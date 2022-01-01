Как COVID-19 повлиял на алмазную отрасль?

(econotimes.com) - Компании по всему миру пострадали из-за ограничений и других мер, которые пришлось предпринять из-за пандемии коронавируса. Алмазная отрасль, как широко сообщалось, не застрахована от этих пагубных последствий. Хуже того, пандемия, вероятно, будет иметь далеко идущие последствия для нашей отрасли, местного населения и партнеров в течение еще многих лет.

В результате пришлось ввести меры по самоизоляции во всех странах мира. Это привело к ограничениям на поездки и закрытию границ, что серьезно повлияло на добычу алмазов и производство бриллиантов, а также на цепочку поставок; следовательно, отрасль сильно пострадала.

Импорт и экспорт были почти полностью остановлены в результате закрытия границ, а ремесленники, которые должны были заниматься огранкой и полировкой бриллиантов, вынуждены были находиться по домам. Магазины были закрыты, а алмазодобывающие компании, несмотря на необходимость продолжать работу из-за важного значения горнодобывающей промышленности, должны были соблюдать правила социального дистанцирования и необходимые санитарные меры.

Последствия, выраженные в цифрах

По мере распространения вируса казалось логичным, что борьба за выживание возьмет верх и это приведет к падению спроса на предметы роскоши. Компания De Beers, второй по величине производитель алмазов в мире, сообщила о 28-процентном падении продаж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, с $496 млн в 2019 году до $355 млн во время второго цикла продаж (12 циклов продаж в году) в 2020 году в марте. Несмотря на эффект, который оказали на рынок меры, принятые во время локдауна, De Beers отказалась снижать цены для регулирования уровня своих запасов; вместо этого она сократила объем производства, в результате чего алмазы накапливались, чтобы защитить рынок и сохранить стоимость.

В Индии, которая считается страной с самой высокой концентрацией бриллиантов, импорт алмазов упал до $1 млн в апреле с $1,5 млрд в феврале. Экспорт бриллиантов также упал на 26% в годовом исчислении (с $2,18 млрд в августе 2018 года до $1,64 млрд в августе 2020 года).

Согласно индексу RapNet Diamond Index (RAPI), который служит эталоном в отрасли для цен на бриллианты, цена на бриллианты весом в один карат упала на 9,7 процента в первом квартале 2020 года и на 13,1 процента в годовом исчислении, в то время как цена на бриллианты весом 0,50 карата снизилась на 4,9 процента в первом квартале 2020 года и на 9,5 процента в годовом исчислении.

В африканских странах пострадали старатели, мелкие и крупные алмазодобывающие компании, причем больше всего пострадали старатели и мелкие алмазодобытчики. По состоянию на апрель 2020 года экспорт из Гвинеи почти прекратился, при этом экспорт алмазов резко упал до 39 494 каратов в первом квартале 2020 года с примерно 270 000 каратов в первом квартале 2019 года. Из Камеруна алмазы также не экспортировались с самого начала локдауна.

В этих обстоятельствах неудивительно появление покупателей-спекулянтов и своекорыстных покупателей, воспользовавшихся ситуацией и покупающих камни по смехотворно низким ценам. Например, в Зимбабве алмазы, приобретенные по SSL 5 000 000 за карат [приблизительно по $515] до пандемии, приобретались по SSL 2 500 000 за карат, что указывает на снижение цены на 50%. Выяснилось, что у постоянных покупателей больше нет средств на покупку камней. Таким образом, алмазодобывающие компании пришли в отчаяние и были вынуждены продавать этим новым нелегальным участникам вдвое дешевле. По общему признанию, само собой разумеется, что эти сомнительные покупатели накапливали алмазы, чтобы продавать их по более высоким ценам после отмены торговых ограничений.

Учитывая резкое снижение прибыльности и жесткие ограничения на рабочую силу, многие из этих старателей были вынуждены отказаться от добычи полезных ископаемых в поисках лучших перспектив в других отраслях, включая сельское хозяйство.

Нет худа без добра

Хотя падение цен вызывает беспокойство у производителей и продавцов алмазов, похоже, что это является идеальным моментом для покупателей алмазов. Цена на алмазы выросла, и сейчас лучший момент для покупки алмазов, пока цены такие низкие, как сегодня. В связи с ослаблением ограничений в ряде стран некоторые состоятельные инвесторы воспользовались шансом приобрести крупные высококачественные алмазы. Между тем неблагонамеренные корпорации проявляют спрос и накапливают недорогие алмазы, добытые старателями, которые они собираются продавать с большой прибылью, как только закончатся прекращения поставок на международном уровне.

Предпринятые шаги

Несмотря на проблему, связанную с Covid-19, алмазодобывающие корпорации, такие как De Beers и ALROSA, защищали свой алмазный рынок. Они отказались снижать цены для регулирования своих запасов и замедлили производство, поэтому алмазы продолжали накапливаться. «Они пытались ограничить поставки алмазов, чтобы защитить рынок и сохранить стоимость», - сказал Аниш Аггарвал (Anish Aggarwal), партнер Gemdax.

После паралича алмазной отрасли из-за эпидемии De Beers решила снизить цены на свои алмазы. Она снизила цены на алмазы весом более одного карата. По данным De Beers, продажи выросли на 11 процентов в годовом исчислении, до $320 млн, на августовском цикле продаж из-за подъема на алмазном рынке. Тем не менее, у компании отмечалось наибольшее количество покупок на сайтах с января по мере улучшения спроса на алмазное сырье в преддверии праздников. Производители алмазов, производители бриллиантов и продавцы по всей цепочке поставок сейчас сосредотачивают внимание на восстановлении после эпидемии Covid-19. Они также планируют расширяться, поддерживать старательский сектор алмазной отрасли и закрывать лазейки для нелегальной торговли.

Некоторые страны постепенно снижают ограничения, связанные с Covid-19, по мере затухания вспышки. Китайские магазины возобновили работу, а производство бриллиантов в Индии возобновилось на половину своей мощности. В августе экспорт бриллиантов из Бельгии увеличился на 6% в годовом исчислении из-за увеличения спроса. Ритейлеры, которые могут адаптировать свою компанию к требованиям Интернет-торговли и коммерции, наблюдают рост продаж.

Алмазодобывающие компании в нескольких странах начали искать новые и инновационные способы сохранения алмазной отрасли. Сейчас, похоже, есть признаки восстановления торговли и замедления падения цен на алмазы по сравнению с предыдущими месяцами.

Каждый участник цепочки поставок находится в поиске инновационных способов для налаживания ситуации в секторах, которые стали отставать или ослабли за месяцы вплоть до прекращения локдаунов, например, старательский сектор и мелкие алмазодобывающие предприятия. Также прилагаются усилия для устранения возможностей ведения спекулятивной и нелегальной торговли. Производство бриллиантов возобновилось на 50% в Индии, и возобновилась торговля в Китае и Бельгии.

Однако окончательное возрождение алмазного бизнеса будет в первую очередь зависеть от увеличения спроса на бриллианты и возвращения покупателей в ювелирные магазины.