Возвращение Австралии на алмазную карту

Автор: Джон Джеффей (John Jeffay)

(idexonline.com) - Ноябрь прошлого года ознаменовал конец эпохи алмазодобывающей отрасли Австралии. После 37 лет работы был закрыт рудник Аргайл (Argyle). Он доминировал на рынке розовых алмазов, обеспечивая 90 процентов мирового объема их производства, но операторы Rio Tinto пришли к выводу, что он больше экономически не целесообразен.

На руднике Аргайл произведено в общей сложности 865 млн каратов алмазов за время его существования, и в течение нескольких лет он был крупнейшим в мире алмазным рудником по объему. Это был единственный работающий алмазный рудник в Австралии, и после его закрытия добыча алмазов в стране упала до нуля.

Но отрасль вот-вот возродится, и Австралия скоро отвоюет свое место на карте алмазодобывающих стран. Два оставшихся алмазных рудника - Эллендейл (Ellendale) и Мерлин (Merlin) - в настоящее время не работают, но оба находятся на грани возобновления работы.

Самое последнее событие произошло на прошлой неделе, когда Lucapa, алмазодобывающая компания из г. Перта, завершила сделку по приобретению рудника Мерлин за $6 млн через полностью принадлежащую ей дочернюю компанию Australian Natural Diamonds.

В течение следующих трех лет месторождение в отдаленной части Северной территории, примерно в 720 км к юго-востоку от Дарвина, должно снова начать производство. Его годовой объем производства оценивается в 153 000 каратов в год, а общие прогнозируемые поступления составят $1,14 млрд в течение 14 лет. Стоимость разработки месторождения оценивается в $68 млн.

«Для Австралии переход из пятерки или шестерки крупнейших производителей алмазов в мире во время работы рудника Аргайл к стране, не производящей алмазы, является плохой статистикой», - сказал управляющий директор Lucapa Стивен Везеролл (Stephen Wetherall), когда закрылся рудник Аргайл.

«Так что, надеюсь, в течение следующих нескольких лет мы сможем изменить ситуацию и вернуть австралийские алмазы на карту», - добавил он.

Рудник Мерлин до сих пор является рекордсменом за счет крупнейшего в истории алмаза типа IIа, добытого в Австралии, весом 104,73 карата, который был добыт в 2003 году и оценен в то время в $500 000. Но у него был трудный путь. Рудник был открыт в 1999 году компанией Ashton Mining, дочерней компанией, полностью принадлежащей Rio Tinto, но закрыт в 2003 году после добычи 500 000 каратов. Затем участок был продан компании Striker Resources (которая стала North Australian Diamonds, а затем Merlin Diamonds).

Производство возобновилось в сентябре 2013 года с обработки ранее существовавших запасов. Но компания, возглавляемая «Алмазным Джо» Гатником ('Diamond Joe' Gutnick), бывшим президентом Мельбурнского футбольного клуба и одним из самых известных австралийских бизнесменов, была ликвидирована в прошлом году после того, как компания сообщила о серии убытков, и была отстранена от участия в работе на Австралийской фондовой бирже (Australian Securities Exchange).

Lucapa, которая также разрабатывала рудники в Анголе и Лесото, надеется оставить все это позади, открывая новую главу в жизни рудника Мерлин.

«Результаты предварительного исследования подтверждают большой потенциал, выявленный компанией Lucapa при использовании инновационного гибридного метода добычи в открытых и вертикальных карьерах для организации горных работ на месторождении Мерлин», - сказал Везеролл.

В этом предварительном исследовании делается вывод о том, что «существует веское обоснование того, что Мерлин будет экономически перспективным, и, соответственно, правление Lucapa уже приступило к разработке технико-экономического обоснования, которое планируется завершить в середине 2022 года.

«Разведка кимберлитов, направленная на новые открытия на месторождении Мерлин, также начнется во втором квартале 2022 года после окончания сезона дождей», - добавил он.

Другой алмазный рудник Австралии в настоящее время также законсервирован, но его тоже собираются реанимировать. Рудник Эллендейл в регионе Кимберли в Западной Австралии прекратил добычу в 2015 году, когда был ликвидирован предыдущий владелец - компания Kimberley Diamond Company, которая передала обратно правительству свои обязательства по аренде и по охране окружающей среды, которые, как утверждается, составляют до $28 млн.

Это был крупнейший в мире производитель алмазов фантазийного желтого цвета, и у него было эксклюзивное соглашение о поставках с Tiffany & Co. Компании India Bore Diamond Holdings и Burgundy Diamond Mines, базирующиеся в Австралии, теперь имеют арендованные участки на месторождении Эллендейл, и добыча там может возобновиться уже в начале следующего года.

Вот и подходит к концу 2021 год. По большей части это был год восстановления алмазной отрасли. Будем надеяться, что оно продолжится, и мы сможем преодолеть все, что Covid принесет нам в ближайшие месяцы. Желаю всем, кто отмечает этот праздник, счастливого Рождества, и всем счастливого и успешного нового года.

Прекрасного вам 2022 года.