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Обеспечение финансирования поставок для рудника Гачо Куэй

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Экспертиза

Mountain Province ведет переговоры о ссуде для осуществления поставок по ледовой дороге к северу от 60 параллели.

Автор: Шейн Лэсли (Shane Lasley)

(miningnewsnorth.com) - Mountain Province Diamonds Inc. 31 декабря предоставила подробную информацию о предлагаемом соглашении с Дермотом Десмондом (Dermot Desmond), крупнейшим акционером канадской алмазодобывающей компании, о финансировании на сумму $50 млн.

Mountain Province владеет 49% акций алмазного рудника Гачо Куэй (Gahcho Kué) в Северо-Западных территориях Канады, а остальные акции (51%) принадлежат De Beers Canada Inc.

Эксплуатация такого рудника, как Гачо Куэй на севере Канады, требует, чтобы все основные поставки, необходимые для этого года, были закуплены и доставлены по ледовой дороге в зимние месяцы, что приводит к более высоким потребностям в оборотном капитале в первом полугодии этого года.

Mountain Province, которая все еще восстанавливается после почти двух лет ограничений и соблюдения протоколов, связанных с COVID-19, включая временное закрытие площадок для торговли алмазами в 2020 году, ищет денежные средства для финансирования своей части этих поставок.

В предлагаемом соглашении Десмонд предусматривает пакет финансирования в размере $50 млн, который является субординированным по отношению к существующим облигациям. Этот новый долг в том виде, в котором он предлагается в настоящее время, будет иметь 8% годовую ставку, выплачиваемую каждые полгода до 15 декабря 2022 года. После этой даты процентная ставка будет на 2% выше маржи по второстепенным облигациям, не оплаченным в срок на тот момент. Дата погашения этого нового долга будет 15 декабря 2027 года.

«По мере того, как мы стремимся к более широкому решению проблемы облигаций со сроком погашения 15 декабря 2022 года, доверие нашего крупнейшего акционера будет иметь решающее значение для успешного решения этого вопроса, - сказал Марк Уолл (Mark Wall), президент и главный исполнительный директор Mountain Province Diamonds. - Алмазный макрорынок также в нашу пользу, поскольку мы видим, что спрос на алмазы с рудника Гачо Куэй продолжает расти по мере того, как мы восполняем дефицит предложения, возникший в результате истощения запасов закрытого рудника Аргайл (Argyle)».

Аргайл - алмазный рудник в Западной Австралии, управляемый Rio Tinto, который был закрыт в 2020 году после 37 лет работы и поставил свои последние алмазы на рынок в конце прошлого года.

Mountain Province указывает, что в ее распоряжении есть неиспользованная возобновляемая кредитная линия на сумму $25 млн со сроком погашения 31 марта. Компания рассчитывает использовать средства, доступные в рамках этого кредита, в ближайшие недели, когда начнется строительство зимней ледовой дороги 2022 года для пополнения запасов на руднике Гачо Куэй.

В рамках нового пакета финансирования предполагается, что 41-миллионые варранты, которые можно использовать в акциях Mountain Province по цене 78 канадских центов каждая, будут предоставлены финансисту, которым, как ожидается, будет Десмонд или организация, в конечном счете принадлежащая ему.

Несмотря на то, что пандемия, вызванная COVID-19, создала проблемы для Mountain Province и рудника Гачо Куэй, который вышел на промышленный объем производства в 2017 году, компания заявляет, что у нее есть огромный потенциал для будущего роста.

«Если смотреть в целом, у нас есть фантастический действующий актив Гачо Куэй в Канаде, а также очень перспективный участок площадью около 107 000 гектаров (264 400 акров), который на 100% принадлежит Mountain Province Diamonds и находится полностью вокруг существующей инфраструктуры рудника, что создает основу для прибыльной и долгосрочной алмазодобывающей компании», - сказал Уолл.

Однако для реализации этой долгосрочной перспективы компании необходимо выполнить поставки 2022 года на алмазный рудник Северо-Западных территорий, пока ледовые дороги еще не замерзли.

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