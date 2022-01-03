Мелкие бриллианты сулят большую прибыль

Недорогостоящие камни являются новейшим популярным товаром среди ювелиров и производителей бриллиантов, но нарастающий спрос приводит к росту цен и затрудняет поиск этих товаров.

Автор: Джошуа Фридман (Joshua Freedman)

(diamonds.net) - Как и распространение самого вируса, восстановление алмазной отрасли после спада, вызванного распространением Covid-19, происходило волнообразно. После обвала рынка в марте 2020 года спрос на камни с высокими показателями цвета и чистоты резко вырос в середине того же года, поскольку инвесторы извлекли выгоду из низких цен. Следующее оживление произошло в отношении крупных камней, спрос на которые оставался высоким до конца 2020 года и большей части 2021 года. В каждом случае рынок алмазного сырья отражал рост торговли бриллиантами.

Все это время более дешевые камни меньшего размера находились в затруднительном положении. Однако ситуация изменилась в четвертом квартале 2021 года, когда наступило восстановление в более доступных категориях. По состоянию на середину декабря цены на бриллианты чистоты VS и ниже были «на 15-20% выше, чем три месяца назад», - сообщает Нилеш Шет (Nilesh Sheth), президент Nice Diamonds, нью-йоркского дилера бриллиантов.

По словам диамантеров, спрос на партии несертифицированных бриллиантов категории «меле» - камней весом менее 0,20 карата - был особенно высоким, как и на камни цвета ниже I или чистоты SI1. Рост цен наряду с сокращением предложения затруднили пополнение складских запасов после продаж.

Поставщики отмечают, что также растут цены, которые потребители платят за ювелирные изделия. Все это произошло, несмотря на опасения, существовавшие в последние годы в отношении того, что выращенные в лаборатории бриллианты убьют сегмент рынка более дешевых бриллиантов.

De Beers отреагировала на эти события, подняв цены на алмазное сырье весом менее 0,75 карата на своем ноябрьском сайте, а также на другие камни более низкого качества на величину, выраженную однозначными процентами. Между тем, торговые посредники, работающие с такими контрактными товарами, получают на вторичном рынке надбавки до 25%.

Этот сдвиг в сторону более мелких и более дешевых камней знаменует собой «отголоски общего всплеска спроса на алмазное сырье», - сказал один из инсайдеров рынка во время проведения сайта.

Предпочтения американского рынка

Недостаточное предложение является одной из причин нынешней устойчивого состояния камней этих категорий, обусловленного сочетанием факторов в алмазодобывающей отрасли и в секторе производства бриллиантов. Но, возможно, большее значение имеет спрос: представители отрасли говорят, что в США резко вырос интерес к более дешевым бриллиантам.

Предыдущие скачки цен на более дешевые и другие бриллианты традиционно были связаны с предложением, объясняет Ари Джайн (Ari Jain), главный финансовый директор оптовой компании House of Diamonds, штаб-квартира которой находится в Нью-Йорке, а производственные мощности - в Сурате, Индия. «Сейчас спрос на ювелирные изделия с бриллиантами настолько велик, что я бы сказал, что на 70% рост цен обусловлен спросом, а на 30% он обусловлен предложением».

Во многом недавний успех в этих областях связан с общим устойчивым состоянием рынка США. После почти двух лет режима самоизоляции, государственных стимулирующих выплат и снижения расходов на поездки и развлечения потребители удовлетворяют свой отложенный спрос, что позволяет сделать прогноз, что продажи в праздничный сезон в 2021 году будут рекордными. Также наблюдается бум помолвок и свадеб. Тот факт, что на рудниках и на гранильных фабриках производится меньший объем камней в каратах, усугубил ажиотаж на этот товар.

Покупатели в США больше ориентированы на низкие показатели чистоты, сообщает Пареш Джайн (Paresh Jain), президент манхэттенского поставщика бриллиантов Gem Wave. «Китай использует товары среднего и высокого качества, а Америка - товары среднего и низкого качества, и американские потребности сегодня намного выше, чем где-либо в мире. Поскольку спрос такой высокий, а производство товаров ограничено, то так заметно выросли цены». Он добавляет, что за 35 лет работы в бизнесе «никогда не видел такого сильного рынка» в этих категориях.

Шет из Nice Diamonds столкнулся с особым спросом на бижутерию с большим количеством бриллиантов категории «меле». Кубинские колье в стиле «хип-хоп», например, стали популярными среди населения с низким и средним уровнем доходов и обычно стоят от $3 000 до $20 000 в розничной торговле, говорит он, отмечая, что одно колье может содержать от 20 до 50 каратов алмазов в общей сложности.

Более высококачественные мелкие товары также растут в цене, что является побочным результатом спроса на их аналоги из более дешевого сегмента, по словам руководителя, который работает закупщиком алмазного сырья у поставщика из Антверпена. Поскольку некоторые алмазодобывающие компании продают смешанные сорта алмазов небольшого размера, покупатели платят больше за боксы, содержащие камни невысокого качества, даже несмотря на то, что они также включают в себя менее востребованные в настоящее время высококачественные камни. Это означает, что общая стоимость последней категории выросла, заставляя производителей взимать со своих клиентов больше за полученный в результате бриллиант, говорит он на условиях анонимности.

«На небольшие и чистые [высококачественные] товары, в основном, с 2011 года цена только снижалась, стабилизировалась и продолжила снижаться, - поясняет руководитель. - Впервые за 10 лет мы пытаемся поднять цены, которые мы предлагаем ювелирам. Я могу вам сказать, что бренды совсем не хотят платить больше».

Влияние закрытия рудника Аргайл

Что касается предложения, то закрытие рудника Аргайл (Argyle) в Австралии, принадлежащего компании Rio Tinto, привело к сокращению годового объема добычи на рынке более чем на 10 млн каратов. Хотя он был наиболее известен благодаря исключительным алмазам розового цвета, основная часть товаров с этого рудника представляла собой более мелкие алмазы с низкими показателями цвета и чистоты - камни, который покупатель из Антверпена описывает как «сложный материал, «мусор», из которого трудно производить бриллианты».

Некоторые из объемов такой продукции есть на рудниках компании АЛРОСА. Есть и у De Beers, в том числе на месторождении Гачо Куэй (Gahcho Kué) в Канаде, которым она владеет совместно с Mountain Province. Согласно декабрьскому заявлению компании Mountain Province, на камни с рудника Гачо Куэй отмечался «беспрецедентный уровень спроса» на недавних продажах, особенно на «коричневые бриллианты более низкого качества и меньшего размера». Руководство объяснило это отсутствием товаров с рудника Аргайл и других месторождений.

Тем не менее, «какие бы товары ни поступали из других рудников и источников, кроме рудника Аргайл, они не могут восполнить этот пробел, - комментирует Динеш Лакхани (Dinesh Lakhani), директор индийского производителя бриллиантов Kiran Gems. - Так что это одна из причин повышения цен на камни, имеющие более низкие показатели цвета и чистоты».

Изменения после локдауна

На ранних стадиях пандемии отмечался рост спроса на крупные камни. В связи с ограниченным числом персонала, привлекаемого к работе из-за социального дистанцирования, производители бриллиантов, как правило, сосредотачивались на работе с алмазами весом около 1 карата, из которых получались бриллианты весом от 0,30 до 0,50 карата. Это давало им бόльшую и более быструю прибыль, поскольку более крупные товары приносят окупаемость только при наличии масштаба.

«Даже если у меня было бы 100 рабочих, я мог бы позволить работать только 50 или 60 работникам, а в некоторых случаях, возможно, 30, - объясняет Лакхани. - Так что, если я получаю объемы производства от этих 30 человек, 30% своей мощности, то я, естественно, хочу заниматься огранкой и полировкой дорогих камней. Не производилось значительных объемов камней меньшего размера».

В результате в течение 2020 года цены на более крупное алмазное сырье выросли. Но когда возрождение розничного спроса в 2021 году опустошило мидстрим, его складские запасы, особенно небольших размеров, производители попытались пополнить запасы путем обработки этих типов камней. К тому времени ослабили требования по социальному дистанцированию, что позволило увеличить объемы производства. Мелкое алмазное сырье также было относительно дешевым, несмотря на значительный скачок цен на более крупные категории камней.

Однако производителям бриллиантов было трудно найти людей, которые могли бы обращаться с этими замысловатыми камнями, поскольку большинство рабочих привыкли к более крупным и дорогостоящим товарам, которые обрабатывали в течение нескольких месяцев, - рассказывает Лакхани. Кроме того, некоторые работники перешли на другую работу.

«Для возврата к работе с камнями небольших размеров потребуется некоторое время, поскольку мидстрим полностью опустел из-за беспрецедентного спроса и постоянного роста цен на алмазное сырье, - говорит он. - Производство бриллиантов упало, и в то же время, розничная торговля процветает, так как потребители имеют в своем распоряжении излишки средств благодаря новым способам работы и рабочим местам, а также правительственным стимулам в США».

Трейдеры полагают, что в начале 2022 года рост в бриллиантовом секторе продолжится, поскольку ритейлеры и дилеры пополняют запасы после праздников. Что касается алмазов, в декабре De Beers оставила цены без изменений, но сайтхолдеры ожидают, что эта компания, как и АЛРОСА, повысит цены на мелкие камни более низкого качества во время предстоящего цикла продаж в январе.

Поскольку спрос колеблется в зависимости от категорий камней по мере того, как меняются предпочтения потребителей и уровни предложения, вопрос заключается в том, какие бриллианты вытеснят мелкие бриллианты и станут следующими ходовыми товарами. Предсказать это, вероятно, так же сложно, как угадать, что будет дальше с пандемией.