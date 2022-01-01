Невероятная новая оправа для бриллианта

Автор: Джон Джеффей (John Jeffay)

(idexonline.com) - Еще в 1886 году Чарльз Тиффани (Charles Tiffany) представил алмазной отрасли, все еще находившейся в зачаточном состоянии, свою революционную оправу для солитера с шестью крапанами. До этого бриллианты вставлялись в оправу «безель» (ленточная оправа), так что была видна только верхняя часть, а бόльшая часть основной красоты была скрыта за металлом. Оправа Tiffany все изменила, обнажив гораздо больше камня, чем когда-либо прежде, но при этом сохранив прочную фиксацию. Это было в то время, когда Сесил Родс (Cecil Rhodes) еще не основал De Beers (это произошло два года спустя), и задолго до того, как бриллианты стали излюбленным драгоценным камнем для джентльмена, делающего предложение руки и сердца.

Тем не менее оправа Tiffany выдержала испытание временем и остается популярной 135 лет спустя.

Учитывая все это, будет интересно узнать, как будущие поколения ювелиров и потребителей будут судить о появлении на прошлой неделе новой оправы с бриллиантами-солитерами, которая, похоже, достигла «невозможного». У нее нет ни крапанов, ни зажимов, ни глухой закрепки камня, ни какой-либо видимой опоры. Раньше были так называемые «плавающие бриллианты» (floating diamonds). Они никогда на самом деле не «плавали». Но это запатентованное изобретение из Новой Зеландии - Floating Diamonds - делает то, чего раньше не удавалось ни одной оправе.

После почти 20 лет проб и ошибок был усовершенствован метод лазерного нанесения микроканавки вокруг нижней стороны бриллианта с последующим закреплением его снизу с помощью специального цангового патрона из высокопрочного титанового сплава. В результате, виден почти весь камень - и было доказано, что такое крепление значительно прочнее любой традиционной оправы.

Ювелир-ветеран Ян Дуглас (Ian Douglas) изобрел такую оправу после того, как огромное количество клиентов задавали вопрос, можно ли закрепить бриллиант, не показывая зажимов. «Я представил руку, обнаженную, за исключением плавающего на ней бриллианта, - сказал он. - Тогда проблема заключалась в том, как соединить эти два элемента. Это считалось несбыточной мечтой. Покупатели спрашивали каждого ювелира в мире, можно ли получить кольцо без крапанов, и до сих пор ответ всегда был “Нет”».

Он разработал дизайн бриллианта с канадским мастером по огранке бриллиантов Майком Ботой (Mike Botha), а также с инженерами по лазерной обработке, металлургами, учеными, испытательными лабораториями и патентными поверенными из нескольких стран. Они использовали титан, который в семь раз прочнее платины, самого прочного из традиционных драгоценных металлов, вес которого составляет лишь одну треть.

«Самой сложной задачей при создании оправы были физические свойства самого бриллианта, - сказал Дуглас. - Цель всегда состоит в том, чтобы добиться максимального отражения света и сверкания, но геометрия бриллианта-солитера настолько специфична, что обычно был неизбежен компромисс всякий раз, когда пытались сделать что-то новое. Во избежание компромисса, нам пришлось полностью переосмыслить дизайн оправы и огранку самого бриллианта».

Два десятилетия исследований и разработок наконец принесли свои плоды на прошлой неделе, когда компания Floeting представила свою дебютную коллекцию бриллиантов по цене от $1 600 до $30 000.

«Это совершенно очевидно, когда вы видите это, но на самом деле это очень сложно, - сказал Крис Бенхэм (Chris Benham), директор Floeting. - Для этого потребовалась точность вплоть до микронного уровня, годы испытаний и исследований. Процесс закрепления в оправе является запатентованным, но требует совершенно другого процесса соединения, чем тот, когда традиционный бриллиант вставляется в ювелирное изделие».

«Нам потребовалось разработать совершенно новый профиль павильона, чтобы разместить канавку, не влияя на отражение света, и подумать о различных металлах, которые могли бы обеспечить надежное закрепление бриллианта» - продолжил он.

«Для разработки этих новых процессов мы привлекли множество экспертов из других отраслей, обладающих различными специальными навыками, в том числе бывшего инженера-технолога Формулы 1 для разработки технологии, связанной с системой соединения», - добавил он.

«Большинство дизайнеров ювелирных изделий, создающих дизайны для исключительных бриллиантов, делают все возможное, чтобы свести к минимуму число крапанов, чтобы можно было оценить бриллиант, поэтому мы знаем технологию, которая им нравится», - закончил он.

Так будет ли технология Floeting доступна другим участникам рынка? «Мы будем активно сотрудничать с дизайнерами и владельцами обнаруженных специальных драгоценных камней, чтобы провести их огранку с использованием технологии дизайна и оправы, разработанных Floeting Diamond, - сказал Бенхэм. - Мы будем стремиться к сотрудничеству с дизайнерами и, в конечном итоге, выдавать лицензию на эту технологию дизайнерам крупных глобальных ритейлеров ювелирных изделий».

Компания Floeting Diamonds объединила в себе новые технологии и собственную изобретательность, чтобы предложить то, чего раньше никогда не было. Но в мире постоянно меняющихся вкусов вопрос заключается в том, насколько этого хочет потребитель.

Только время покажет, будут ли просить невесты 2156 года - то есть через 135 лет - кольцо в оправе Floeting, как невесты 2021 года все еще просят кольцо в оправе Tiffany.

Прекрасных вам выходных.