Продажи ювелирных изделий в США продолжаются: в ноябре они выросли на 50%

Автор: Эдан Голан (Edahn Golan)

(edahngolan.com) - После вспышки COVID произошел взрывной рост продаж ювелирных изделий, и американские потребители продолжают подпитывать его, массово покупая ювелирные изделия в сезон праздничных продаж.

После того, как в октябре продажи ювелирных изделий в США выросли на 36%, они снова подскочили, увеличившись в ноябре на 51% в специализированных ювелирных магазинах. Продолжается двузначный рост продаж ювелирных изделий в США, наблюдаемый с июля 2020 года.

Растущий спрос на ювелирные изделия изменил все, что касается продажи ювелирных изделий в последние десятилетия. Увеличилась доля онлайн-продаж, резко выросла их «доля в кошельках покупателей», бриллианты снова в ходу, специализированные ювелирные магазины захватывают долю рынка, а медленный рост последнего десятилетия сменился невиданным ранее масштабным ростом.

Рост продаж ювелирных изделий в цифрах

Повышение спроса принесло пользу каждой категории ювелирных изделий, продаваемых специализированными ювелирными магазинам, достигая в ноябре результатов, выраженных высокой двузначной цифрой.

С точки зрения доли в стоимости, в продажах ювелирных изделий у специализированных ювелиров США преобладали кольца, за ними следовали серьги, браслеты и ожерелья. Последние два - браслеты и ожерелья - также были самыми быстрорастущими категориями ювелирных изделий в ноябре.

Взрыв продаж ювелирных изделий: кольца

В ноябре бестселлерами стали кольца, а затем шли серьги. Согласно анализу, проведенному Tenoris, кольца составляли почти половину всех продаж ювелирных изделий и в среднем стоили $1 855. Подробнее об этом смотрите ниже.

Продажи обручальных колец были самыми высокими по стоимости. Если разобраться, что привело к увеличению продаж в период кризиса, не удивительно, что продажи обручальных колец подскочили на 44% в годовом выражении.

Средняя розничная цена обручальных колец выросла до $4 734, что на целых 26% больше по сравнению с прошлым годом.

Если судить по количеству проданных обручальных колец, цена на половину всего объема продаж (49%) была в диапазоне от $1 500 до $5 000.

Взрыв продаж ювелирных изделий: серьги

Серьги являются неотъемлемой частью эпохи видеоконференций. Почему? Потому что во время видеозвонка никто не видит ваш браслет, но все могут увидеть ваши новые серьги.

Поэтому неудивительно, что в разгар праздничного сезона продажи серег выросли на 65%.

Лучше всего продавались серьги-гвоздики, на долю которых в ноябре приходилось 30% по количеству проданных изделий и 39% по стоимости.

Висячие серьги - наиболее популярный дизайн серег, показавший рост, этот дизайн позволил удвоить продажи и привел к росту средней цены на 42%.

Завершая резкий рост продаж ювелирных изделий, следует отметить, что в категорию ювелирных изделий с наибольшим ростом спроса приходятся ожерелья (рост на 85% в годовом исчислении), за которыми следуют браслеты.

Выводы

После нескольких лет медленного роста, уменьшения «доли в кошельках покупателей», растущих сомнений потребителей в отношении бриллиантов, ограниченной активности в Интернете и, в целом, когда ювелирные украшения стали жертвой растущей популярности простой одежды, в эпоху распространения COVID продажи ювелирных изделий вернулись.

Продажи ювелирных изделий выросли из-за необходимости тратить деньги, хорошо выглядеть и обеспечивать комфорт. Но самые дорогие украшения часто покупались в знак любви.

Некоторые пары поняли, что больше нет смысла ждать, и решили связать себя узами брака. Они присоединились к тем, кто уже принял такое решение, но чьи свадьбы были отложены из-за пандемии и необходимости социального дистанцирования.

Обе группы стоят за всплеском спроса на обручальные кольца. При сокращении других расходов они могли позволить себе тратить больше, чем в другой ситуации. И многие так и поступили.

Потребительский спрос на ювелирные изделия в США в этом году бьет рекорды (и мы не единственные, кто это заявляет), а в сезон праздничных продаж, когда эта тенденция активно продолжается, весь ассортимент ювелирных изделий извлекает выгоду. Это важное изменение в ювелирной экономике.

По прогнозам, продажи ювелирных изделий в праздничный сезон в США вырастут на 40%-42%. Ожидается, что за год продажи ювелирных изделий в США составят от $94 млрд до $95,3 млрд, что на 51%–53% больше по сравнению с 2020 годом.