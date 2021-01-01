Анализ данных: резкий рост продаж ювелирных изделий в ноябре

Автор: Шерри Смит (Sherry Smith)

(nationaljeweler.com) - Согласно недавнему опросу, проведенному PwC, 40% респондентов заявили, что пандемия не повлияет на их расходы в этот сезон праздничных продаж, а 30% заявили, что они, вероятно, потратят в среднем на 48% больше, чем в прошлом году.

Опрос также показал, что потребители планируют побаловать себя в этом году после того, как почувствовали себя обделенными во время сезона праздничных продаж в 2020 году.

Между тем Национальная федерация розничной торговли (National Retail Federation) прогнозирует рекордные розничные продажи в праздничные дни за всю историю, в то время как Deloitte прогнозирует рост розничных продаж с ноября по январь на 7-9 процентов.

Для независимых ювелиров эти оптимистичные прогнозы почти наверняка оправдаются.

Согласно нашим совокупным данным в размере $3 млрд, в ноябре валовые продажи выросли на 38% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Средние розничные продажи за месяц выросли на 19%, а дисконтная ставка упала на 6%, с 24% до 18%.

Неоправленные бриллианты составили 15% от валовых продаж в ноябре, а средние розничные продажи выросли на 9%.

Серьги с бриллиантами также выделились, показав рост валовых продаж на 62% и средних розничных продаж на 21%.

За 12-месячный период с 1 ноября 2020 года по 31 октября 2021 года валовые продажи розничных ювелирных магазинов выросли на 36% в, а количество проданных единиц на 19%.

Средние розничные продажи выросли на 15%, а валовая маржа увеличилась на 1,9%. Валовая прибыль в долларах также увеличилась на 39% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Годовые результаты для розничных ювелирных магазинов выглядят еще более обнадеживающими.

Данные за период с января по октябрь 2021 года показывают, что валовые продажи выросли на 46%, количество проданных единиц на 27%, средние розничные продажи на 15%, валовая маржа на 2,5%, а валовая прибыль в долларах на 50%.

В Западном и Северо-восточном регионах наблюдается самый большой рост валовых продаж, на 56% и 50%, соответственно, хотя все регионы показали рост валовых продаж не менее 43% с начала года до настоящего времени.

Неудивительно, что на категории бриллиантов приходилось примерно 49 процентов совокупных валовых продаж. (Обратите внимание, что эти данные не включают товары с бриллиантами, оформленными через места продаж как изделия, изготовленные на заказ.)

Наибольший рост продемонстрировали ожерелья с бриллиантами, валовый объем продаж которых увеличился на 78%, за ними следуют браслеты с бриллиантами (73%) и серьги с бриллиантами (66%).

В целом с начала года до настоящего времени валовые продажи категорий бриллиантов выросли на 49%, количество проданных единиц на 37%, средние розничные продажи на 8%, валовая маржа на 2,7% и валовые прибыли на 53%.

Неоправленные бриллианты составили 30% всех продаж бриллиантов, за ними следуют помолвочные кольца с бриллиантами (15%) и свадебные кольца с бриллиантами (14%).

Опять же, Западный регион продемонстрировал самые высокие показатели: общий валовый объем продаж бриллиантов всех категорий увеличился на 57%, за ним следует Юго-Восточный регион с ростом на 52%.

В то время как продажи ювелирных изделий из стерлингового серебра в течение нескольких лет снижались, наблюдался также рост общих валовых продаж на 35-процентов, количества проданных единиц на 25%, рост валовой маржи на 2,5% и рост средних розничных продаж на 8%.

Валовые продажи в категории цветных камней и жемчуга выросли на 59%, количество проданных единиц на 34%, валовая маржа на 2,6% и средние розничные продажи на 18%.

Кольца с цветными камнями составили 39% валовых продаж в категории цветных камней и жемчуга, за ними следуют серьги с цветными камнями на уровне 13%.

Часы по-прежнему преуспевают по нашему суммарному показателю с начала года до настоящего времени, показывая рост валовых продаж на 38%, количества проданных единиц на 30%, валовой маржи на 2,1% и рост средних розничных продаж на 6%.

Многие ритейлеры выразили обеспокоенность по поводу того, что может принести сезон праздничных продаж, учитывая, что мы все еще находимся в разгаре пандемии и сталкиваемся с потенциальными проблемами в цепочке поставок.

Тем не менее, продажи продолжают оставаться высокими, даже при новом штамме COVID-19, Omicron, который начинает распространяться в США.

В целом потребители с оптимизмом смотрят на свои праздничные расходы, и все указывает на то, что сезон праздничных продаж для розничных продавцов будет удачным, рекордным даже для некоторых из них, например, для наших независимых ювелиров.