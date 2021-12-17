Новости
Ботсвана и De Beers снова продлили договор купли-продажи алмазного сырья
Ботсвана и De Beers продлили текущий договор купли-продажи алмазного сырья еще на год из-за логистических проблем, вызванных пандемией COVID-19.
Сегодня
Торги Christie's Paris Joaillerie принесли 10 496 750 млн евро / 11,786,754 млн долларов
Аукционные торги, проходившие в онлайн-режиме 30 ноября-14 декабря, принесли в общей сложности 10 496 750 млн евро / 11 786 754 млн. Было продано 86% лотов, вдвое дороже предпродажной оценки.
Сегодня
В Diamond Fields Resources назначен новый генеральный директор
Компания Diamond Fields Resources, зарегистрированная на венчурной бирже Торонто TSX, назначила Джона Макглойна (John McGloin) своим генеральным директором с 1 января 2022 года.
17 декабря 2021
Petra Diamonds выручила 128,3 млн долларов на третьем тендере 2022 финансового года
Petra Diamonds продала 885 136 каратов алмазного сырья на третьем тендере в 2022 финансовом году на общую сумму 128,3 млн долларов США.
17 декабря 2021
Lucapa Diamond получит 13,6 млн долларов от операций в Анголе
Ожидается, что компания Lucapa Diamond, зарегистрированная на Австралийской фондовой бирже (Australian Securities Exchange, ASX), получит 13,6 млн долларов от принадлежащего ей на 40% рудника Луло (Lulo) в Анголе.
17 декабря 2021
АО «АГД ДАЙМОНДС» отмечает своё 90-летие
Как пишет интернет-портал vnedra.ru, в области производства алмазов у АО «АГД ДАЙМОНДС» произошло несколько основополагающих событий. Первым из них стало внедрение новой технологии отработки кимберлитовой трубки фрезерным комбайном.
Вторым важным событием в области инновационных технологий стало внедрение XRT-сепаратора на обогатительной фабрике. Технология XRT позволяет более точно идентифицировать нахождение алмаза в потоке материала и производить его извлечение с минимальными капитальными затратами.
Кроме того, в компании запланирована модернизация РЛС-сепараторов, произведенных в 2012 году. Так, в 2022 году на обогатительной фабрике ГОКа им. В. Гриба планируется установить четыре единицы новых модернизированных РЛС-сепаратора.
Помимо работ по добыче и извлечению, одной из стратегических задач АО «АГД ДАЙМОНДС» является восполнение минерально-сырьевой базы. Сегодня компания является владельцем четырёх лицензий на пользование недрами с целью геологического изучения, включающего поиски и оценку месторождений полезных ископаемых (алмазов) на участках недр Круглый, Разломный, Южно-Верхотинский и Торфяной в Приморском и Мезенском районах Архангельской области.
Суммарная площадь поисковых участков составляет 727 кв. км. - такую же площадь занимает город-государство Сингапур.
Одним из приоритетов АО «АГД ДАЙМОНДС» остается внедрение экологически чистых технологий. Большим достижением в этом направлении является завершение проекта строительства и эксплуатации единственных в России очистных сооружений карьерных и отвальных вод при добыче алмазов открытым способом на основе применения механического метода с физико-химическими процессами коагулирования, флокуляциии и адсорбции.
В 2022 году объектами биотехнических мероприятий, согласно плану биотехнических работ на 2021–2023 годы, будут объекты животного мира, в частности лоси. Экологическая политика АО «АГД ДАЙМОНДС» позволяет поддерживать биоразнообразие как обычных, так и редких видов животных, что отвечает принципам неистощительного природопользования и позволяет сохранить хрупкую экосистему Крайнего Севера в районе разработки месторождения алмазов.
Обеспечение охраны здоровья работников и безопасности технологических процессов стабильно остается приоритетной задачей АО «АГД ДАЙМОНДС». В компании функционирует отлаженная система управления охраной труда, ведётся внедрение передовых технологий, направленных на повышение безопасности технологических процессов и улучшение условий труда, реализуются мероприятия, целью которых является сохранение здоровья трудящихся.
Алекс Шишло для Rough&Polished