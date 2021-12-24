«A Luta Continua» (Битва продолжается) для De Beers, поскольку она снова начинает поиски алмазов в Анголе

Автор: Брендан Райан (Brendan Ryan)

(miningmx.com) - De Beers возвращается в Анголу для проведения геологоразведки алмазов, что подтверждает произошедшие в стране изменения в руководстве горнодобывающей отраслью с приходом к власти нового правительства во главе с президентом Жоау Лоуренсу.

Действия De Beers, о которых было объявлено 7 декабря, последовали за действиями Rio Tinto, которая 11 октября подтвердила создание совместного предприятия с ангольской государственной алмазной компанией Endiama для разведки кимберлитового месторождения Чири (Chiri) в районе Лунда Сул в Анголе.

Согласно Rapaport News, Rio Tinto получила 75%-ную долю в первой фазе работы на месторождении, при этом Endiama сохранила 25%-ную долю, но контракт «оставляет открытой возможность для Endiama увеличить свою долю до 49%».

Эти события имеют огромное значение, потому что Ангола, возможно, является наиболее перспективным регионом в мире для поиска крупного алмазного месторождения, которое алмазодобывающие компании безуспешно ищут с 1991 года. Именно тогда было обнаружено последнее крупное месторождение Экати (Ekati) в Канаде.

Несмотря на это, большинство алмазных компаний избегали работать в Анголе с начала 2000-х годов из-за трудностей, связанных с работой там в рамках коммерческих режимов, введенных правительством бывшего президента Жозе Эдуарду душ Сантуша.

Душ Сантуш ушел в отставку в 2017 году, и его заменил Лоуренсу, который приступил к реформированию экономики Анголы и борьбе с коррупцией и кумовством, процветавшими при предыдущей администрации.

По иронии судьбы для Южной Африки, одним из ключевых людей, осуществляющих эти изменения, является Жасинту Роша (Jacinto Rocha) - гражданин Анголы, который ранее был заместителем генерального директора Департамента минеральных ресурсов.

Роша принимал активное участие в разработке и реализации Закона о разработке полезных ископаемых и нефтяных ресурсов (Minerals and Petroleum Resources Development Act) Южной Африки, принятого в 2005 году. В то время руководителям горнодобывающих предприятий Южной Африки он был широко известен как «ангольский марксист» из-за его бескомпромиссного социалистического подхода.

Роша впоследствии покинул Департамент минеральных ресурсов, став частным консультантом по горнодобывающей промышленности в Южной Африке, но он вернулся в Анголу в прошлом году для назначения президентом и главным исполнительным директором нового Национального агентства по минеральным ресурсам (National Agency for Mineral Resources) Анголы, которое было создано для регулирования горнодобывающей промышленности Анголы и привлечения новых иностранных инвестиций в эту отрасль.

Генеральный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver) прокомментировал: «Ангола добилась значительного прогресса в создании стабильной и более предсказуемой инвестиционной среды, в которой народ Анголы может получить прямую выгоду от увеличения прямых иностранных инвестиций».

De Beers вышла из Анголы в 2012 году, потому что, по словам официального представителя, «геологоразведочные работы не привели к выявлению экономически жизнеспособных месторождений».

Другие алмазные компании были более прямолинейными в своих причинах отказа, ссылаясь на условия коммерческой деятельности, которые были сильно смещены в сторону правительства и определенных привилегированных лиц.

В частности, ни одному иностранному инвестору не разрешалось владеть контрольным пакетом акций какого-либо алмазного проекта в Анголе. Контроль был разделен между правительством и назначенным ангольским партнером.

Несмотря на миноритарный пакет акций, ожидалось, что иностранный инвестор будет финансировать все необходимые капитальные затраты авансом. Инвестор имел право на первоочередное право возмещения этих капиталовложений за счет прибыли, которая будет впоследствии получена от добычи полезных ископаемых, но часто все же должен был произвести некоторые платежи ангольскому партнеру и правительству при возмещении капиталовложений.

Условия соглашения с Rio Tinto указывают на то, что ситуация в корне изменилась, но De Beers не будет раскрывать какие-либо подробности своей сделки.

Представитель De Beers отказался комментировать коммерческие условия, сказав только, что «контракт на инвестиции в полезные ископаемые будет предметом переговоров, которые сейчас инициируются».