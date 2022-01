Ведущие горнодобывающие компании стремятся к прозрачности контрактов

Автор: Мартин Кример (Martin Creamer)

(miningweekly.com) - Члены Международного совета по горному делу и металлам (Members of the International Council on Mining and Metals, ICMM) в четверг объявили о своем обязательстве раскрывать все контракты на разработку полезных ископаемых с начала января этого года, где бы они ни работали, что стало значительным шагом примерно для трети мировой горнодобывающей и металлургической промышленности по усилению управления минеральными ресурсами.

Это новое обязательство требует от участников раскрытия информации о контрактах, как они обязались, о том, какие налоги они должны платить и когда должны быть произведены платежи. Членам также рекомендуется раскрывать контракты на разработку полезных ископаемых, предоставленные или заключенные до этой даты, заявил ICMM.

В состав ICMM входят 28 горнодобывающих и металлургических компаний и более 35 национальных, региональных и сырьевых ассоциаций, включая компании, связанные с Южной Африкой, такие как African Rainbow Minerals, Anglo American, Glencore, Sibanye-Stillwater, AngloGold Ashanti, Gold Fields, BHP, South32 и Rio Tinto.

Это новое обязательство основывается на существующем требовании к членству в ICMM, что касается этических норм ведения бизнеса и надежных систем корпоративного управления посредством раскрытия информации о налогах и роялти, как это изложено в принципах ICMM по добыче полезных ископаемых. Оно является частью Заявления о позиции ICMM в области прозрачности доходов от добычи полезных ископаемых (ICMM’s Transparency of Mineral Revenues Position Statement), отражая позицию лидерства, согласованную с существующими требованиями к прозрачности контрактов, предъявляемыми в рамках Инициативы прозрачности добывающих отраслей (Extractive Industries Transparency Initiative, EITI), организации, которая занимается ключевыми вопросами управления в добывающих секторах.

ICMM также опубликовала данные о налоговых отчислениях своих членов. В 2020 году ее члены сообщили об общих выплатах в размере $23,7 млрд, что представляет собой эффективную налоговую ставку в 39,7%, что на 5% больше, чем в 2019 году.

Этот рост является результатом снижения рентабельности в 2020 году из-за падения цен на сырьевые товары. Этот последний отчет, подготовленный PwC, показал, что в период с 2013 по 2020 годы члены ICMM выплатили налоговым органам по всему миру более $185 млрд, включая корпоративный налог на прибыль в размере $119,1 млрд и роялти в размере $66,4 млрд.

«Прозрачность контрактов и налоговая прозрачность являются двумя важнейшими компонентами безопасной, справедливой и устойчивой горнодобывающей и металлургической промышленности, представляющими две стороны одной медали. Первая позволяет гражданам понять, сколько должно было быть оплачено, а вторая позволяет им увидеть, сколько фактически было заплачено. В основе этого лежит последовательное и прозрачное раскрытие информации, поэтому ICMM также опубликовал свой годовой отчет о налоговых отчислениях за 2020 год», - заявил генеральный директор ICMM Рохитеш Дхаван (Rohitesh Dhawan) в пресс-релизе для Mining Weekly.

«Прозрачность и открытость лежат в основе усилий ICMM по максимальному увеличению вклада горнодобывающей и металлургической промышленности в устойчивое развитие», - добавил Дхаван, выразивший надежду, что это обязательство вдохновит всех на постоянный поиск путей поддержки развития посредством раскрытия информации.

Приветствуя это обязательство компаний-членов ICMM, председатель EITI Хелен Кларк (Helen Clark) отметила, что раскрытие информации о контрактах было требованием для стран, осуществляющих EITI с 1 января 2021 года.

«Теперь, когда и страны, и компании взяли на себя обязательства по их публикации, мы надеемся увидеть ускоренный прогресс в этой жизненно важной области прозрачности. Публикация контрактов является мощным оружием против коррупции, позволяющим сравнивать контракты и создавать равные условия для бизнеса. Прозрачность побуждает правительства заключать справедливые контракты с хорошо зарекомендовавшими себя компаниями, составленные в соответствии с законодательной базой страны, и удерживает чиновников от заключения невыгодных контрактов или приводящих к личной выгоде. В контексте энергетического перехода прозрачность контрактов также позволит правительствам и заинтересованным сторонам оценить, как добыча сырья повлияет на их способность достигать целей по изменению климата. Это веские причины для поддержки прозрачности контрактов, и мы призываем другие компании добывающего сектора последовать примеру членов ICMM», - заявила Кларк.

Заместитель директора глобальной программы Oxfam Extractive Industries Мария Лия Рамос (Maria Lya Ramos) добавила, что, если граждане богатых ресурсами стран смогут тщательно анализировать решения, принимаемые правительствами от их имени, то эти решения, скорее всего, пойдут им на пользу.

Поздравив ICMM по поводу приверженности прозрачности контрактов, Рамос выразила надежду, что члены ICMM выйдут за рамки требований, опубликовав контракты, заключенные до 2021 года, как это было рекомендовано, поскольку такое раскрытие информации расширит возможности местных заинтересованных сторон, на которые оказывают влияние существующие проекты, и укрепит доверие между правительствами, компаниями, местными жителями и гражданским обществом.

Президент и генеральный директор Института управления природными ресурсами (Natural Resource Governance Institute) Сунита Каймал (Suneeta Kaimal) охарактеризовала прозрачность контрактов как важный способ для граждан требовать от компаний и правительств отчетности с целью обеспечения того, что решения принимаются в интересах общества.

«Поскольку энергетический переход стимулирует раунд новых инвестиций в добычу полезных ископаемых по всему миру, это обязательство посылает мощный сигнал остальной части горнодобывающей отрасли и коллегам ICMM в нефтегазовой отрасли о том, что ответственным компаниям нечего опасаться раскрытия контрактов. Правительства богатых ресурсами стран, которые хотят привлечь ответственные компании, должны принять это к сведению», - добавила Каймал.