Члены ICMM в 2020 году заплатили налоги на сумму свыше $23 млрд

Автор: Генри Лэзенби (Henry Lazenby)

(mining.com) - 28 членов Международного совета по горному делу и металлам (International Council on Mining and Metals, ICMM) сообщили об общих налоговых выплатах в размере $23,7 млрд в 2020 году, об эффективной налоговой ставке 39,7% и повышении на 5% в 2019 году.

Этот рост объясняется снижением рентабельности в 2020 году из-за падения цен на сырьевые товары.

Последний отчет, подготовленный PwC, показал, что в период с 2013 по 2020 годы члены ICMM выплатили налоговым органам по всему миру свыше $185 млрд, включая корпоративный налог на прибыль в размере $119,1 млрд и роялти в размере $66,4 млрд.

ICMM также сообщает, что его члены вновь взяли на себя обязательство раскрывать все контракты на разработку полезных ископаемых с января этого года, где бы они ни работали. Это обязательство представляет собой значительный шаг вперед примерно для одной трети мировой горнодобывающей и металлургической отрасли в выполнении обязательств по управлению минеральными ресурсами.

Новое обязательство требует, чтобы участники раскрывали контракты, как они обязались, какие налоги они должны платить и когда должны быть произведены платежи. ICMM заявил, что членам также рекомендуется раскрывать контракты на разработку полезных ископаемых, предоставленные или заключенные до этой даты.

Это новое обязательство основывается на существующем требовании к членству в ICMM, что касается этических норм ведения бизнеса и обеспечения надежных систем корпоративного управления посредством раскрытия информации о налогах и роялти, как это изложено в принципах ICMM по добыче полезных ископаемых.

Оно является частью Заявления о позиции ICMM в области прозрачности доходов от добычи полезных ископаемых (ICMM’s Transparency of Mineral Revenues Position Statement), отражая позицию лидерства, согласованную с Инициативой прозрачности добывающих отраслей (Extractive Industries Transparency Initiative, EITI). Эта организация занимается важными проблемами управления в добывающих секторах.

«Контрактная и налоговая прозрачность являются двумя важнейшими компонентами безопасной, справедливой и устойчивой горнодобывающей и металлургической промышленности, представляющими две стороны одной медали», - сказал в пресс-релизе генеральный директор ICMM Рохитеш Дхаван (Rohitesh Dhawan).

«Первая позволяет гражданам понять, сколько должно было быть заплачено, а вторая позволяет увидеть, сколько фактически было заплачено. В основе этого лежит последовательное и прозрачное раскрытие информации, поэтому ICMM также опубликовал свой годовой отчет о налоговых отчислениях за 2020 год», - добавил он.

Председатель EITI Хелен Кларк (Helen Clark) отметила, что такое раскрытие информации было требованием для стран, осуществляющих EITI с 1 января 2021 года.

«Теперь, когда и страны, и компании взяли на себя обязательства по их публикации, мы надеемся увидеть ускорение прогресса в этой жизненно важной области прозрачности. Публикация контрактов является мощным оружием против коррупции, позволяющим сравнивать контракты и создающим равные условия для ведения бизнеса», - сказал Кларк.

«Прозрачность побуждает правительства заключать справедливые контракты с хорошо зарекомендовавшими себя компаниями, составленные в соответствии с законодательной базой страны, и удерживает чиновников от заключения невыгодных контрактов или приводящих к личной выгоде. В контексте энергетического перехода прозрачность контрактов также позволит правительствам и заинтересованным сторонам оценить, как добыча сырья повлияет на их способность достигать целей по изменению климата».

Заместитель директора глобальной программы Oxfam Extractive Industries Мария Лия Рамос (Maria Lya Ramos) добавила, что, если граждане стран, богатых ресурсами, смогут тщательно анализировать решения, принимаемые правительствами от их имени, то эти решения, скорее всего, пойдут им на пользу.

В состав IMCC входят 28 горнодобывающих и металлургических компаний и более 35 национальных, региональных и сырьевых ассоциаций.