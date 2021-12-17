Новости

Ботсвана и De Beers снова продлили договор купли-продажи алмазного сырья

Ботсвана и De Beers продлили текущий договор купли-продажи алмазного сырья еще на год из-за логистических проблем, вызванных пандемией COVID-19.

Сегодня

Торги Christie's Paris Joaillerie принесли 10 496 750 млн евро / 11,786,754 млн долларов

Аукционные торги, проходившие в онлайн-режиме 30 ноября-14 декабря, принесли в общей сложности 10 496 750 млн евро / 11 786 754 млн. Было продано 86% лотов,  вдвое дороже предпродажной оценки.

Сегодня

В Diamond Fields Resources назначен новый генеральный директор

Компания Diamond Fields Resources, зарегистрированная на венчурной бирже Торонто TSX, назначила Джона Макглойна (John McGloin) своим генеральным директором с 1 января 2022 года.

17 декабря 2021

Petra Diamonds выручила 128,3 млн долларов на третьем тендере 2022 финансового года

Petra Diamonds продала 885 136 каратов алмазного сырья на третьем тендере в 2022 финансовом году на общую сумму 128,3 млн долларов США.

17 декабря 2021

Lucapa Diamond получит 13,6 млн долларов от операций в Анголе

Ожидается, что компания Lucapa Diamond, зарегистрированная на Австралийской фондовой бирже (Australian Securities Exchange, ASX), получит 13,6 млн долларов от принадлежащего ей на 40% рудника Луло (Lulo) в Анголе.

17 декабря 2021

АО «АГД ДАЙМОНДС» отмечает своё 90-летие

Сегодня
Экспертиза
АО «АГД ДАЙМОНДС» отмечает своё 90-летие в 2021 году. К юбилейной дате компания завоевала статус одного из лучших предприятий России в сфере экологической ответственности и в области охраны труда, а также с успехом реализовала инновационные проекты в области добывающих технологий.
Как пишет интернет-портал vnedra.ru, в области производства алмазов у АО «АГД ДАЙМОНДС» произошло несколько основополагающих событий. Первым из них стало внедрение новой технологии отработки кимберлитовой трубки фрезерным комбайном.
Вторым важным событием в области инновационных технологий стало внедрение XRT-сепаратора на обогатительной фабрике. Технология XRT позволяет более точно идентифицировать нахождение алмаза в потоке материала и производить его извлечение с минимальными капитальными затратами. 
Кроме того, в компании запланирована модернизация РЛС-сепараторов, произведенных в 2012 году. Так, в 2022 году на обогатительной фабрике ГОКа им. В. Гриба планируется установить четыре единицы новых модернизированных РЛС-сепаратора.
Помимо работ по добыче и извлечению, одной из стратегических задач АО «АГД ДАЙМОНДС» является восполнение минерально-сырьевой базы. Сегодня компания является владельцем четырёх лицензий на пользование недрами с целью геологического изучения, включающего поиски и оценку месторождений полезных ископаемых (алмазов) на участках недр Круглый, Разломный, Южно-Верхотинский и Торфяной в Приморском и Мезенском районах Архангельской области.
Суммарная площадь поисковых участков составляет 727 кв. км. - такую же площадь занимает город-государство Сингапур.
Одним из приоритетов АО «АГД ДАЙМОНДС» остается внедрение экологически чистых технологий. Большим достижением в этом направлении является завершение проекта строительства и эксплуатации единственных в России очистных сооружений карьерных и отвальных вод при добыче алмазов открытым способом на основе применения механического метода с физико-химическими процессами коагулирования, флокуляциии и адсорбции.
В 2022 году объектами биотехнических мероприятий, согласно плану биотехнических работ на 2021–2023 годы, будут объекты животного мира, в частности лоси. Экологическая политика АО «АГД ДАЙМОНДС» позволяет поддерживать биоразнообразие как обычных, так и редких видов животных, что отвечает принципам неистощительного природопользования и позволяет сохранить хрупкую экосистему Крайнего Севера в районе разработки месторождения алмазов.
Обеспечение охраны здоровья работников и безопасности технологических процессов стабильно остается приоритетной задачей АО «АГД ДАЙМОНДС». В компании функционирует отлаженная система управления охраной труда, ведётся внедрение передовых технологий, направленных на повышение безопасности технологических процессов и улучшение условий труда, реализуются мероприятия, целью которых является сохранение здоровья трудящихся.

Алекс Шишло для Rough&Polished


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