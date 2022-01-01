Все, что нужно знать о выращенных в лаборатории и природных бриллиантах

В то время как алмазная отрасль ищет способы стать более экологически устойчивой, Аннабель Дэвидсон задается вопросом: какой путь наиболее безболезненный?

Автор: Аннабель Дэвидсон (Annabel Davidson)

(vogue.co.uk) - Экспериментальный украинский ювелирный бренд Nomis использует только выращенные в лаборатории бриллианты. Независимо от того, разбросаны ли они по длинным серьгам в форме булавки, или сгруппированы в «EarOvals» (ушных овалах), которые окружают ухо и плотно прилегают к голове, все бриллианты в украшениях Nomis искусственные. «Мы используем выращенные в лаборатории бриллианты, потому что это логичный выбор, - говорит основатель и креативный директор Алена Киперман. - Они дешевле, но имеют те же характеристики, что и природные бриллианты. Наш ювелирный бренд новый, и они просто кажутся более современными». Бывшая модель не любит говорить об экологической устойчивости. «Все это похоже на «зеленый» пиар. Моя работа динамичная и связана с соединением фантазии и реальности», - считает она. Логично, что Киперман использует синтетические бриллианты, а также синтетические изумруды и сапфиры. Она продает дизайн, и, как и в случае с модной одеждой, все дело во внешнем виде.

В роскошном нью-йоркском бренде Homer (Гомер) Фрэнка Оушена (Frank Ocean) американские бриллианты, выращенные в лаборатории, используются в «мультяшных» загадочных узорах наряду с серебром, золотом и эмалью. Подвеска Angry Man (Сердитый человек) из 18-каратного желтого золота более чем в девять раз дороже, чем такое же колье из серебра с родиевым покрытием, несмотря на то, что в обоих изделиях использованы выращенные в лаборатории бриллианты. Это показывает, что ценность действительно заключается в драгоценном металле, а не в камнях.

Натуральный или культивированный жемчуг; оригинальное полотно Матисса или постер - продолжают появляться аналогии, используемые для сравнения выращенных в лаборатории бриллиантов с их природными аналогами, но ни одна из них не подходит. Словесная война между двумя секторами, главным образом по поводу того, какой из них лучше отвечает растущему спросу потребителей на более экологичный продукт, также вряд ли помогает прояснить ситуацию. Однако это не должно быть соревнованием, потому что это не одно и то же.

Выращенные в лаборатории бриллианты, созданные на фабриках с использованием одного из двух методов, каждый из которых требует экстремальной температуры или экстремального давления, продаются с такими словами, как этичный, экологически устойчивый и углеродно-нейтральный. Между тем, добытые из недр камни отошли от слогана De Beers 1948 года «Бриллиант - это навсегда» (A diamond is forever), чтобы способствовать положительному социальному воздействию и природному происхождению.

Компания Pandora произвела фурор в мае 2021 года, когда объявила о выпуске своей первой в мире коллекции экологически чистых созданных в лаборатории бриллиантов Pandora Brilliance. Эти камни в оправе из стерлингового серебра или 14-каратного золота доступны по цене, просты, минималистичны и являются теми изделиями, которые можно купить для себя, своего ребенка или друзей. Как выразился генеральный директор этого мегабренда Александр Лачик (Alexander Lacik), «Бриллианты не только навсегда, но и для всех».

По мнению Пола Зимниски (Paul Zimnisky), аналитика алмазной отрасли из Нью-Йорка, именно эта демократизация бриллиантов больше всего определяет сектор выращенных в лаборатории бриллиантов. «Предмет роскоши - это эмоциональная покупка, - говорит он. - Изготовленные камни с бесконечным предложением и относительно низкой ценой просто не дают потребителям такого же эмоционального заряда». Зимниски также видит четкую сегментацию на рынке выращенных в лаборатории бриллиантов. «Я думаю, что люди будут готовы платить больше за полностью отслеживаемые, высококачественные выращенные в лаборатории бриллианты, изготовленные с использованием возобновляемых источников энергии, по сравнению с самыми дешевыми камнями, выращенными на фабриках в Китае».

«Созданные бриллианты соответствуют сегменту, в котором мы находимся, - доступные ювелирные изделия для многих, - говорит Мэдс Туми-Мэдсен (Mads Twomey-Madsen), вице-президент по корпоративным коммуникациям и устойчивому развитию Pandora. - Выращенные в лаборатории камни развивались на протяжении многих лет, и их цена снижалась по мере повышения доступности технологии». Сейчас синтетические бриллианты, как правило, примерно на 30 процентов дешевле, чем природные. «Кроме того, выращенные в лаборатории бриллианты означают, что мы можем производить ювелирные изделия с бриллиантами, которые оказывают очень незначительное воздействие на окружающую среду. Одно из наших колец меньшего размера из коллекции Brilliance содержит углеродный эквивалент как у литра молока».

Совет по природным алмазам (Natural Diamond Council) является элитным клубом алмазодобывающих компаний, семь членов которого, включая De Beers Group, Rio Tinto и Lucara Diamond, составляют 75 процентов мирового предложения природных алмазов.

Миссия участников состоит в том, чтобы «продвигать безупречность современной отрасли ювелирных изделий с бриллиантами, а также вдохновлять, обучать и защищать потребителей». Недоброжелатели могут сказать, что участники пытаются продолжать наживать состояния, но эти состояния неразрывно связаны с некоторыми впечатляющими инициативами, направленными на общественное благо для многих людей. (И надо сказать, компании, занимающиеся выращенными в лаборатории бриллиантами, не совсем благотворительные, так как они, как и любая другая технологическая компания, зарабатывают деньги.)

Крупномасштабная горная добыча алмазов, в основном в Африке и Австралии, а также в Бразилии, Канаде и России, действительно оказывает негативное воздействие на окружающую среду, но перевод отрасли, а вместе с ней и источников средств к существованию миллионов людей, на выращенные в лаборатории фабрики не является ответом, по словам Кристины Вильегас (Cristina Villegas), директора программы Mines to Markets (От рудников к рынкам), проводимой Pact, неправительственной организацией, специализирующейся на содействии развитию в бедных странах и помогающей местному населению, зависящему от ресурсов, работать более устойчиво и эффективно. «Отказ от ответственных алмазодобывающих компаний в отдаленных районах и уделение первостепенного внимания работе на глобальном севере является буквально противоположностью ответственному поиску поставщиков», - говорит она.

Программа GemFair, возглавляемая Фериэлем Зеруки (Feriel Zerouki), старшим вице-президентом по этическим инициативам в De Beers Group, представляет собой инициативу, созданную для поддержки старательской и мелкомасштабной добычи полезных ископаемых, которой почти всегда занимаются бедные люди, использующие простое оборудование. Традиционно старатели также не получают справедливых цен и рискуют подвергаться эксплуатации из-за отсутствия более официальных отраслевых связей. De Beers считает своей обязанностью помочь этим алмазодобытчикам получить доступ к международному рынку для законной продажи своей продукции, а также улучшить условия на местах. В настоящее время в рамках экспериментальной схемы в Сьерра-Леоне зарегистрировано более 150 рудников, которые обеспечиваются оборудованием, им предоставляется обучение и постоянное наставничество. Это является любимым делом для Зеруки. «Нет законных предприятий, которым поставляются алмазы, добытые старателями, - говорит она. - Мы хотим создать путь к рынку для этих алмазодобытчиков и в конечном итоге увидеть их камни в ювелирных изделиях». Будем надеяться, что со временем у нас будут бриллианты, добытые старателями, из законных источников и полностью отслеживаемые, которые вставлены в украшения и продаются в магазинах. Это может стать самой этичной из всех историй, связанных с бриллиантами.

Следует ожидать использования высокотехнологичных достижений, таких как регистрация в блокчейне, поскольку алмазодобытчики реагируют на требования, связанные с прозрачностью. Tiffany стала первой крупной ювелирной компанией, которая в 2020 году обеспечила отслеживаемость всего своего алмазного сырья. Аниса Камадоли Коста (Anisa Kamadoli Costa), директор по устойчивому развитию компании, описывает, как с тех пор расширилась эта инициатива. «Сегодня наша программа Diamond Craft Journey позволяет нам поделиться не только информацией о происхождении, но и информацией о том, где эти бриллианты проходят огранку и полировку, а также оценку и вставляются в оправу. Путешествие бриллианта Tiffany - это больше, чем карта пути, где бриллиант побывал; оно отражает положительное влияние нашей деятельности на местное население, права человека и окружающую среду», - говорит она.

Выращенные в лаборатории бриллианты Pandora производятся на фабриках в Европе и Северной Америке, используя возобновляемую энергию в среднем на 60%. «Они будут выращиваться с использованием возобновляемой энергии на 100 процентов, когда в следующем году мы запустим коллекцию Brilliance по всему миру, - говорит Туми-Мэдсен. - Это означает отсутствие выбросов от использования энергии».

Но, как и любой другой бренд, которого я спрашивал о том, сколько энергии - возобновляемой или иной - используется для создания бриллианта в лаборатории, Pandora не дала мне ответа. - У нас нет такой цифры в кВт», - отвечает Туми-Мэдсен. Компания также не раскрывает по «коммерческим соображениям, связанным с конкуренцией», с какими производителями выращенных в лаборатории бриллиантов они работают.

Мона Акави (Mona Akhavi) - генеральный директор Vrai, ориентированного на потребителя подразделения Diamond Foundry, одной из первых компаний, которая начала производить выращенные в лаборатории бриллианты ювелирного качества в значительном масштабе. «Я не могу дать вам цифру, сколько энергии используется, потому что технологии постоянно меняются», - говорит мне Акави в Zoom. Позже по электронной почте мне объяснили, что они не хотят раскрывать конфиденциальную информацию. Завод компании в штате Вашингтон является углеродно-нейтральным и использует возобновляемую энергию, вырабатываемую рекой Колумбия.

Предложение Vrai является амбициозным, связанным с формами, включающими полумесяцы и багеты, а также компания предоставляет возможность онлайнового создания собственного обручального кольца, в котором может использоваться что угодно, от изящного солитера до кольца огранки Asscher весом 3,44 карата. Колье с выращенными в лаборатории бриллиантами общим весом более 35 каратов продается по цене около 60 000 фунтов стерлингов. В веб-сайте компании используется статистика добычи природных алмазов в качестве показателя: «На каждый карат алмазов, произведенных Vrai, мы экономим 65 кг углекислого газа, 57 кг веществ, загрязняющих воздух, и 227 тонн земли».

Аргументы по обе стороны рубежа, - если быть откровенным, скорее пропасти, - никак не помогают потребителям. Обливание грязью редко проясняет ситуацию, но может создать здоровую конкуренцию. «Заметный рост числа выращенных в лаборатории бриллиантов оказывает давление на отрасль природных бриллиантов, - говорит Вильегас. - Я хотела бы видеть «гонку за первенство» среди производителей в области социальной и экологической устойчивости. Вот это был бы действительно прекрасный сектор». Проще говоря, алмазная отрасль не обязательно должна обеспечивать нулевые выбросы углерода (выращенные в лаборатории камни) или источники средств к существованию (природные камни), - она может касаться и того, и другого. Пусть начнутся игры.

Выращенные в лаборатории бриллианты против природных - что действительно нужно знать:

Плюсы выращенных в лаборатории бриллиантов:

Дешевле на 30 процентов (пока)

Могут выращиваться с использованием 100% возобновляемой энергии

Химически идентичны природным бриллиантам

Минусы выращенных в лаборатории бриллиантов:

Инвестиционная ценность еще не подтверждена (некоторые эксперты предсказывают, что их стоимость при перепродаже будет практически нулевой, поскольку сектор растет, а предложение превышает спрос)

Они являются продуктом технологий, а не природы, из-за чего некоторым людям не хватает эмоционального заряда

В настоящее время они не оказывают свойственного бриллиантам положительного социального воздействия и не обеспечивают средства к существованию для миллионов людей

Отсутствует прозрачность в отношении объема используемой энергии

Плюсы природных алмазов и бриллиантов:

Алмазы ювелирного качества являются исчерпаемым ресурсом, поэтому им присуща редкость

Они древние, образовались в недрах Земли миллиарды лет назад

Они поддерживают десятки миллионов людей по всему миру

Они являются ценным природным ресурсом, способным поддерживать экономику целых стран

Они имеют некоторую стоимость при перепродаже, а в некоторых случаях и инвестиционную стоимость

Минусы природных алмазов и бриллиантов:

Алмазодобывающая промышленность является углеродоемкой, часто используя дизельное оборудование

Добыча алмазов требует большого количества воды, энергии и земли

Небольшой процент алмазов, добытых в нерегулируемых условиях, все еще попадает в общую цепочку поставок

Общий совет:

Независимо от того, является ли бриллиант выращенным в лаборатории или добытым из недр, запросите дополнительную информацию. Где его выращивали или добывали? Какая энергия использовалась? Ответственно ли действует компания, стоящая за камнем?