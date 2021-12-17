АО «АГД ДАЙМОНДС» отмечает своё 90-летие

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АО «АГД ДАЙМОНДС» отмечает своё 90-летие в 2021 году. К юбилейной дате компания завоевала статус одного из лучших предприятий России в сфере экологической ответственности и в области охраны труда, а также с успехом реализовала инновационные проекты в области добывающих технологий.

Как пишет интернет-портал vnedra.ru, в области производства алмазов у АО «АГД ДАЙМОНДС» произошло несколько основополагающих событий. Первым из них стало внедрение новой технологии отработки кимберлитовой трубки фрезерным комбайном.

Вторым важным событием в области инновационных технологий стало внедрение XRT-сепаратора на обогатительной фабрике. Технология XRT позволяет более точно идентифицировать нахождение алмаза в потоке материала и производить его извлечение с минимальными капитальными затратами.

Кроме того, в компании запланирована модернизация РЛС-сепараторов, произведенных в 2012 году. Так, в 2022 году на обогатительной фабрике ГОКа им. В. Гриба планируется установить четыре единицы новых модернизированных РЛС-сепаратора.

Помимо работ по добыче и извлечению, одной из стратегических задач АО «АГД ДАЙМОНДС» является восполнение минерально-сырьевой базы. Сегодня компания является владельцем четырёх лицензий на пользование недрами с целью геологического изучения, включающего поиски и оценку месторождений полезных ископаемых (алмазов) на участках недр Круглый, Разломный, Южно-Верхотинский и Торфяной в Приморском и Мезенском районах Архангельской области.

Суммарная площадь поисковых участков составляет 727 кв. км. - такую же площадь занимает город-государство Сингапур.

Одним из приоритетов АО «АГД ДАЙМОНДС» остается внедрение экологически чистых технологий. Большим достижением в этом направлении является завершение проекта строительства и эксплуатации единственных в России очистных сооружений карьерных и отвальных вод при добыче алмазов открытым способом на основе применения механического метода с физико-химическими процессами коагулирования, флокуляциии и адсорбции.

В 2022 году объектами биотехнических мероприятий, согласно плану биотехнических работ на 2021–2023 годы, будут объекты животного мира, в частности лоси. Экологическая политика АО «АГД ДАЙМОНДС» позволяет поддерживать биоразнообразие как обычных, так и редких видов животных, что отвечает принципам неистощительного природопользования и позволяет сохранить хрупкую экосистему Крайнего Севера в районе разработки месторождения алмазов.

Обеспечение охраны здоровья работников и безопасности технологических процессов стабильно остается приоритетной задачей АО «АГД ДАЙМОНДС». В компании функционирует отлаженная система управления охраной труда, ведётся внедрение передовых технологий, направленных на повышение безопасности технологических процессов и улучшение условий труда, реализуются мероприятия, целью которых является сохранение здоровья трудящихся.



Алекс Шишло для Rough&Polished





