачик (Alexander Lacik) подчеркнул экологические преимущества, которые они дают по сравнению с природными бриллиантами. Но Pandora едва ли была на первом месте в области природных бриллиантов, и ее шумная реклама очень быстро утихла.

Tiffany & Co., с другой стороны, после поглощения компанией LVMH выступила с новой силой и неотразимой привлекательностью, а также со стремлением раздвигать границы. Некоторые из кампаний, запущенных новым генеральным директором Энтони Ледру (Anthony Ledru), были встречены не очень хорошо, например, «Not Your Mother’s Tiffany» (Tiffany не как у твоей мамы) вызвала критику за то, что оттолкнула старых поклонников ювелирной компании в попытке привлечь представителей поколения Z. Но многие кампании были встречены хорошо. Первоапрельская шутка об изменении фирменного цвета оказалась дерзким введением в новую желтую коллекцию. А ее партнерство с Бейонсе Ноулз-Картер (Beyoncé Knowles-Carter) и Jay-Z напомнило нам, насколько эффективно знаменитости могут выступать в поддержку бриллиантов.

У алмазодобывающих компаний тоже были свои достижения в 2021 году, хотя их деятельность не была такой блестящей. Были предприняты заметные усилия по изменению способа продажи алмазов, но впереди предстоит пройти еще долгий путь; нарушение традиции требует времени. Тем не менее, сделки по разделу прибыли от продажи крупных камней между Lucara Diamond Corp., HB Antwerp и LVMH, а также между Lucapa Diamond Company и Safdico вдохнули новую жизнь в подход сектора алмазного сырья к бизнесу. Мы также рассматривали Rio Tinto и ее генерального менеджера по продажам и маркетингу алмазного подразделения Rio Tinto Патрика Коппенса (Patrick Coppens) как дань уважения руднику Аргайл (Argyle), который закрылся год назад, и его розовым бриллиантам, цены на которые снова взлетели во время их последней продажи.

Взяв другое направление, мы подумали о том, чтобы снять шляпу перед «возвращением к нормальной жизни». Команда Сарин Бахманн (Sarin Bachmann) организовала выставку JCK в непростых условиях. В то время как посещаемость по понятным причинам снизилась, оптовые торговцы и дизайнеры, которые выставлялись, а также дилеры и ювелиры, прибывшие за покупками, подтвердили сильную динамику на рынке США.

Эта выставка была важным моментом в течение года, но она просто отражала позитивное настроение, а не влияла на него. Невероятный всплеск спроса на бриллианты и ювелирные изделия стал настоящей находкой. И он был постоянным в течение 2021 года. Розничные ювелирные компании продемонстрировали двузначный рост по сравнению с допандемическим уровнем, и этот импульс сохранялся в течение всего сезона праздничных продаж. По данным Mastercard SpendingPulse, продажи ювелирных изделий выросли на 32% в годовом исчислении с 1 ноября по 24 декабря и возросли на 26% по сравнению с 2019 годом.

Многие элементы сыграли роль в повышательной тенденции движения цены. Домохозяйства получили государственные стимулирующие чеки; они сэкономили деньги во время режима самоизоляции в 2020 году и не потратили на путешествия и другие впечатления столько, сколько могли бы потратить; существует отложенный спрос на свадьбы, поэтому обручилось больше пар; и есть сильное желание снова делать покупки лично после того, как сидели по домам. Список можно продолжить. Но, в конечном счете, толчком для отрасли стала устойчивость американского потребителя.

Согласно последнему Отчету De Beers о состоянии алмазной отрасли (De Beers’ Insight Report), на США приходится около 51% мировых продаж ювелирных изделий с бриллиантами. Отрасль сильно зависит от этого рынка, и он очень редко разочаровывает. Прошедший год принес новый интерес к бриллиантам и признание того, что ювелирные изделия действительно являются способом выражения своей индивидуальности и оригинальности.

Торговля может гордиться тем, что рассказывает более интересные истории, более активно занимается маркетингом и выводит на рынок инновационный дизайн. Эти факторы, безусловно, способствовали росту. Но в конечном счете решающую роль сыграл стойкий американский покупатель. Никто другой не оказал такого же влияния на отрасль. По этой причине, нашим «человеком года» в алмазной отрасли в 2021 году должен стать Американский потребитель.