Опрос: помолвленные пары хотят «совершенно индивидуального» опыта обслуживания при покупке кольца

Автор: Карен Дайбис (Karen Dybis)

(jckonline.com) - Желтое золото, овальные бриллианты, альтернативные центральные камни: Исследование по обручальным кольцам и ювелирным изделиям (Jewelry & Engagement Study), проведенное The Knot в 2021 году, раскрывает новые тенденции для ювелиров и дает прогноз, как свадебные продажи могут выглядеть в следующем году и в будущем.

Один из ключевых результатов опроса посвящен тому, как пары применяют «совершенно индивидуальный подход» к планированию и покупке обручального кольца, - о чем, возможно, стоит подумать ювелирам, когда дело доходит до работы с людьми над свадебными покупками, как они подходят к обмену информацией в социальных сетях и что предлагают в своих магазинах и в Интернете.

Опрос, в котором приняли участие более 5 000 взрослых, у которых состоялась помолвка в первые 11 месяцев 2021 года, показывает, что чем больше меняются некоторые вещи, тем больше они остаются неизменными. Например, 93% пар все еще обмениваются кольцами при помолвке, и бриллианты являются предпочтительным центральным камнем в таких кольцах (86%).

Процесс покупки может начаться в Интернете, но большинство пар предпочитают сделать окончательную покупку в магазине. Согласно исследованию The Knot, 67% колец были куплены в магазине, и половина этих покупок произошла в местном ювелирном магазине.

Общие расходы на обручальное кольцо в 2021 году оставались стабильными и составили $6 000, что соответствует затратам до начала пандемии в 2019 году на уровне $5 900. Стоимость кольца варьируется в зависимости от типа камня: средняя стоимость обручального кольца с прозрачным бриллиантом составляет $6 800 долларов по сравнению с $2 500 для другого драгоценного камня. Большинство покупателей заявили, что смогли уложиться в свой бюджет; около 30% заявили, что потратили больше, чем планировали.

«Из-за этого нового ажиотажа, окружающего предложения руки и сердца, растет интерес к обручальным кольцам, выполненным по индивидуальному заказу, - говорится в заявлении Шелли Браун (Shelley Brown), старшего редактора The Knot по вопросам моды и косметики. - Овальные бриллианты, оправы из желтого золота и альтернативные центральные камни, такие как муассанит и сапфир, набирают популярность, что говорит о растущем желании пар вкладывать средства в свадебные традиции, отражающие их особую историю любви и личный вкус».

В частности, наиболее популярной огранкой для бриллиантов остается круглая (41%), однако популярность овальной огранки с годами неуклонно растет (с 2% в 2015 году до 19% в 2021 году). Форма камня и оправа продолжают оставаться наиболее важными характеристиками кольца, в то время как размер камня стал иметь менее важное значение.

Популярность обручальных колец из белого золота с годами снизилась: в 2017 году 61% колец были из белого золота, а в 2021 году их доля упала до 45%. С другой стороны, все бόльшую популярность приобретают обручальные кольца из желтого золота, доля которых с 2017 года выросла на 11%. Средний общий вес камней для обручальных колец составляет 1,5 карата, при этом каждое четвертое обручальное кольцо весит более двух каратов.

Что касается поколений, то исследование показало, что представители поколения Z больше интересуются синтетическими бриллиантами или другими камнями для обручальных колец. Более того, почти каждое четвертое обручальное кольцо в 2021 году имело синтетический центральный камень, что на 11% больше в последние два года, что, по словам The Knot, демонстрирует «приверженность экологичности».

В обзоре говорится, что число планируемых помолвок возвращается к до-пандемическому уровню. Большинство помолвок на 2021 год были намечены без указания месяца по сравнению с прошлым годом, когда почти 50% предложений были запланированы в течение месяца, в который они состоялись. Кроме того, более 90% пар поделились своими новостями в социальных сетях, ювелиры тоже делают это на таких сайтах, как Instagram и Facebook.

Исследование по обручальным кольцам и ювелирным изделиям было проведено фирмой The Knot в ноябре 2021 года с участием более 5 000 людей, которые обручились в период с 1 января по 7 ноября. Все респонденты были взрослыми людьми в возрасте 18–54 лет, приславшими свои электронные письма для The Knot Worldwide. Респонденты были из разных уголков США.